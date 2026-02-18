Книга Томаса Мура «Нестареющая душа» (Ageless Soul) продолжает развивать идеи его главного труда «Забота о душе», но фокусируется на процессе старения не как на биологическом упадке, а как на глубоком духовном и психологическом приключении. Автор призывает читателя сменить парадигму: вместо того чтобы отчаянно пытаться сохранить «вечную молодость», следует учиться ценить мудрость и полноту, которые приходят только с годами.

Мур исследует, как с возрастом меняются наши отношения со временем, телом и обществом. Он утверждает, что каждый этап жизни, включая поздние годы, имеет свое уникальное предназначение — «вызревание» души. Старение, по Муру, — это время освобождения от ложных масок и социальных ролей, период, когда человек наконец может стать тем, кто он есть на самом деле. Вместо страха перед будущим автор предлагает найти радость в углублении своего присутствия в мире, в наставничестве и в новом видении красоты.

Ключевой темой книги является поиск смысла. Автор рассматривает старение как процесс накопления «психологического веса» и глубины. Он предлагает практические советы по сохранению живости ума и страсти к жизни, подчеркивая, что «нестареющая душа» — это та, которая продолжает удивляться, творить и любить, несмотря на количество прожитых лет. Работа наполнена утешением и вдохновением, помогая увидеть в осени жизни пору золотой жатвы.

Томас Мур - Нестареющая душа - Путь к смыслу и радости длиною в жизнь

Касталия, 2021. - 264 с.

ISBN 978-5-521-16329-8

Томас Мур - Нестареющая душа. Путь к смыслу и радости длиною в жизнь - Содержание

Благодарности

Вступление

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. Обряды Перехода

1. Первый привкус старения

2. Старые Тела, Молодые Души

3. Переходы Жизни

ЧАСЬ ВТОРАЯ. Рост личности в процессе старения

4. Меланхолия: Путь к Счастью

5. Анализ Жизненного Опыта

6. Созревание Сексуальности

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. Новый Взгляд На Старение

7. Болезнь и Инициация

8. Старческий Гнев

9. Играй, Работай, Уходи на пенсию

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ. Открывая Сердце Будущему

10. Становление Старейшиной

11. Наследие: будущее вашего жизненного опыта

12. Трансформирующее Одиночество

ЧАСТЬ ПЯТАЯ. Духовность в старении

13. Дружба и Сообщество

14. Ангел Старости

15. Жизнь и Смерть

Заключение. Пусть все идет своим чередом