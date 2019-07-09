«Исход» означает «выход». Этим словом традиционно обозначается история выхода евреев из Египта. Последующее сорокалетнее странствование перед обретением новой родины, обещанной Богом, — Земли обетованной — тот период, который неотрывно связан с ним. И центральной фигурой здесь оказывается, несомненно, пророк Моисей, вождь и законодатель, дарованный избранному народу Богом.

Исход евреев из Египта — одно из центральных событий Священной истории. В нем берет свое начало история не только сынов Израилевых как народа, но и самой духовной общности, которую мы теперь называем Ветхозаветной Церковью. И Христианская, Новозаветная Церковь — исполнение ее обетований, благословений и чаяний.

Мурилкин Павел - Святой пророк Моисей: жизнь и история в прообразах и святоотеческих толкованиях

М.: Сибирская Благозвоница, 2018. 333 с.

ISBN 978-5-00127-029-4

Мурилкин Павел - Святой пророк Моисей: жизнь и история в прообразах и святоотеческих толкованиях - Содержание

Введение

Египет

Рождение Моисея

Спасение младенца Моисея от смерти

Имя Моисея

Детство Моисея

Символическое толкование событий детства Моисея

Убийство египтятина и бегство из Египта

Мадиам

Жизнь в Мадиамской пустыне

Неопалимая купина

Имя Божие

Знамения пророка Моисея

Роль Аарона!

Ветхозаветная Пасха

Заповедь о праздновании Пасхи

Значение слова «Пасха»

Пасхальная жертва

Прообраз Евхаристии

Исход

Чудо спасения из Египта

Переход через Чермное море

От Египта до Синая

Мерра

Елим

Манна

Рефидим

Битва с амаликитянами

Синай

Закон

Роль пророка Моисея

Синайское богоявление

От Синая до Ханаана

Возмущение Аарона и Мариам

Восстание Корея, Дафана и Авирона

Медный змей

Смерть пророка Моисея

Иисус Навин

Моисей и Господь Иисус Христос

Пророк Моисей как прообраз Христа

Пророчества Моисея о Христе

Пророк Моисей и Преображение Господне

Источники и литература

Примечания

Мурилкин Павел - Святой пророк Моисей: жизнь и история в прообразах и святоотеческих толкованиях - Рождение Моисея

Большое дерево берет свое начало в маленьком семечке. Точно так же грандиозные события истории целого народа порой начинаются с действий одного человека. Для еврейского народа таким человеком стал Моисей. Пророк Моисей — центральная фигура всей истории Исхода. Неудивительно поэтому, что его личность служила объектом такого пристального внимания у святых отцов и церковных писателей начиная с самых первых веков существования Христианской Церкви. И первый вопрос, который сразу встает перед теми, кто обращается к этой великой личности, — о том, когда он жил. Книга Исход не дает никаких временных ориентиров рождения Моисея. Однако христианский апологет Татиан, живший во II веке, считает, что Моисей жил за двадцать поколений до взятия Трои, то есть в ХШ-ХИ веках до Рождества Христова. «Моисей на много лет древнее взятия Трои и времен Троя и Дардана, — пишет он. — Египетский историк Птоломей говорит, что иудеи при царе египетском Амазисе вышли из Египта под предводительством Моисея в те страны, которые они заняли. По словам его, Амазис был современником царя Инаха, а время, которое протекло от Инаха до разрушения Трои, заключает в себе двадцать поколений (четыреста лет)». Христианский писатель I—II веков Климент Александрийский, который проводил подробное хронологическое исчисление событий Древней истории, как ветхозаветной, так и греческой, замечает, что Моисей «происходил от Иакова в седьмом поколении» и родился за 1743 года до Рождества Христова.

«Сравним теперь эллинскую хронологию с иудейской, — говорит он. — Начнем с Моисея. С рождения его до того дня, когда израильтяне вышли из Египта, прошло восемьдесят лет. С Исхода израильтян из Египта до смерти Моисея — сорок лет. Исход израильтян из Египта последовал во времена Инаха, потому что Моисей вышел из Египта за 345 лет до очередного Зодиакального цикла». Согласно Священному Писанию, пророк Моисей происходил из колена Левиина. Его родителями были Амрам и Иохаведа (см.: Исх. 6,20; Чис. 26,59). Ко времени рождения Моисея у них уже были сын Аарон и дочь Мариам. Рождение Моисея в Книге Исход описывается так: Некто из племени Левина пошел и взял себе жену из того же племени. Жена зачала и родила сына (Исх. 2, 1-2). Это свидетельство Священного Писания довольно неопределенно, ведь имена родителей пророка здесь не называются. Однако с глубокой древности христианские толкователи видели в этом особенный, сокровенный смысл. Так, Кирилл Александрийский, святитель V века, говорит о том, что это не может быть случайной забывчивостью священного автора. «В Священных Писаниях, — говорит он, — с намерением умолчано об отце Моисея. Следовало бы сказать: такой-то взял себе жену из племени Левина, а там сказано некто (Исх. 2,1), поскольку через это косвенно указывается на то, что Христос по плоти не имел отца и Иосиф, сыном которого Он считался, был только вместо отца». Таким образом, уже в описании рождения Моисея святитель Кирилл видит при- кровенное указание на прообразовательное значение личности величайшего ветхозаветного пророка — прямое указание на Христа.