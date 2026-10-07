Мур - Внутренний Воин

«Внутренний Воин» Роберта Мура и Дугласа Джиллетта — исследование архетипа Воина в структуре мужской психики, выполненное в русле юнгианской глубинной психологии. Авторы рассматривают агрессию не как патологию, которую необходимо подавить, а как фундаментальную психическую энергию, способную принимать как разрушительные, так и созидательные формы. Центральная проблема книги — переход от незрелого, теневого отношения к силе, проявляющегося через садизм, мазохизм, бессилие, ярость или стремление к доминированию, к зрелому Воину, способному к дисциплине, самоутверждению, защите, служению и ответственному использованию собственной силы.

Книга соединяет юнгианскую теорию архетипов с мифологией, историей воинских культур, психологией развития, психотерапевтическими наблюдениями и попытками нейробиологического обоснования архетипических структур. Мур и Джиллетт последовательно проводят читателя от общей модели мужской психики через исторические и мифологические формы Воина к анализу его двух теневых полюсов — Садиста и Мазохиста, а затем к процессу инициации и интеграции агрессивной энергии. Итоговый образ «Рыцаря Земли» переносит воинскую проблематику из сферы личной зрелости в область социальной и экологической ответственности: зрелый Воин определяется не способностью причинять насилие, а способностью подчинить силу надличной цели и использовать ее для защиты жизни, справедливости и человеческого сообщества.

Мур Роберт, Джиллетт Дуглас – Внутренний Воин – Обращение к архетипу Рыцаря в мужской психе

М.: Касталия, 2026. — 264 с. Пер. с англ. К. Барабанова; ред. Г. Форат.

ISBN 978-5-908182-04-1

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