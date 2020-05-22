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Муркеркен - Факты Библии

Пастор А. Муркеркен - Факты Библии
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals
Мы должны подчеркнуть, что порядок, в котором книги Библии следуют в голландской и английской стандартных Библиях, не отражает изначальную последовательность библейских книг, которые мы находим в иудейском каноне.

Пастор А. Муркеркен - Факты Библии на материале Ветхого Завета

Перевод с голландского 2018 г. - 90 с.

Пастор А. Муркеркен - Факты Библии на материале Ветхого Завета - Содержание

  • Вводные замечания
  • Бытие
  • Исход
  • Левит
  • Числа
  • Второзаконие
  • Иисус Навин
  • Судьи
  • Руфь
  • Книги Царств и книги Паралипоменон
  • Самуил
  • Саул
  • Давид
  • Соломон
  • Цари Израиля
  • Цари Иуды
  • Ездра
  • Неемия
  • Есфирь
  • Свод имен и годы правления чужеземных царей
  • Иов
  • Псалтирь
  • Притчи
  • Екклесиаст
  • Песнь песней
  • Исаия
  • Иеремия
  • Плач Иеремии
  • Иезекииль
  • Даниил
  • Осия
  • Иоиль
  • Амос
  • Авдий
  • Иона
  • Михей
  • Наум
  • Аввакум
  • Софония
  • Аггей
  • Захария
  • Малахия
  • Некоторые замечания об иудейском каноне

Пастор Муркеркен - Факты Библии на материале Ветхого Завета - Замечания об иудейском каноне

Иудеи, говоря о каноне Ветхого Завета, пользуются названиями трех частей, на которые могут быть разделены Священные Писания, – Закон, Пророки и Писания. Они называют Ветхий Завет Танахом в согласии с еврейскими именованиями трех отделов Писания: Тора (Закон), Невиим (Пророки) и Кетувим (Писания) Свидетельства того, что Сам Господь Иисус Христос пользовался этим делением Ветхого Завета на три части во время Своего земного служения, можно найти, например, в Лк. 24:44 (здесь третья группа книг названа «Псалмами» – именованием одной из книг, относящихся к Кетувим).
Более подробно иудейский канон можно охарактеризовать следующим образом:
I ТОРА
Это пять книг Моисея, на древнееврейском языке называемых по первым словам каждой из них, в нашей же Библии именуемых в соответствии с греческими или латинскими именованиями, почерпнутыми из Септуагинты и Вульгаты. известное греческое название этих книг – «пентатеухос библос», что значит «пятитомник»; отсюда – известный термин «Пятикнижие».
II НЕВИИМ
«Пророки», собрание различных книг, которое слагается из двух частей:
a) «ранние пророки»: иисус Навин, Судьи и четыре книги Царств;
b) «поздние пророки»: исаия, иеремия, иезекииль и «Додекапрофетон» («двенадцать малых пророков»).

III КЕТУВИМ
«Писания», которые можно разделить на три группы:
a) книги Псалтирь, иов и Притчи;
b) Пять Мегиллот, или Праздничных свитков (см. сведения о книге Руфь);
c) книги Даниила, Ездры, Неемии и Паралипоменон (две книги в нашей Библии; в Септуагинте последние именуются «Паралипоменон», т. е. «не вошедшее»).

В голландской и английской стандартных Библиях книги были упорядочены по другому принципу, а именно – согласно последовательности книг в Септуагинте, в зависимости о того, является та или иная книга исторической, поэтической или пророческой.
Views 318
Rating 5.0 / 5
Added 22.05.2020
Author brat Vital
Rate this publication:
5.0/5 (1)

Comments (2 comments)

G
gios76 5 years ago

спасибо
E
ekseget 6 years ago

Премного благодарен!!!

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