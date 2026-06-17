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Мур - Работа и душа

Мур - Работа и душа
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Обзор книги
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, New Arrivals, Pastoral Care Counseling, Psychology Psychotherapy, **Analytical/Depth Psychology

Томас Мур, юнгианский психоаналитик и бывший монах, предлагает читателям глубокое исследование того, как превратить повседневный труд из простого средства заработка в алхимический процесс созидания собственной души. Опираясь на древние алхимические метафоры, автор рассматривает поиск жизненного призвания не как стремление к внешнему успеху, а как долгий путь внутреннего очищения и интеграции как светлых амбиций, так и темных, болезненных переживаний прошлого.

В книге подробно разбираются такие сложные состояния, как творческий хаос, выгорание, застревание на карьерной лестнице и разрушительное влияние семейных комплексов на профессиональный выбор. Мур призывает отказаться от моноцентричного взгляда на карьеру и признать ценность полицентричной жизни, где духовные искания, забота о семье, творчество и обычная работа сливаются в единый опус, возвращая человеку чувство смысла и исцеляя его от современной эпидемии бездушного труда.

Томас Мур – Работа и душа

Пер. с англ. Светлана Колосова. – Касталия, 2025. – 216 с.
ISBN 978-5-521-24420-1

Томас Мур – Работа и душа – Содержание

  • Об авторе

  • Предисловие. Алхимия: Опус души

  • Глава 1. Ничего не достигнув

  • Глава 2. Призвание

  • Глава 3. Душа и дух

  • Глава 4. Примирение с прошлым

  • Глава 5. Творческий хаос

  • Глава 6. Жизнь в башне

  • Глава 7. Забота о душе на работе

  • Глава 8. Будь заземлённым, летай высоко

  • Глава 9. Даймон работы

  • Глава 10. Любить свою работу

  • Глава 11. Трудиться – значит молиться

  • Глава 12. Безупречная жизнь

  • Благодарности

Views 39
Rating 5.0 / 5
Added 17.06.2026
Author brat Vadim
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5.0/5 (2)

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