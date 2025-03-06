Мы живем в такое время, когда семья и личные кризисы поглощают значительную часть человеческой жизни. Телевидение, кино и газеты уделяют большое место исследованию и описанию сложных и болезненных проблем. Личные кризисы - постоянная тема различных ток-шоу и колонок, в которых даются советы. Прихожане церквей не застрахованы от подобных сложностей. Представление о том, насколько широко распространены эти кризисы, можно получить из церковных объявлений, молитвенных просьб, адресованных церковным группам, спроса на душепопечение и конкретных примеров, которые приводятся в проповедях и на церковных занятиях. Как верующим следует относиться к этой растущей проблеме?

Чаще всего реакция на упомянутую ситуацию выражается либо в традиционной мудрости, передаваемой в церквях и семьях из поколения в поколение, либо посредством современного практического обучения и изучения психологии и душепопечения. Эти вопросы слишком редко рассматриваются с точки зрения Священного Писания и особенно с точки зрения той части христианского наследия, которую представляет собой Ветхий Завет.

В этом смысле Майкл Мур поистине вспахал целину, по крайней мере, в сообществе, следующем традициям движения Реставрации. Он осмелился предположить, что в Ветхом Завете дано откровение о тех дилеммах, с которыми сталкиваются современные христиане. Несмотря на распространенное представление о том, что Ветхий Завет устарел и уже не дает авторитетной духовной пищи для Церкви Иисуса Христа, Новый Завет утверждает обратное. Апостол Павел писал верующим в Риме: «Все, что писано было прежде, написано нам в наставление, чтобы мы терпением и утешением из Писаний сохраняли надежду» (Рим. 15:4).

Мур Майкл - Примирение

Пер. с англ.

СПб: Ютас, 2016, 212 с.

ISBN: 978-5-904707-31-6

Мур Майкл - Примирение - Оглавление

Вступительное слово

Предисловие ко второму изданию

Предисловие

Введение

Дилемма Авигеи

Искушение Авраама

Давид и его дети

Ошибка Мариам

Борьба Иакова

Решение Есфири

Страх Самсона

Бесплодие Анны

Внутренний конфликт Давида

Стиль руководства Саула

Духовное странствие Ноемини

Победа Иосифа

Указатель имен, названий и авторов