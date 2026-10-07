Мур - Внутренний Воин
«Внутренний Воин» Роберта Мура и Дугласа Джиллетта — исследование архетипа Воина в структуре мужской психики, выполненное в русле юнгианской глубинной психологии. Авторы рассматривают агрессию не как патологию, которую необходимо подавить, а как фундаментальную психическую энергию, способную принимать как разрушительные, так и созидательные формы. Центральная проблема книги — переход от незрелого, теневого отношения к силе, проявляющегося через садизм, мазохизм, бессилие, ярость или стремление к доминированию, к зрелому Воину, способному к дисциплине, самоутверждению, защите, служению и ответственному использованию собственной силы.
Книга соединяет юнгианскую теорию архетипов с мифологией, историей воинских культур, психологией развития, психотерапевтическими наблюдениями и попытками нейробиологического обоснования архетипических структур. Мур и Джиллетт последовательно проводят читателя от общей модели мужской психики через исторические и мифологические формы Воина к анализу его двух теневых полюсов — Садиста и Мазохиста, а затем к процессу инициации и интеграции агрессивной энергии. Итоговый образ «Рыцаря Земли» переносит воинскую проблематику из сферы личной зрелости в область социальной и экологической ответственности: зрелый Воин определяется не способностью причинять насилие, а способностью подчинить силу надличной цели и использовать ее для защиты жизни, справедливости и человеческого сообщества.
Мур Роберт, Джиллетт Дуглас – Внутренний Воин – Обращение к архетипу Рыцаря в мужской психе
М.: Касталия, 2026. — 264 с. Пер. с англ. К. Барабанова; ред. Г. Форат.
ISBN 978-5-908182-04-1
Мур, Джиллетт – Внутренний Воин – Содержание
Предисловие. Воин в мужской душе
Благодарности
Часть 1. Жёсткая «программа»: мужская психе
Глава 1. Гендерная идентичность, гендерная асимметрия и дисбаланс власти между полами
Глава 2. Расшифровка мужской психе
Часть 2. Образы мужского архетипа Воина
Глава 3. Обезьяна-убийца
Глава 4. Исторические образы воина
Глава 5. Мифические образы воина: космическая битва
Глава 6. Путь воина
Часть 3. Воин, не прошедший инициацию: нарушение и теневые формы
Глава 7. Мазохист: бесчестный воин
Глава 8. Садист: одержимость внутренним воином
Часть 4. Становление Рыцаря: вызов мужской воинской инициации
Глава 9. Мечи наголо: вызов инициации
Глава 10. Оруженосец овладевает энергией воина
Глава 11. Стать Рыцарем Земли: зрелое обращение с воинской энергией мужчины ради подлинной борьбы
Дополнительные материалы
Приложение «А». Расшифровка «алмазного тела»: за пределами Юнга
Приложение «В». Архетипы и лимбическая система
Приложение «С». Архетипы и анима
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Библиография
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