Томас Мур, юнгианский психоаналитик и бывший монах, предлагает читателям глубокое исследование того, как превратить повседневный труд из простого средства заработка в алхимический процесс созидания собственной души. Опираясь на древние алхимические метафоры, автор рассматривает поиск жизненного призвания не как стремление к внешнему успеху, а как долгий путь внутреннего очищения и интеграции как светлых амбиций, так и темных, болезненных переживаний прошлого.

В книге подробно разбираются такие сложные состояния, как творческий хаос, выгорание, застревание на карьерной лестнице и разрушительное влияние семейных комплексов на профессиональный выбор. Мур призывает отказаться от моноцентричного взгляда на карьеру и признать ценность полицентричной жизни, где духовные искания, забота о семье, творчество и обычная работа сливаются в единый опус, возвращая человеку чувство смысла и исцеляя его от современной эпидемии бездушного труда.

Томас Мур – Работа и душа

Пер. с англ. Светлана Колосова. – Касталия, 2025. – 216 с.

ISBN 978-5-521-24420-1

Томас Мур – Работа и душа – Содержание