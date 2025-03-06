Мур - Примирение
Мы живем в такое время, когда семья и личные кризисы поглощают значительную часть человеческой жизни. Телевидение, кино и газеты уделяют большое место исследованию и описанию сложных и болезненных проблем. Личные кризисы - постоянная тема различных ток-шоу и колонок, в которых даются советы. Прихожане церквей не застрахованы от подобных сложностей. Представление о том, насколько широко распространены эти кризисы, можно получить из церковных объявлений, молитвенных просьб, адресованных церковным группам, спроса на душепопечение и конкретных примеров, которые приводятся в проповедях и на церковных занятиях. Как верующим следует относиться к этой растущей проблеме?
Чаще всего реакция на упомянутую ситуацию выражается либо в традиционной мудрости, передаваемой в церквях и семьях из поколения в поколение, либо посредством современного практического обучения и изучения психологии и душепопечения. Эти вопросы слишком редко рассматриваются с точки зрения Священного Писания и особенно с точки зрения той части христианского наследия, которую представляет собой Ветхий Завет.
В этом смысле Майкл Мур поистине вспахал целину, по крайней мере, в сообществе, следующем традициям движения Реставрации. Он осмелился предположить, что в Ветхом Завете дано откровение о тех дилеммах, с которыми сталкиваются современные христиане. Несмотря на распространенное представление о том, что Ветхий Завет устарел и уже не дает авторитетной духовной пищи для Церкви Иисуса Христа, Новый Завет утверждает обратное. Апостол Павел писал верующим в Риме: «Все, что писано было прежде, написано нам в наставление, чтобы мы терпением и утешением из Писаний сохраняли надежду» (Рим. 15:4).
Мур Майкл - Примирение
Пер. с англ.
СПб: Ютас, 2016, 212 с.
ISBN: 978-5-904707-31-6
Мур Майкл - Примирение - Оглавление
Вступительное слово
Предисловие ко второму изданию
Предисловие
Введение
- Дилемма Авигеи
- Искушение Авраама
- Давид и его дети
- Ошибка Мариам
- Борьба Иакова
- Решение Есфири
- Страх Самсона
- Бесплодие Анны
- Внутренний конфликт Давида
- Стиль руководства Саула
- Духовное странствие Ноемини
- Победа Иосифа
Указатель имен, названий и авторов
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