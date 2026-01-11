«Когда разрушены основания, что сделает праведник?» (Пс. 10:3).

Вся слава Иисусу Христу, Который и ныне спасает. Я не думал, что буду писать эту книгу... Но сегодня, оглядываясь назад, я очень благодарен Богу, что вышло именно так.

Я решил написать эту книгу по настоянию моего старшего сына. Случилось это так. Одна евангельская церковь города Зигбурга в Германии пригласила меня провести однодневный семинар на тему о сексуальной чистоте христианина. Когда я готовился отвечать на приглашение, думая, молясь и размышляя над тем, что я должен был говорить, я просто записывал и конспектировал мысли, которые приходили мне в голову, что, впрочем, делаю при подготовке к каждой проповеди.

Наступил день — и семинар начался. Все было просто замечательно. И когда проповедь была в самом разгаре, Бог решил показать нам свои чудеса освобождения. В зале царила возвышенная атмосфера... Восхищение услышанным увеличивалось по мере того, как мы двигались вперед. Вопросы сыпались, как дождь. И вопросы не фарисейские, направленные на искушение или испытание оратора, но вопросы искренние, выражающие состояние сердец, задающих их, и честное желание освободиться.

Но настоящий восторг я испытал после, когда люди стали подходить поодиночке, говоря о нужде в молитве. Я был не только пастором, учителем, восхищенным успехом обучения, но и сосудом, проводником, благоговеющим перед Божьей мудростью в выборе места из Писания, чувствительным к тому, что Господь хотел нам сказать, к водительству Духа Святого в их изложении и к ответам, которые Бог давал мне на вопросы слушателей.

Жаки Мусензека – Об этом не нужно молчать

Черкассы: Смирна, 2018. – 136 с. – («Актуально сегодня».)

ISBN 978-617-698-115-2

Жаки Мусензека – Об этом не нужно молчать - Содержание

От автора

Библия не молчит об интимной жизни

1.1. Для чего Бог дал нам сексуальное влечение? - 1.2. Библейские примеры

Превратное использование сексуального влечения

2.1. Реальная опасность - 2.2. Как устоять?

Урон на всех уровнях человеческого естества

3.1. Урон на телесном уровне - 3.2. На душевном уровне - 3.3. На духовном уровне

Сексуальный грех

4.1. Природа сексуального греха - 4.2. Виды сексуального греха - 4.3. Причины сексуальных грехов - 4.4. Последствия сексуальных грехов - 4.5. Способы преодоления сексуальных грехов

Сожительство или «гражданский брак»

5.1. Парадокс «гражданского брака» - 5.2. Сожительство в Ветхом Завете - 5.3. Сожительство в Новом Завете - 5.4. Сожительство в современных церквах - 5.5. Специфика семейных уз - 5.6. Церковное венчание

Мастурбация

6.1. Мастурбация и онанизм - 6.2. Библейский взгляд - 6.3. Последствия мастурбации - 6.4. Мастурбация в браке - 6.5. Способы преодоления мастурбации

Как освободиться от сексуального греха?

7.1. Покаяние - 7.2. Вера - 7.3. Упование на Божью силу - 7.4. Оставление вредных привычек - 7.5. Забота о духовной жизни - 7.6. Использование молитвы

Заключение