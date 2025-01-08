Мир меняется так стремительно, что подчас у меня кружится голова. Я - живущий в стареющем теле молодой дух, который пытается не отставать от меняющегося мира вокруг. Так или иначе, религия всегда была значимой частью моей жизни, и это тоже меняется так, как я не мог предвидеть еще лет десять назад. Вопрос: стоит ли мне пытаться жить без этого? Должен ли я сопротивляться переменам и придерживаться моей традиционной религии? Или мне нужно переосмыслить все, что касается религии?

Я всегда верил в яркую, захватывающую светскую жизнь, в которую мы вкладываем душу благодаря глубокому духовному мировоззрению и активной религиозной практике. Я считал себя религиозным гуманистом. Но религия не только меняется; во многих областях она исчезает, идя по пути книжных магазинов, печатных газет и стационарных телефонов. Я сопротивляюсь возрастающему секуляризму и хочу начать борьбу за религию, но религию существенно и радикально переосмысленную для нашего времени. Это переосмысление - суть этой книги.

Похоже, мы не осознаем, насколько сильно на нас влияют изменения в науке, технологиях и культуре. Сегодня для религии осталось мало места. Наука хочет ответить на все наши вопросы, а технологии хотят сделать жизнь комфортной. Но вы все равно впадаете в депрессию и тревогу. Вы чувствуете отсутствие цели и смысла. Хотите вы того или нет, у вас есть душа, которая жалуется, когда вы ей пренебрегаете. Ваша душа нуждается в религии, это не опциональная возможность.

Нет ничего важнее, чем вкладывать душу во все, что мы делаем. Но невозможно помыслить душу без живого чувства сакрального, без религии. Поскольку и «душа», и «религия» - это трудные для понимания слова, возможно, именно здесь уместно предложить некоторые определения: религия в моем понимании - это наш творческий и конкретный ответ на тайны, пронизывающие нашу жизнь. Когда я буду говорить о религии как об институте или организации, я буду откровенен, называя ее формальной религией. Мое намерение - углубить наше понимание религиозных традиций, хотя я, конечно, осознаю, что они могут встать на пути той глубинной религии, которую я ищу.

Я использую слово «душа», еще одно загадочное слово, которое ускользает от определения, так как оно встречается в повседневной речи. Мы говорим о людях, местах и домах, у которых есть душа. Душа - недостижимая глубина, ощущаемая жизненная сила и полное присутствие человека или даже вещи. Человек с душой дает вам ощущение, что он действительно живет и обладает сильной личностью. Тысячелетиями богословы и философы говорили, что у мира тоже есть душа. Душа - это невидимый, таинственный и мягко сияющий элемент, который наполняет ваше существо и делает вас человеком. Подобно плазме в ваших венах, она дает вам ощущение смысла, чувства, связи и глубины. Если у вас есть душа, у вас есть видимое сияние, вы живой и настоящий. Когда люди встречают вас, они видят реального человека.

Томас Мур - Своя собственная религия - Руководство по созданию личной духовности в светском мире

М.: Касталия. 2025. - 300 с.

ISBN 978-5521-24352-5־

Томас Мур - Своя собственная религия – Содержание

Предисловие

Введение. Планета в иллюминаторе

Часть первая. Новая естественная светская духовность

Глава 1. Духовные традиции сегодня

Глава 2. Природный мистик

Часть вторая. Очищая эмоции, обретая глубину

Глава 3. Практика сновидений

Глава 4. Терапия дома

Часть третья. Плотский дух - духовность и чувственность

Глава 5. Наслаждение, желание и глубинный эротизм

Глава 6. Духовная секулярность

Часть четвертая. Поэтическая жизнь

Глава 7. Искусство как духовный путь

Глава 8. Музы и ангелы

Часть пятая. За пределами себя: внутреннее руководство

Глава 9. Навыки интуитивной жизни

Глава 10. Естественная магия

Часть шестая. Душа и дух

Глава 11. Монастырь в миру

Глава 12. Сакральный образ жизни

Послесловие. Жизнь в блаженстве

Итоговый список

Благодарности