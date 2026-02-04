Уитмонт Эдвард Кристофер - Перера Сильвия Бринтон - Сновидения

Эта книга задумывалась как ознакомительное руководство для психоаналитиков и терапевтов, которые хотели бы внедрить базовый подход к интерпретации сновидений в свою клиническую практику. Это практическое пособие для аналитиков, проходящих обучение, возникшее в результате потребности в нем, когда мы пытались преподавать толкование сновидений в Институте К.Г. Юнга в Нью-Йорке. Цели этой книги скромны. Она лишь едва затрагивает обширные философские вопросы, поднимаемые сновидениями и фантазиями. В ней не рассматривается сравнительный подход к толкованию сновидений, в том виде, в котором его практикуют в различных школах современной западной психотерапии. Также здесь не рассматриваются исследования, проводимые в лабораториях, касающиеся паттернов и необходимости быстрых фаз сна?

Этот экспериментальный материал подтверждает точку зрения Юнга, которая заключается том, что процессы сновидения носят неискаженный и целенаправленный характер, их цель — синтезировать опыт в образы выразительными и творческими способами. Сновидения стимулируют процесс обучения и способствуют индивидуальному развитию.

Наш подход в большой степени обязан новаторской работе Юнга. Его понимание лично проясняли и расширяли его практикующие последователи в течение многих лет клинической работы и преподавания. К сожалению, большая часть этой работы не была обобщена и опубликована? В наше осмысление внесли свой вклад и основатели различных «школ» психологии, коллеги, анализанды, студенты и друзья. Библиография дает лишь некоторое представление о том, кто внес свой вклад в эту работу.

Эдвард Кристофер Уитмонт - Сильвия Бринтон Перера - Сновидения - Путь к источнику

Касталия, 2023,276 с.

ISBN 978-S-S21-23771-S

Эдвард Кристофер Уитмонт - Сильвия Бринтон Перера - Сновидения - Путь к источнику - Содержание

1. Введение в клиническую интерпретацию сновидений

2. Работа со сновидениями в клинической практике

3. Сложившаяся ситуация

4. Язык сновидений

5. Ассоциация, объяснение, усиление: поле сновидений

6. Компенсация и дополнение: объектный и субъектный уровни компенсации и дополнения

7. Драматическая структура сновидения

8. Мифологические мотивы

9. Технические моменты

10. Прогнозирование на основе сновидений

11. Телесные образы

12. Сны о терапии и фигура терапевта

13. В заключение

Библиография