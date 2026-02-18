Книга Томаса Мура «Забота о душе» (Care of the Soul) — это международный бестселлер, который предлагает принципиально новый взгляд на психологию и повседневную жизнь. Автор, бывший монах, ставший психотерапевтом, опирается на традиции юнгианского анализа, архетипической психологии и идеи эпохи Возрождения, чтобы показать: многие наши проблемы — это не болезни, которые нужно лечить, а сигналы души, требующие внимания.

Мур призывает отказаться от попыток «исправить» себя и вместо этого научиться «пестовать» свою душу. Он исследует, как мы можем найти глубинный смысл в самых обыденных вещах: в семейной жизни, работе, творчестве и даже в наших депрессиях или слабостях. По мнению автора, забота о душе заключается в том, чтобы признать священность повседневности и позволить себе проживать жизнь во всей её полноте и сложности, не разделяя её на «правильное» и «неправильное».

Особое внимание в книге уделяется воображению, мифологии и искусству как инструментам, помогающим нам наладить связь с внутренним миром. Мур подчеркивает, что душа питается не логикой, а образами и метафорами. Эта работа стала своего рода манифестом для тех, кто ищет духовности вне жестких религиозных рамок, предлагая путь к глубокой, осознанной и осмысленной жизни через принятие самого себя.

Томас Мур - Забота о душе

М. : «Касталия», 2020. — 278 с.

ISBN 978-5-521-15791-4

Томас Мур - Забота о душе - Содержание

Забота о душе. Двадцать пять лет спустя

I. Забота о душе

ГЛАВА 1. Почитание симптомов как голоса души

II. Забота о душе в повседневной жизни

ГЛАВА 2. Миф о семье и детстве

ГЛАВА 3. Любовь к себе и миф о ней: Нарцисс и Нарциссизм

ГЛАВА 4. Посвящения любви

ГЛАВА 5. Ревность и зависть: целебные яды

ГЛАВА 6. Душа и сила

ГЛАВА 7. Дары депрессии

ГЛАВА 8. Поэзия болезни тела

ГЛАВА 9. Экономика души: работа, деньги, неудачи и творчество

III. Духовная практика и психологическая глубина

ГЛАВА 10. Потребность в мифе, ритуале и духовной жизни

ГЛАВА 11. Венчание духовности и души

IV. Забота о душе мира

ГЛАВА 12. Красота и воскрешение вещей

ГЛАВА 13. Священные искусства жизни