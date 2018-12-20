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Популярная энциклопедия - Жак Мюссе - Ветхий Завет

М.: Махаон, 2006. — 260 с.

Читатели узнают о народах библейских земель, их царях и героях. Книга освещает события из истории цивилизаций далекого прошлого - Египта, Израиля, Вавилонии, Ассирии и открывает смысл полных драматизма и мудрости древнейших притч человечества.

Анализ основных ветхозаветных сюжетов позволяет понять суть Священного Писания, на котором основаны мировые религии, и по-новому взглянуть на культурное наследие человечества.

Популярная энциклопедия - Жак Мюссе - Новый Завет М.: Махаон, 2006. — 260 с.

Много интересного о быте, нравах, традициях, религиозных верованиях и духовных исканиях жителей Палестины и Рима эпохи зарождения христианства.

В энциклопедии рассказывается о жизни и деяниях Иисуса Христа, раскрывается суть Его учения, приводятся тексты основных евангельских сюжетов и притч и поясняется их смысл. Отдельная глава посвящена судьбе святых апостолов, их роли в становлении христианской Церкви и превращении христианства в мировую религию.

Новый Завет в 27 книгах Христианство возникло в I в. от Р. X. Его основателем был Иисус из Назарета. Христианская Библия, каноническая книга христиан, включает две части: Ветхий Завет - священные тексты иудаизма, заимствованные христианской церковью в греческой редакции (так называемая Септуагинта). Под названием «Ветхий Завет» христиане подразумевают первый союз (договор) Бога с народом иудейским;

Новый Завет, состоящий из 27 раннехристианских текстов 2-й половины 1-начала II в. о жизни и учении Иисуса Христа и духовном опыте первых христианских общин. Название «Новый Завет» означает союз, заключенный Богом через Иисуса Христа со всеми народами. Копии Нового Завета Манускрипты Манускрипты Сначала христианство распространялось благодаря устным проповедям. Первые новозаветные тексты были написаны во 2-й половине I в. от P. X. на греческом языке. Мы не располагаем оригиналами, но существует более 5000 рукописных копий. Фрагмент самого древнего манускрипта, написанный до 150 г., был найден в Египте. Большинство сохранившихся списков Нового Завета относятся к III — IV вв. Это и «Ватиканский кодекс», хранящийся в библиотеке Ватикана, и «Синайский кодекс», обнаруженный немецким библеистом Константином фон Тишендорфом в монастыре Святой Екатерины на горе Синай и ныне находящийся в Британском музее, в Лондоне. До изобретения книгопечатания Библия переписывалась в монастырях. В 1456 г. немецкий изобретатель Иоганн Гутенберг выпустил первый тираж Священного Писания, отпечатанный на станке. Переводы Нового Завета Первые переводы появились на латыни и древнесирийском языке (II в.), затем на коптском (III в.), готском, грузинском, эфиопском (IV в.), армянском (V в.), арабском, китайском, древнеанглийском (VIII в.), немецком, старославянском, франкском (IX в.). Сегодня Новый Завет переведен уже на 495 языков. Ежегодно продается и распространяется около 15 млн экземпляров. Как найти цитату в Новом Завете? Все главы и стихи пронумерованы. Когда цитируют отрывки из Нового Завета, сперва сокращенно указывают источник, затем главу и стих. Так, Мк. 3: 2-6 означает: Евангелие от Марка, глава 3, стихи 2-6. Как читать эту книгу? Читать ее можно глава за главой или начать с фрагментов из Писания, параллельно переключаясь на страницы, посвященные библейским местам и историческим событиям. До XV в. тексты Библии переписывались монахами в монастырях. Большинство манускриптов имели кожаный переплет.

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