Юнг Карл Густав - Символы сновидений в процессе индивидуации

В 1936 и 1937 гг. Юнг провёл последовательные семинары на острове Бейли, штат Мэн (см. рисунок 1), и в Нью-Йорке. Семинары шли всего одиннадцать дней, шесть дней на острове Бейли и пять дней в Нью-Йорке. Серия лекций Юнга была озаглавлена «Символы сновидений в процессе индивидуации». Представленные сны принадлежали физику и Нобелевскому лауреату Вольфгангу Паули (1900-1958). Юнг гораздо более детально погрузился в личные аспекты сновидений Паули, чем в своих опубликованных работах.

Главной задачей семинаров было показать, как мандала, будучи выражением архетипа целостности, спонтанно появлялась в психике современного человека, и как эта образность отражает процесс исцеления. Юнг считает архетипы присущими человеку, обладающими неизменным смысловым ядром, которое «наполняется» материалом опыта, обусловленного культурой и окружением. Потому для него важно предоставить свидетельства этой гипотезы, обращаясь к примерам из разных культур и эпох, особенно из сферы религиозного символизма.

Темы, которые Юнг поднимает на этих семинарах, все связаны со стремлением развить и объяснить свои теории о психики. На лекциях Юнг затрагивает самые разные темы. Он излагает свою теорию сновидений; умственного расстройства; процесса индивидуации; регрессии; принципы психотерапевтического лечения; мужскую психологию и важность анимы, тени и персоны; психологические типы; и психическую энергию. Он комментирует политические течения своего времени, такие как нацизм, коммунизм, фашизм и массовую психологию. Он размышляет над современной физикой, причинностью и природой реальности.

Обращаясь к религиозной сфере, он иллюстрирует свои теории примерами из митраистских мистерий, буддизма, индуизма, китайской философии, И Цзин, кундалини-йоги и древнеегипетских представлений о теле и душе. Из христианского наследия он фокусируется прежде всего на католицизме и символизме мессы и Троицы, а также на содержании недавно обнаруженных неканонических евангелий и гностических идеях. Он также упоминает концепцию «времени сновидений» австралийских аборигенов и их веру в целительные объекты, аполлонические и дионисийские культы древней Греции, нордическую мифологию, Пифагора и пифагорейство, а также Хидра из Корана. В мире литературы он обращается к «Так говорил Заратустра» Ницше, Фаусту Гёте и Г олему Майринка. Он также рассматривает Духовные упражнения Игнатия Лойолы и видения Зосимы. Связи с другими работами Юнга на эту тему представлены в примечаниях.

Карл Густав Юнг - Символы сновидений в процессе индивидуации. Записи семинара Г. К. Юнга по сновидениям Вольфганга Паули

М. : «Касталия», 2021. — 462 стр.

ISBN 978-5-521-16234-5

Карл Густав Юнг - Символы сновидений в процессе индивидуации. Записи семинара Г. К. Юнга по сновидениям Вольфганга Паули - Содержание

Аннотация

Благодарности

Введение Сюзанны Гизер

Что уникального в этих семинарах?

Обстоятельства, связанные с семинарами на острове Бейли

Юнг в Америке и радикалы вокруг Беатрис Хинкль

Художественные документы с острова Бейли

Сновидец и его лечение

Диагноз и лечение

Охота за сокровищами в алхимии

Нью-йоркские семинары

Юнг и антисемитизм

Индивидуальные символы сновидений в связи с алхимией

Семинары на острове Бэйли, 1936 год

Предварительное замечание к мимеографированным записям семинара на острове Бейли

Лекция 1 - Лекция 6

Семинар в Нью-Йорке, 1937 год