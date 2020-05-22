Муркеркен - Факты Библии
Мы должны подчеркнуть, что порядок, в котором книги Библии следуют в голландской и английской стандартных Библиях, не отражает изначальную последовательность библейских книг, которые мы находим в иудейском каноне.
Пастор А. Муркеркен - Факты Библии на материале Ветхого Завета
Перевод с голландского 2018 г. - 90 с.
Пастор А. Муркеркен - Факты Библии на материале Ветхого Завета - Содержание
- Вводные замечания
- Бытие
- Исход
- Левит
- Числа
- Второзаконие
- Иисус Навин
- Судьи
- Руфь
- Книги Царств и книги Паралипоменон
- Самуил
- Саул
- Давид
- Соломон
- Цари Израиля
- Цари Иуды
- Ездра
- Неемия
- Есфирь
- Свод имен и годы правления чужеземных царей
- Иов
- Псалтирь
- Притчи
- Екклесиаст
- Песнь песней
- Исаия
- Иеремия
- Плач Иеремии
- Иезекииль
- Даниил
- Осия
- Иоиль
- Амос
- Авдий
- Иона
- Михей
- Наум
- Аввакум
- Софония
- Аггей
- Захария
- Малахия
- Некоторые замечания об иудейском каноне
Пастор Муркеркен - Факты Библии на материале Ветхого Завета - Замечания об иудейском каноне
Иудеи, говоря о каноне Ветхого Завета, пользуются названиями трех частей, на которые могут быть разделены Священные Писания, – Закон, Пророки и Писания. Они называют Ветхий Завет Танахом в согласии с еврейскими именованиями трех отделов Писания: Тора (Закон), Невиим (Пророки) и Кетувим (Писания) Свидетельства того, что Сам Господь Иисус Христос пользовался этим делением Ветхого Завета на три части во время Своего земного служения, можно найти, например, в Лк. 24:44 (здесь третья группа книг названа «Псалмами» – именованием одной из книг, относящихся к Кетувим).
Более подробно иудейский канон можно охарактеризовать следующим образом:
I ТОРА
Это пять книг Моисея, на древнееврейском языке называемых по первым словам каждой из них, в нашей же Библии именуемых в соответствии с греческими или латинскими именованиями, почерпнутыми из Септуагинты и Вульгаты. известное греческое название этих книг – «пентатеухос библос», что значит «пятитомник»; отсюда – известный термин «Пятикнижие».
I ТОРА
Это пять книг Моисея, на древнееврейском языке называемых по первым словам каждой из них, в нашей же Библии именуемых в соответствии с греческими или латинскими именованиями, почерпнутыми из Септуагинты и Вульгаты. известное греческое название этих книг – «пентатеухос библос», что значит «пятитомник»; отсюда – известный термин «Пятикнижие».
II НЕВИИМ
«Пророки», собрание различных книг, которое слагается из двух частей:
a) «ранние пророки»: иисус Навин, Судьи и четыре книги Царств;
b) «поздние пророки»: исаия, иеремия, иезекииль и «Додекапрофетон» («двенадцать малых пророков»).
III КЕТУВИМ
«Писания», которые можно разделить на три группы:
a) книги Псалтирь, иов и Притчи;
b) Пять Мегиллот, или Праздничных свитков (см. сведения о книге Руфь);
c) книги Даниила, Ездры, Неемии и Паралипоменон (две книги в нашей Библии; в Септуагинте последние именуются «Паралипоменон», т. е. «не вошедшее»).
«Пророки», собрание различных книг, которое слагается из двух частей:
a) «ранние пророки»: иисус Навин, Судьи и четыре книги Царств;
b) «поздние пророки»: исаия, иеремия, иезекииль и «Додекапрофетон» («двенадцать малых пророков»).
III КЕТУВИМ
«Писания», которые можно разделить на три группы:
a) книги Псалтирь, иов и Притчи;
b) Пять Мегиллот, или Праздничных свитков (см. сведения о книге Руфь);
c) книги Даниила, Ездры, Неемии и Паралипоменон (две книги в нашей Библии; в Септуагинте последние именуются «Паралипоменон», т. е. «не вошедшее»).
В голландской и английской стандартных Библиях книги были упорядочены по другому принципу, а именно – согласно последовательности книг в Септуагинте, в зависимости о того, является та или иная книга исторической, поэтической или пророческой.
спасибо
Премного благодарен!!!