В книге «Душа секса» (The Soul of Sex) Томас Мур переносит свой фирменный подход «заботы о душе» на одну из самых сокровенных и часто искажаемых сфер человеческого опыта. Автор утверждает, что современная культура превратила секс либо в чисто биологическую функцию, либо в проблему, требующую клинического решения, тем самым лишив его сакральности и глубины.

Мур предлагает вернуть сексу его первоначальный статус — статуса священного акта и проявления жизненной силы души. Он рассматривает эротизм не как нечто отдельное от духовности, а как мощный способ связи с миром, искусством и другими людьми. Согласно Муру, культивирование сексуальности — это не поиск новых техник, а развитие способности видеть красоту и проявлять любовь в каждом моменте жизни. Секс в его понимании становится метафорой глубокой вовлеченности в бытие.

Автор обращается к мифологии (образы Афродиты и Эроса), поэзии и психоанализу, чтобы показать, что сексуальное влечение — это голос души, стремящейся к целостности и трансцендентности. Книга призывает читателя освободиться от чувства вины и механистического взгляда, предлагая путь, на котором интимность становится формой духовной практики, а сама жизнь — непрерывным «актом любви» и творческого самовыражения.

Томас Мур - Душа секса: культивирование жизни как акт любви

М. : Касталия, 2018. - 258 с.

Томас Мур - Душа секса: культивирование жизни как акт любви - Содержание

Благодарности

Вступление

Глава 1. Нимфа секса

Глава 2. Эротическое тело

Глава 3. Мистерии фалдоса и лона

Глава 4. Архетипические паттерны в сексе

Глава 5. Сексуальная фантазия и сновидение

Глава 6. Чучело приапа

Глава 7. Мистический оргазм в духовности

Глава 8. Эрос и мораль

Глава 9. Радость целибата

Глава 10. Брачное ложе

Глава 11. Таинственный любовник

Глава 12. Сексуальность мира

Глава 13. Сублимация секса

Глава 14. Земные наслаждения