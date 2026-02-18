Муравьева - Мифы Поволжья

Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, Philology Literature, *Fantasy/Science Fiction, Religious Studies Atheism, Mythology Legends
Series Мифы от и до (24 books)

Поволжье — это уникальный «плавильный котел», где на протяжении веков переплетались финно-угорские,тюркские и славянские традиции. Татьяна Муравьева приглашает читателя в путешествие по берегам великой реки, раскрывая тайны народов, которые видели в Волге живое существо.

Книга знакомит с величественным Волчьим владыкой, объясняет устройство Мирового древа в представлении поволжских этносов и раскрывает глубокий смысл культа змей, считавшихся хранительницами домашнего очага.Это издание — не просто сборник легенд,

Татьяна Муравьева - Мифы Поволжья - От Волчьего владыки и Мирового древа до культа змей и птицы счастья

Москва: Манн, Иванов и Фербер, 2023. — 328 с. : ил. — (Мифы от и до).

ISBN 978-5-00195-940-3

Татьяна Муравьева - Мифы Поволжья – Содержание

Введение

  • Глава 1. Мифы и предания марийского народа

  • Глава 2. Мифы и предания удмуртского народа

  • Глава 3. Мифы и предания мордовского народа

  • Глава 4. Мифы и предания чувашского народа

  • Глава 5. Мифы и предания татарского народа

  • Глава 6. Мифы и предания башкирского народа

  • Глава 7. Мифы и предания калмыцкого народа

Приложение. Мифологические сюжеты в пересказе Т. Муравьевой

  • Марийская сказка «Сереброзубая Пампалче»

  • Марийское сказание о Тукане Мари

  • Удмуртское предание о богатыре Эш-Тереке

  • Мордовское сказание о Тюштяне

  • Мордовская топонимическая легенда о богатыре Пензе

  • Чувашская мифологическая сказка «Как крестьянский сын вместо Солнца по небу ходил»

  • Татарская мифологическая сказка о Белом волке

  • Татарская сказка-притча «Белый змей»

  • Башкирский эпос «Алпамыш»

  • Башкирский эпос «Урал-батыр»

  • Калмыцкий эпос «Джангар»

Библиография

Источники иллюстраций

Added 18.02.2026
