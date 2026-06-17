Мур - Работа и душа
Томас Мур, юнгианский психоаналитик и бывший монах, предлагает читателям глубокое исследование того, как превратить повседневный труд из простого средства заработка в алхимический процесс созидания собственной души. Опираясь на древние алхимические метафоры, автор рассматривает поиск жизненного призвания не как стремление к внешнему успеху, а как долгий путь внутреннего очищения и интеграции как светлых амбиций, так и темных, болезненных переживаний прошлого.
В книге подробно разбираются такие сложные состояния, как творческий хаос, выгорание, застревание на карьерной лестнице и разрушительное влияние семейных комплексов на профессиональный выбор. Мур призывает отказаться от моноцентричного взгляда на карьеру и признать ценность полицентричной жизни, где духовные искания, забота о семье, творчество и обычная работа сливаются в единый опус, возвращая человеку чувство смысла и исцеляя его от современной эпидемии бездушного труда.
Томас Мур – Работа и душа
Пер. с англ. Светлана Колосова. – Касталия, 2025. – 216 с.
ISBN 978-5-521-24420-1
Томас Мур – Работа и душа – Содержание
Об авторе
Предисловие. Алхимия: Опус души
Глава 1. Ничего не достигнув
Глава 2. Призвание
Глава 3. Душа и дух
Глава 4. Примирение с прошлым
Глава 5. Творческий хаос
Глава 6. Жизнь в башне
Глава 7. Забота о душе на работе
Глава 8. Будь заземлённым, летай высоко
Глава 9. Даймон работы
Глава 10. Любить свою работу
Глава 11. Трудиться – значит молиться
Глава 12. Безупречная жизнь
Благодарности
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