Мутти - Мирча Элиаде и «Железная Гвардия»
В своей работе «Postilia tardiva a Renzo De Felice» Франко Кардини писал: «Мы считаем, что «Железная Гвардия» была больше религиозно-военным движением, нежели политическим, поэтому ее следует изучать не с идеологически-политической точки зрения, а, скорее, с социологической, а также антрополо- гически-этнологической. [...] Румынская традиция настолько впаяна в «Железную Гвардию», что та историография, которая пыталась ее понять, должна была одновременно прибегать к результатам фольклорных, религиозных и прочих исследований».
Два десятилетия назад Юджин Вебер определил, что легионерское движение находится ближе к «cargo cults» (карго-культам), чем к фашизму. На основании этого он сравнивал две личности: Корнелиу Кодряну и Симона Кимбангу — «мессию» Истинного (Бельгийского) Конго (Баконго), в мученичестве которого его приверженцы видели повторение страстей Христовых. Это сравнение Вебера, каким бы странным и неподходящим оно ни казалось, говорит о том исследовании, о котором упоминал Кардини, — об исследовании, выполненном некоторыми из тех историографов, которые занимались легионерским движением исходя из совершенно противоположной мотивации.
Так, например, Фауст Брэдеску в 1987 году опубликовал книгу о Капитане, одно название которой, «Корнелиу Зеля Кодряну — неокосмогонический Герой», говорит о том, что Брэдеску рассматривает эту тематику с точки зрения типичной религиозноисторической перспективы. Нам самим при попытках поставить в приоритет исследование, которого требовал Кардини, приходилось в нескольких местах ссылаться на творчество Мирчи Элиаде, и не только потому, что Элиаде во всем мире считается корифеем в истории религий, а потому, что так яснее видна его тесная связь с «Железной Гвардией».
Как раз эту тесную связь мы и постараемся подчеркнуть, чтобы явить ту историческую правду, которую с разных сторон желают скрыть под пеленой молчания или же вовсе отвергнуть.
* * *
Хронологические таблицы и биографические очерки в книгах известного историка религий, а также посвященная его творчеству исследовательская литература умалчивают о том, какие отношения существовали между молодым Мирчей Элиаде и «Железной Гвардией». Молчат на эту тему и послевоенные работы Элиаде, которые были опубликованы при жизни автора и непосредственно связаны с его биографией, как, например, «Fragments d’un journal» («Фрагменты дневника») или «Испытание лабиринтом».
Но в самом творчестве Элиаде есть автобиографические реминисценции, которые он умело замаскировал в сюжетах романов и которые, тем не менее, ясно указывают на реальные события в жизни писателя.
В этой связи нам в дальнейшем придется обращаться к художественным произведениям Элиаде, в первую очередь, к роману «Запретный лес»1, который является полностью автобиографическим, охватывая период с 1936 по 1948 гг.
Мутти К. - Мирча Элиаде и «Железная Гвардия» - Румынские интеллектуалы в окружении «Легиона Михаила Архангела»
М.: Тотенбург, 2020. —266 с.
ISBN 978-5-9216-2343-9
Мутги К. - Мирча Элиаде и «Железная Гвардия» - Содержание
Клаудио Мутти. МИРЧА ЭЛИАДЕ И "ЖЕЛЕЗНАЯ ГВАРДИЯ"
РЕДАКТОРСКАЯ ЗАМЕТКА
ОБ АВТОРЕ
ОТ ПЕРЕВОДЧИКА
I: МИРЧА ЭЛИАДЕ И «ЖЕЛЕЗНАЯ ГВАРДИЯ»
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Введение
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Глава 1.1. В концентрационном лагере
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Глава 1.2. «Последняя возможность Румынии»
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Глава 1.3. Элиаде — «антисемит»?
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Глава 1.4. Теоретик легионерского движения
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Глава 1.5. Неопубликованная трагедия
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Глава 1.6. Роман-завещание
ЭКСКУРС. «ИФИГЕНИЯ» — ТРАГЕДИЯ МИРЧИ ЭЛИАДЕ
II: ПЕРЬЯ АРХАНГЕЛА — ЧЕТЫРЕ ЛЕГИОНЕРСКИХ МЫСЛИТЕЛЯ
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Глава 2.1. Мирча Элиаде и «духовная революция»
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Глава 2.2. Нае Ионеску — Сократ у легионеров
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Глава 2.3. Эмиль Мишель Чоран — попутчик при путешествии в мир грез
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Глава 2.4
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Константин Нойка — неизвестная сила
III: ВАСИЛЕ ЛОВИНЕСКУ (АБД ЭЛЬ-КАДЫР ИСА)
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Глава 3. Василе Ловинеску и гиперборейская Дакия
ПРИЛОЖЕНИЯ
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Приложение 1. Посмертный успех Гетикуса
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Приложение 2. Фотографии представленных румынских интеллектуалов
Молодой Форум. КОРНЕЛИУ КОДРЯНУ И «ЖЕЛЕЗНАЯ ГВАРДИЯ»
- Маркус Фернбах. ОТ РЕДАКТОРА
- Клаудиу Михуциу. КОДРЯНУ И «ЖЕЛЕЗНАЯ ГВАРДИЯ»
- Мирча Элиаде. ПОЧЕМУ Я ВЕРЮ В ПОБЕДУ ЛЕГИОНЕРСКОГО ДВИЖЕНИЯ
- Герд-Клаус Кальтенбруннер. САКРАЛЬНАЯ ОБЩНОСТЬ
- Клаудио Мутти. В БЕСЕДЕ С ЕЛЕНОЙ КОДРЯНУ....202 Клаудиу Михуциу. НАСЛЕДНИКИ «ЛЕГИОНА»
- Клаудиу Михуциу. ХРОНОЛОГИЯ ИСТОРИИ «ЛЕГИОНА»
- Симион Лефтер. ПАВШИМ ЛЕГИОНЕРАМ
- Хория Сима. КОРНЕЛИУ КОДРЯНУ — ЧЕЛОВЕК
ПРИЛОЖЕНИЯ
- Василе Постеукэ. ЭКСГУМАЦИЯ КАПИТАНА. ФРАГМЕНТ ИЗ ЭССЕ
- Юлия Горноскуль. МИОРИТИЧЕСКИЙ ФАТАЛИЗМ ИЛИ «РУМЫНСКОЕ ПОНИМАНИЕ СМЕРТИ»
- Юлия Горноскуль. «ПРАВОСЛАВНЫЕ КРЕСТОНОСЦЫ»: ИОН МОЦА И ВАСИЛЕ МАРИН
- Юлия Горноскуль. ФЕНОМЕН «НАРОДНОЙ КАНОНИЗАЦИИ» КОРНЕЛИУ КОДРЯНУ
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