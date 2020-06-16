Слова, составляющие название этой книги, можно услышать в консистории до начала службы. Когда старейшина молится, принося нужды служителя и собрания пред лице Бога, он иногда просит, чтобы, если то угодно Господу, Он дал ему говорить «сообразно с помышлениями Духа». Он просит о том, чтобы Бог дал ему открывать Писания так, как изначально задумал Святой Дух, «Главный Автор» Слова Божьего. И это должно быть главной задачей не только служителей Слова, но и всякого, кто берется истолковывать Библию. Что хочет сказать Сам Автор Писаний? Эта книга призвана просто помогать людям понимать смысл Писаний. Она должна помогать тем, кто читает Писания ежедневно и кто хочет понимать их глубже.

Муркеркен - Помышление Духа - Введение в толкование Священных Писаний

Перевод выполнен А. П. Меусе 2010 г. 99ст

Муркеркен - Помышление Духа - Содержание

1. Более золота, и золота чистого

Предмет экзегезы: Священные Писания

2. Слово и образ

Несколько экзегетических терминов

3. Шаг за шагом

Метод экзегезы

4. Вечно новое.

Практика экзегезы

5. Как толковали Писания на протяжении веков

Введение в историю экзегезы

Муркеркен - Помышление Духа - Предисловие

Что же такое Библия? Нет ни одного человека, желающего понимать Писания, который не сталкивался бы с этим вопросом. Существует множество противоречивых мнений об этой одной единственной Библии. Сегодня многие люди считают Библию непонятной книгой, написанной в далеком прошлом (называя ее «книгой сказок»), которую некоторые люди (по каким-то непонятным причинам) наделяют авторитетом. Кроме того, есть профессиональные экзегеты, которые трактуют Библию как собрание интересных литературных текстов, созданных много столетий назад набожными людьми, жившими на Ближнем Востоке.

Другие также оценивают Библию подобным образом, но при этом полагают, что Словом Божьим данные литературные тексты могут стать, когда ими воспользуется Дух Божий. Опять-таки, другие исследователи считают Словом Божьим более крупные или более мелкие составляющие Библии, а остальные тексты рассматривают как более или менее любопытные периферийные элементы. Кроме того, существует множество иных мнений. Множество противоречивых мнений... Однако один вопрос, похоже, многие люди не считают значимым: что Писание говорит о себе самом? А точнее, как трактовал Библию Иисус Христос и о чем Он свидетельствовал в связи с Писаниями? Заслугой такого автора, как д-р Я. ван Брюгген, который написал книгу Het kompas van het Christendom («Компас христианства») (Kampen 2002), состоит в том, что он заострил внимание именно на таких вопросах. Вполне очевидно, что ван Брюгген не единственный ученый, акцентирующий внимание на таких вопросах, но достоинство его книги в том, что она написана на понятном рядовому читателю языке и является здравой в апологетическом отношении.