В книге «Душа секса» (The Soul of Sex) Томас Мур переносит свой фирменный подход «заботы о душе» на одну из самых сокровенных и часто искажаемых сфер человеческого опыта. Автор утверждает, что современная культура превратила секс либо в чисто биологическую функцию, либо в проблему, требующую клинического решения, тем самым лишив его сакральности и глубины.
Мур предлагает вернуть сексу его первоначальный статус — статуса священного акта и проявления жизненной силы души. Он рассматривает эротизм не как нечто отдельное от духовности, а как мощный способ связи с миром, искусством и другими людьми. Согласно Муру, культивирование сексуальности — это не поиск новых техник, а развитие способности видеть красоту и проявлять любовь в каждом моменте жизни. Секс в его понимании становится метафорой глубокой вовлеченности в бытие.
Автор обращается к мифологии (образы Афродиты и Эроса), поэзии и психоанализу, чтобы показать, что сексуальное влечение — это голос души, стремящейся к целостности и трансцендентности. Книга призывает читателя освободиться от чувства вины и механистического взгляда, предлагая путь, на котором интимность становится формой духовной практики, а сама жизнь — непрерывным «актом любви» и творческого самовыражения.
Томас Мур - Душа секса: культивирование жизни как акт любви
М. : Касталия, 2018. - 258 с.
Томас Мур - Душа секса: культивирование жизни как акт любви - Содержание
Благодарности
Вступление
Глава 1. Нимфа секса
Глава 2. Эротическое тело
Глава 3. Мистерии фалдоса и лона
Глава 4. Архетипические паттерны в сексе
Глава 5. Сексуальная фантазия и сновидение
Глава 6. Чучело приапа
Глава 7. Мистический оргазм в духовности
Глава 8. Эрос и мораль
Глава 9. Радость целибата
Глава 10. Брачное ложе
Глава 11. Таинственный любовник
Глава 12. Сексуальность мира
Глава 13. Сублимация секса
Глава 14. Земные наслаждения
