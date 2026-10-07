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Мур - Внутренний Воин

Мур - Внутренний Воин
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, New Arrivals, Psychology Psychotherapy, **Analytical/Depth Psychology, **Archetypal Psychology

«Внутренний Воин» Роберта Мура и Дугласа Джиллетта — исследование архетипа Воина в структуре мужской психики, выполненное в русле юнгианской глубинной психологии. Авторы рассматривают агрессию не как патологию, которую необходимо подавить, а как фундаментальную психическую энергию, способную принимать как разрушительные, так и созидательные формы. Центральная проблема книги — переход от незрелого, теневого отношения к силе, проявляющегося через садизм, мазохизм, бессилие, ярость или стремление к доминированию, к зрелому Воину, способному к дисциплине, самоутверждению, защите, служению и ответственному использованию собственной силы.

Книга соединяет юнгианскую теорию архетипов с мифологией, историей воинских культур, психологией развития, психотерапевтическими наблюдениями и попытками нейробиологического обоснования архетипических структур. Мур и Джиллетт последовательно проводят читателя от общей модели мужской психики через исторические и мифологические формы Воина к анализу его двух теневых полюсов — Садиста и Мазохиста, а затем к процессу инициации и интеграции агрессивной энергии. Итоговый образ «Рыцаря Земли» переносит воинскую проблематику из сферы личной зрелости в область социальной и экологической ответственности: зрелый Воин определяется не способностью причинять насилие, а способностью подчинить силу надличной цели и использовать ее для защиты жизни, справедливости и человеческого сообщества.

Мур Роберт, Джиллетт Дуглас – Внутренний Воин – Обращение к архетипу Рыцаря в мужской психе

М.: Касталия, 2026. — 264 с. Пер. с англ. К. Барабанова; ред. Г. Форат.

ISBN 978-5-908182-04-1

Мур, Джиллетт – Внутренний Воин – Содержание

  • Предисловие. Воин в мужской душе

  • Благодарности

  • Часть 1. Жёсткая «программа»: мужская психе

    • Глава 1. Гендерная идентичность, гендерная асимметрия и дисбаланс власти между полами

    • Глава 2. Расшифровка мужской психе

  • Часть 2. Образы мужского архетипа Воина

    • Глава 3. Обезьяна-убийца

    • Глава 4. Исторические образы воина

    • Глава 5. Мифические образы воина: космическая битва

    • Глава 6. Путь воина

  • Часть 3. Воин, не прошедший инициацию: нарушение и теневые формы

    • Глава 7. Мазохист: бесчестный воин

    • Глава 8. Садист: одержимость внутренним воином

  • Часть 4. Становление Рыцаря: вызов мужской воинской инициации

    • Глава 9. Мечи наголо: вызов инициации

    • Глава 10. Оруженосец овладевает энергией воина

    • Глава 11. Стать Рыцарем Земли: зрелое обращение с воинской энергией мужчины ради подлинной борьбы

  • Дополнительные материалы

    • Приложение «А». Расшифровка «алмазного тела»: за пределами Юнга

    • Приложение «В». Архетипы и лимбическая система

    • Приложение «С». Архетипы и анима

  • Об авторах

  • Библиография

Views 61
Rating 4.5 / 5
Added 07.10.2026
Author brat lexmak
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4.5/5 (4)

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