Проповедь Иисуса сосредоточена на Царстве Божьем (ср. Мк. 1:15; Мф. 4:23; 9:35; Лк. 4:43; 8:1; 9:11 ). Учение о нем не только служит отправной точкой, но пронизывает всё служение Иисуса. В Евангелиях слово «царство» встречается 118 раз, 106 из которых связаны с Царством Божьим. Эти случаи использования относятся к 67 отдельным контекстам. Они встречаются

...в притчах, молитвах, заповедях блаженства, эсхатологических пророчествах, историях с описанием чудес, условных предложениях, устанавливающих требования для входа в Царство, в кратком двухчастном утверждении об Иоанне Крестителе и в кратком обзоре проповеди как Иисуса, так и Его учеников.

В целом, идея Царства занимает важное место в Евангелиях и пронизывает все уровни предания.

В этой связи представляется показательным, что термин «царство» используется почти исключительно Иисусом. Лишь в редких случаях о Царстве говорят другие люди (например, Лк. 14:15), или евангелисты используют это слово в поясняющем комментарии (например, Мк. 15:43/Лк. 23:51; Лк. 19:11). Термин «царство» встречается в Евангелиях значительно чаще, чем в любом другом литературном произведении; более того, только Иисус использует в отношении Царства такие выражения как «близко», «достигло до вас», «войти в него» или «искать его», которые, вероятно, представляют собой аллюзию на стих Дан. 7:22: «...и наступило время, чтобы царством овладели святые». Кроме того, как отмечает Райт, нам не известно ни одного примера еврейских революционных движений, которые заявляли бы о том, что Царство Божье приблизилось.

Также нужно отметить, что после Иисуса выражение «Царство Божье» в Библии почти не используется. За исключением упоминаний в посланиях Павла (1 Кор. 4:20; 1 Кор. 6:9-10 [2 р.]; 1 Кор. 15:24, 50; Рим. 14:17; Гал. 5:21; ср. 1 Фес. 5:12) и одного упоминания в Книге Откровения (Откр. 12:10; ср. .11:15) слово «царство» нигде не встречается. Помимо Евангелий, только в Книге Деяний тематически развивается концепция «Царства Божьего» (ср. Деян. 1:3,6; 8:12; 14:22; 19:8; 20:25; 28:23,31). Вывод очевиден: хотя образ Божьего правления встречается в различных местах Ветхого Завета и в других еврейских источниках, его евангельская формулировка как близкого Царства Божьего уникальна и, судя по всему, принадлежит Иисусу (разумеется, не следует забывать и Его предтечу, Иоанна Крестителя).

Царство Божье присутствует/берет начало в служении Иисуса

Следует признать, что учение Иисуса, связанное с данной темой, не является совершенно ясным и целостным. Но один аспект этого учения прорисован особенно отчетливо: Царство Божье связано с правлением Яхве, а не с Его территорией. Однако возникает вопрос: является ли это правление духовным господством над человеком, или же оно предполагает реальное, земное господство над идентифицируемой социальной группой?

Стих Лк. 17:21 содержит основное подтверждение индивидуалистической и интерналистской (внутренней) интерпретации Царства. Фраза явно означает «внутри», а не «снаружи»; «такое значение подтверждается всем корпусом текстов греческой литературы, в том числе папирусами и современным греческим языком». В этом случае, выглядит достаточно странным то, что Иисус говорит фарисеям: «Царство Божье внутри вас» (Совр. пер. WBTC). Поэтому некоторые исследователи полагают, что Иисус здесь использует сарказм, или, как допускает Мюсснер, означает «среди вас». Однако, как показывает Карагунис, эта фраза обычно не употребляется таким образом. Следовательно, правильнее будет толковать текст в общепринятом смысле - как «внутри вас». Тем не менее, не следует рассматривать это единственное спорное место как определяющую парадигму всего учения Иисуса, связанного с данным вопросом. В целом, упомянутый стих нужно понимать как духовное выражение концепции Царства Божьего, и не налагать эту интерпретацию на все случаи использования данного термина в других контекстах.

Убедительные свидетельства указывают на то, что Иисус считал Свое служение началом правления Бога на земле при жизни Своих последователей. Это правление уже присутствует в Его собственном служении, и в ближайшем будущем оно достигнет полноты, когда вмешается Сам Яхве. Это объясняет то, почему Царство предстает в учении Иисуса парадоксальным образом: уже наступившее, но еще грядущее, духовное и земное.

Царство Божье понималось современниками как политическая метафора

Итак, можно сделать вывод, что концепция Царства Божьего была особенным образом связана с Иисусом и присутствовала в Его служении. Можно ли также определить, было ли Царство Божье для Иисуса политическим понятием - или только духовным? Исторически сложилось так, что большинство толкователей предполагали исключительно духовное значение этого термина. Например, Борнкамм писал:

Он никогда не говорит ни о восстановлении царства Давида в силе и величии, ни о мессианском Царе, который уничтожит своих врагов... Возможно, неоднозначная фраза «от дней же Иоанна Крестителя доныне Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилие восхищают его» (Мф. 11:12) представляет собой решительное и резкое опровержение политико-мессианского токования Царства, которое было принято среди зелотов.

Данный аргумент Борнкамма несостоятелен на двух уровнях. Во-первых, хотя Иисус явно избегал насилия, оно не является единственным способом осуществления политической программы. То есть, если мы говорим, что Иисус никоим образом не был зелотом, это не обязательно означает, что Он никак не был связан с политикой. Во-вторых, Борнкамм не учитывает многочисленные стихи, в которых предполагается, что Царство действительно связано с политикой (см. ниже).

Принимая во внимание, что христианство, начиная со II века и до наших дней, видело Царство Божье в духовном свете, любое библейское свидетельство земного, политического понимания Царства в служении Иисуса, вероятнее всего, связано с историческим Иисусом. Тому есть две причины. Во-первых, церковь, переживавшая гонения, вряд ли измышляла бы истории, которые могли быть неверно истолкованы как свидетельство того, что она объединила политических мятежников. Во-вторых, проповедь политического Царства была бы несколько затруднительной, поскольку такое понимание не получило развития в виде популярной концепции, и его реальное значение требовало некоторых пояснений.

Марк Мур - Кенотическая политика. Реконфигурация власти в политической практике Иисуса

Киев, Книгоноша 2021, 320 с.

ISBN 978-617-7930-05-0

Марк Мур - Кенотическая политика. Реконфигурация власти в политической практике Иисуса - Содержание

Введение

A. Постановка проблемы

B. Структура монографии

В. Предварительное определение понятия «политический»

Г. Предпосылки исследования

Часть 1 Был ли Иисус политической фигурой?

Глава 1. Политическая проповедь Иисуса

A. Царство Божье / Небеса

Б. Иоанн Креститель

B. Политические высказывания Иисуса

Г. Заключение

Глава 2. Политические поступки Иисуса

A. Изгнания бесов и исцеления, которые совершал Иисус, были проявлением Божьего Царства

Б. Окружение Иисуса

B. Последний въезд Иисуса в Иерусалим

Г. Суды и распятие

Д. Заключение

Часть 2 В каком смысле Иисус был политической фигурой?

Глава 3. Политика кенозиса, сформулированная у Марка (10:32-45)

A. Экзегетический анализ фрагмента Мк. 10:32-45

Б. Высшее проявление политики кенозиса Иисуса, ст. 45

B. Заключение

Глава 4. Проявления политики кенозиса в евангелиях

A. Прочие утверждения и действия Иисуса, отражающие политику кенозиса

Б. Основные проекции, указывающие на кенотическое служение Иисуса

B. Заключение

Часть 3 Почему Иисус не заявил открыто о своей политической роли?

Глава 5. Цари древнего Израиля: сравнение с Иисусом или противопоставление ему?

A. Давид

Б. Соломон

B. Моисей

Г. Заключение

Ненаучный постскриптум

Глава 6. Царственные ожидания: неверные представления о политической практике Иисуса

A. Царское правление в прошлом Израиля

Б. Мессианские ожидания, связанные с будущим Израиля

B. Позиционировал ли Иисус Себя как царственного Мессию?

Г. Заключение

Глава 7. Выводы

Библиография

Список сокращений