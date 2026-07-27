Мур - Таинство исцеления

Чудеса современной медицины поражают воображение, а врачи ежедневно спасают жизни, врачуют раны и исцеляют телесные недуги, отдавая работе всего себя. И всё же, познавая и совершенствуя человеческое тело, медицина всё больше утрачивает свою душу целительства: врачи выгорают и уходят из профессии, пациенты жалуются на равнодушие и грубость, а больницы порой напоминают бездушные заводы по ремонту тел. Томас Мур посвящает эту книгу душе медицины и предлагает простые, доступные каждому способы вернуть больнице — месту, где мы рождаемся, страдаем, исцеляемся и умираем, — достоинство святилища заботы и мудрости, а встрече врача и пациента — глубину встречи человека с человеком.

Свои размышления автор строит на тридцатилетнем опыте психотерапевтической практики, за годы которой он не раз убеждался, насколько тесно переплетены в человеке тело, душа и дух — и насколько современная медицина, обращаясь к «человеку целиком», на деле продолжает видеть в нём главным образом организм, нуждающийся в починке. Мур предлагает воспринимать пациента как существо четырёхмерное, укоренённое не только в собственном теле, но и в своей семье, привязанностях и жизненном мире, и показывает, что забота о душевной и духовной стороне болезни не заменяет медицинскую науку, но делает исцеление более полным, скорым и человечным — для самого пациента, для его близких и для тех, кто ежедневно стоит у его постели.

Мур Томас – Таинство исцеления – Душа и тело в медицине

Пер. с англ. Е. Кузьминой; ред. Н. Миронов. – М.: Касталия, 2026. – 250 с.

ISBN 978-5-908110-66-2

Мур Томас – Таинство исцеления – Содержание

Введение. Что есть человек? Тело: физическая жизнь души. Новое видение медицины. Тело как машина

Часть I. Тело и душа

Забота о людях, а не только о телах Тело есть душа Целительная среда Духовность медицины

Часть II. Душевный целитель 5. Плохие новости 6. Медицина: работа или призвание? 7. Целительные сны и образы 8. Душа больницы

Часть III. Изящество в исцелении 9. Служение человечеству 10. Сестра Гнусен и маркиз де Сад 11. Душа еды 12. Уважение к телу

Часть IV. Страждущие целители 13. Исцеление болезнью 14. Пестование души 15. Практическое руководство для пациентов 16. Душевный врач, медбрат и медсестра