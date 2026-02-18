В книге «Планеты внутри» (The Planets Within) Томас Мур обращается к истокам ренессансного гуманизма, исследуя труды выдающегося философа и мага XV века Марсилио Фичино. Мур показывает, что для Фичино астрология была не способом предсказания будущего, а сложной системой «психологической гигиены» и глубокой заботы о душе.

Автор интерпретирует планеты не как небесные тела, а как архетипические силы или «настроения» человеческой психики. Каждая планета олицетворяет определенный аспект нашего внутреннего мира: Сатурн — меланхолию и углубленность, Венера — любовь и эстетику, Марс — решительность и конфликт. Согласно Фичино и Муру, психологическое здоровье зависит от способности человека гармонизировать эти планетарные силы внутри себя, не подавляя ни одну из них, а находя для каждой достойное место в жизни.

Книга предлагает уникальный взгляд на то, как можно использовать образы классической астрологии для самопознания. Мур описывает «поэтическую психологию», где терапия заключается в подражании определенным качествам планет через искусство, музыку и образ жизни. Это исследование возвращает современной психологии утраченное измерение мифа и воображения, превращая внутренний мир человека в живой микрокосм, созвучный ритмам Вселенной.

Томас Мур - Планеты внутри. Астрологическая психология Марсилио Фичино

М. : Клуб Касталия. 2018.— 286 с

Томас Мур - Планеты внутри. Астрологическая психология Марсилио Фичино - Содержание

Предисловие

Введение: Возвращение души

ЧАСТЬ I Poetica Animae: Поэзия души

1. Марсилио Фичино: Лекарь души

2. Мир с Душой

3. «Растворять и сгущать»: Психологическая Алхимия

4. Стихии психики

5. Необходимое безумие

ЧАСТЬ II Radii Planetarum: Планетное Сияние

6. Зодиакальные образы

7. Солнце

8. Венера

9. Меркурий

10. Луна

11. Сатурн

12. Юпитер

13. Марс

ЧАСТЬ III Musical Humana: Музыка Души

14. Размеренная жизнь

Примечания

Библиография