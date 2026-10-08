Мур - Внутренний Маг

«Внутренний Маг: раскрытие Шамана в мужской психе» Роберта Мура и Дугласа Джиллетта — исследование одного из четырех базовых архетипов зрелой маскулинности в разработанной авторами юнгианской модели Короля, Воина, Мага и Любовника. Под Магом авторы понимают не оккультного персонажа в узком смысле, а универсальную психическую функцию знания, рефлексии, технического мастерства, внутренней дистанции, наставничества и преобразования. Именно энергия Мага проявляется, по их концепции, в деятельности шамана и жреца, врача и психотерапевта, ученого и инженера, философа и богослова, учителя и художника — всякий раз, когда человек осваивает скрытые закономерности реальности и учится ответственно распоряжаться полученным знанием.

Книга прослеживает архетип Мага от древней шаманской традиции и мифологических образов до современного мира науки, профессиональной экспертизы и высоких технологий. Особое внимание уделено ритуалу, сакральному пространству и времени, инициации, роли наставника и способности проводить человека через кризис и трансформацию. Одновременно Мур и Джиллетт исследуют две теневые формы Мага — Отрицающего «Невинного» и Отстраненного Манипулятора, показывая, как знание без зрелости превращается соответственно в отрицание ответственности либо в холодное манипулирование другими. Финальная задача состоит в становлении «Шамана Земли» — человека, который использует знание и преобразующую силу не ради собственного превосходства, а для обучения, исцеления и служения более широкому человеческому и земному сообществу.

Мур Роберт, Джиллетт Дуглас – Внутренний Маг – Раскрытие Шамана в мужской психе

М.: Касталия, 2026. — 238 с. Пер. с англ. Светланы Кабановой; ред. Гаянэ Форат.

ISBN 978-5-908182-07-2

Мур, Джиллетт – Внутренний Маг – Содержание

Предисловие. Маг в мужской душе

Благодарности

Часть 1. Жёсткая «программа»: мужская психе

Глава 1. Гендерная идентичность, гендерная асимметрия и дисбаланс власти между полами

Глава 2. Расшифровка мужской психе

Часть 2. Образы мужественного Мага

Глава 3. Шаманская традиция: потомки Человека-птицы

Глава 4. Образы Мага в мифах и истории

Глава 5. Понимание священного пространства и времени

Глава 6. Путь Мага: ритуальный старейшина как хранитель человеческой мудрости и трансформационного процесса

Часть 3. «Нераскрытый Маг»: дисфункция архетипа и проявления Тени

Глава 7. Мастер отрицания: «Невинный»

Глава 8. Трикстер: Отстранённый Манипулятор

Часть 4. Становление Шамана: проблемы инициации Мага в мужчине

Глава 9. Шаманский потенциал в современных мужчинах: трудности инициации Мага

Глава 10. Ученик Мага: освоение магического потенциала

Глава 11. Становление Шамана Земли: управление мужским потенциалом Мага в современном мире