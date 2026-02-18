Мур - Планеты внутри
В книге «Планеты внутри» (The Planets Within) Томас Мур обращается к истокам ренессансного гуманизма, исследуя труды выдающегося философа и мага XV века Марсилио Фичино. Мур показывает, что для Фичино астрология была не способом предсказания будущего, а сложной системой «психологической гигиены» и глубокой заботы о душе.
Автор интерпретирует планеты не как небесные тела, а как архетипические силы или «настроения» человеческой психики. Каждая планета олицетворяет определенный аспект нашего внутреннего мира: Сатурн — меланхолию и углубленность, Венера — любовь и эстетику, Марс — решительность и конфликт. Согласно Фичино и Муру, психологическое здоровье зависит от способности человека гармонизировать эти планетарные силы внутри себя, не подавляя ни одну из них, а находя для каждой достойное место в жизни.
Книга предлагает уникальный взгляд на то, как можно использовать образы классической астрологии для самопознания. Мур описывает «поэтическую психологию», где терапия заключается в подражании определенным качествам планет через искусство, музыку и образ жизни. Это исследование возвращает современной психологии утраченное измерение мифа и воображения, превращая внутренний мир человека в живой микрокосм, созвучный ритмам Вселенной.
Томас Мур - Планеты внутри. Астрологическая психология Марсилио Фичино
М. : Клуб Касталия. 2018.— 286 с
Томас Мур - Планеты внутри. Астрологическая психология Марсилио Фичино - Содержание
Предисловие
Введение: Возвращение души
ЧАСТЬ I Poetica Animae: Поэзия души
1. Марсилио Фичино: Лекарь души
2. Мир с Душой
3. «Растворять и сгущать»: Психологическая Алхимия
4. Стихии психики
5. Необходимое безумие
ЧАСТЬ II Radii Planetarum: Планетное Сияние
6. Зодиакальные образы
7. Солнце
8. Венера
9. Меркурий
10. Луна
11. Сатурн
12. Юпитер
13. Марс
ЧАСТЬ III Musical Humana: Музыка Души
14. Размеренная жизнь
Примечания
Библиография
