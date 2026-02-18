Поволжье — это уникальный «плавильный котел», где на протяжении веков переплетались финно-угорские,тюркские и славянские традиции. Татьяна Муравьева приглашает читателя в путешествие по берегам великой реки, раскрывая тайны народов, которые видели в Волге живое существо.
Книга знакомит с величественным Волчьим владыкой, объясняет устройство Мирового древа в представлении поволжских этносов и раскрывает глубокий смысл культа змей, считавшихся хранительницами домашнего очага.Это издание — не просто сборник легенд,
Татьяна Муравьева - Мифы Поволжья - От Волчьего владыки и Мирового древа до культа змей и птицы счастья
Москва: Манн, Иванов и Фербер, 2023. — 328 с. : ил. — (Мифы от и до).
ISBN 978-5-00195-940-3
Татьяна Муравьева - Мифы Поволжья – Содержание
Введение
Глава 1. Мифы и предания марийского народа
Глава 2. Мифы и предания удмуртского народа
Глава 3. Мифы и предания мордовского народа
Глава 4. Мифы и предания чувашского народа
Глава 5. Мифы и предания татарского народа
Глава 6. Мифы и предания башкирского народа
Глава 7. Мифы и предания калмыцкого народа
Приложение. Мифологические сюжеты в пересказе Т. Муравьевой
Марийская сказка «Сереброзубая Пампалче»
Марийское сказание о Тукане Мари
Удмуртское предание о богатыре Эш-Тереке
Мордовское сказание о Тюштяне
Мордовская топонимическая легенда о богатыре Пензе
Чувашская мифологическая сказка «Как крестьянский сын вместо Солнца по небу ходил»
Татарская мифологическая сказка о Белом волке
Татарская сказка-притча «Белый змей»
Башкирский эпос «Алпамыш»
Башкирский эпос «Урал-батыр»
Калмыцкий эпос «Джангар»
Библиография
Источники иллюстраций
