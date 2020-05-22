Мы должны подчеркнуть, что порядок, в котором книги Библии следуют в голландской и английской стандартных Библиях, не отражает изначальную последовательность библейских книг, которые мы находим в иудейском каноне.

Пастор А. Муркеркен - Факты Библии на материале Ветхого Завета

Перевод с голландского 2018 г. - 90 с.

Пастор А. Муркеркен - Факты Библии на материале Ветхого Завета - Содержание

Вводные замечания

Бытие

Исход

Левит

Числа

Второзаконие

Иисус Навин

Судьи

Руфь

Книги Царств и книги Паралипоменон

Самуил

Саул

Давид

Соломон

Цари Израиля

Цари Иуды

Ездра

Неемия

Есфирь

Свод имен и годы правления чужеземных царей

Иов

Псалтирь

Притчи

Екклесиаст

Песнь песней

Исаия

Иеремия

Плач Иеремии

Иезекииль

Даниил

Осия

Иоиль

Амос

Авдий

Иона

Михей

Наум

Аввакум

Софония

Аггей

Захария

Малахия

Некоторые замечания об иудейском каноне

Пастор Муркеркен - Факты Библии на материале Ветхого Завета - Замечания об иудейском каноне

Иудеи, говоря о каноне Ветхого Завета, пользуются названиями трех частей, на которые могут быть разделены Священные Писания, – Закон, Пророки и Писания. Они называют Ветхий Завет Танахом в согласии с еврейскими именованиями трех отделов Писания: Тора (Закон), Невиим (Пророки) и Кетувим (Писания) Свидетельства того, что Сам Господь Иисус Христос пользовался этим делением Ветхого Завета на три части во время Своего земного служения, можно найти, например, в Лк. 24:44 (здесь третья группа книг названа «Псалмами» – именованием одной из книг, относящихся к Кетувим).

Более подробно иудейский канон можно охарактеризовать следующим образом:

I ТОРА

Это пять книг Моисея, на древнееврейском языке называемых по первым словам каждой из них, в нашей же Библии именуемых в соответствии с греческими или латинскими именованиями, почерпнутыми из Септуагинты и Вульгаты. известное греческое название этих книг – «пентатеухос библос», что значит «пятитомник»; отсюда – известный термин «Пятикнижие».



II НЕВИИМ

«Пророки», собрание различных книг, которое слагается из двух частей:

a) «ранние пророки»: иисус Навин, Судьи и четыре книги Царств;

b) « поздние пророки »: исаия, иеремия, иезекииль и «Додекапрофетон» («двенадцать малых пророков»).



III КЕТУВИМ

«Писания», которые можно разделить на три группы:

a) книги Псалтирь, иов и Притчи;

b) Пять Мегиллот, или Праздничных свитков (см. сведения о книге Руфь);

c) книги Даниила, Ездры, Неемии и Паралипоменон (две книги в нашей Библии; в Септуагинте последние именуются «Паралипоменон», т. е. «не вошедшее»).