Мутти - Мирча Элиаде и «Железная Гвардия»

В своей работе «Postilia tardiva a Renzo De Felice» Франко Кардини писал: «Мы считаем, что «Железная Гвардия» была больше религиозно-военным движением, нежели политическим, поэтому ее следует изучать не с идеологически-политической точки зрения, а, скорее, с социологической, а также антрополо- гически-этнологической. [...] Румынская традиция настолько впаяна в «Железную Гвардию», что та историография, которая пыталась ее понять, должна была одновременно прибегать к результатам фольклорных, религиозных и прочих исследований».

Два десятилетия назад Юджин Вебер определил, что легионерское движение находится ближе к «cargo cults» (карго-культам), чем к фашизму. На основании этого он сравнивал две личности: Корнелиу Кодряну и Симона Кимбангу — «мессию» Истинного (Бельгийского) Конго (Баконго), в мученичестве которого его приверженцы видели повторение страстей Христовых. Это сравнение Вебера, каким бы странным и неподходящим оно ни казалось, говорит о том исследовании, о котором упоминал Кардини, — об исследовании, выполненном некоторыми из тех историографов, которые занимались легионерским движением исходя из совершенно противоположной мотивации.

Так, например, Фауст Брэдеску в 1987 году опубликовал книгу о Капитане, одно название которой, «Корнелиу Зеля Кодряну — неокосмогонический Герой», говорит о том, что Брэдеску рассматривает эту тематику с точки зрения типичной религиозноисторической перспективы. Нам самим при попытках поставить в приоритет исследование, которого требовал Кардини, приходилось в нескольких местах ссылаться на творчество Мирчи Элиаде, и не только потому, что Элиаде во всем мире считается корифеем в истории религий, а потому, что так яснее видна его тесная связь с «Железной Гвардией».

Как раз эту тесную связь мы и постараемся подчеркнуть, чтобы явить ту историческую правду, которую с разных сторон желают скрыть под пеленой молчания или же вовсе отвергнуть.

* * *

Хронологические таблицы и биографические очерки в книгах известного историка религий, а также посвященная его творчеству исследовательская литература умалчивают о том, какие отношения существовали между молодым Мирчей Элиаде и «Железной Гвардией». Молчат на эту тему и послевоенные работы Элиаде, которые были опубликованы при жизни автора и непосредственно связаны с его биографией, как, например, «Fragments d’un journal» («Фрагменты дневника») или «Испытание лабиринтом».

Но в самом творчестве Элиаде есть автобиографические реминисценции, которые он умело замаскировал в сюжетах романов и которые, тем не менее, ясно указывают на реальные события в жизни писателя.

В этой связи нам в дальнейшем придется обращаться к художественным произведениям Элиаде, в первую очередь, к роману «Запретный лес»1, который является полностью автобиографическим, охватывая период с 1936 по 1948 гг.

Мутти К. - Мирча Элиаде и «Железная Гвардия» - Румынские интеллектуалы в окружении «Легиона Михаила Архангела»

М.: Тотенбург, 2020. —266 с.

ISBN 978-5-9216-2343-9

Мутги К. - Мирча Элиаде и «Железная Гвардия» - Содержание

Клаудио Мутти. МИРЧА ЭЛИАДЕ И "ЖЕЛЕЗНАЯ ГВАРДИЯ"

РЕДАКТОРСКАЯ ЗАМЕТКА

ОБ АВТОРЕ

ОТ ПЕРЕВОДЧИКА

I: МИРЧА ЭЛИАДЕ И «ЖЕЛЕЗНАЯ ГВАРДИЯ»

Введение

Глава 1.1. В концентрационном лагере

Глава 1.2. «Последняя возможность Румынии»

Глава 1.3. Элиаде — «антисемит»?

Глава 1.4. Теоретик легионерского движения

Глава 1.5. Неопубликованная трагедия

Глава 1.6. Роман-завещание

ЭКСКУРС. «ИФИГЕНИЯ» — ТРАГЕДИЯ МИРЧИ ЭЛИАДЕ

II: ПЕРЬЯ АРХАНГЕЛА — ЧЕТЫРЕ ЛЕГИОНЕРСКИХ МЫСЛИТЕЛЯ

Глава 2.1. Мирча Элиаде и «духовная революция»

Глава 2.2. Нае Ионеску — Сократ у легионеров

Глава 2.3. Эмиль Мишель Чоран — попутчик при путешествии в мир грез

Глава 2.4

Константин Нойка — неизвестная сила

III: ВАСИЛЕ ЛОВИНЕСКУ (АБД ЭЛЬ-КАДЫР ИСА)

Глава 3. Василе Ловинеску и гиперборейская Дакия

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1. Посмертный успех Гетикуса

Приложение 2. Фотографии представленных румынских интеллектуалов

Молодой Форум. КОРНЕЛИУ КОДРЯНУ И «ЖЕЛЕЗНАЯ ГВАРДИЯ»

Маркус Фернбах. ОТ РЕДАКТОРА

Клаудиу Михуциу. КОДРЯНУ И «ЖЕЛЕЗНАЯ ГВАРДИЯ»

Мирча Элиаде. ПОЧЕМУ Я ВЕРЮ В ПОБЕДУ ЛЕГИОНЕРСКОГО ДВИЖЕНИЯ

Герд-Клаус Кальтенбруннер. САКРАЛЬНАЯ ОБЩНОСТЬ

Клаудио Мутти. В БЕСЕДЕ С ЕЛЕНОЙ КОДРЯНУ....202 Клаудиу Михуциу. НАСЛЕДНИКИ «ЛЕГИОНА»

Клаудиу Михуциу. ХРОНОЛОГИЯ ИСТОРИИ «ЛЕГИОНА»

Симион Лефтер. ПАВШИМ ЛЕГИОНЕРАМ

Хория Сима. КОРНЕЛИУ КОДРЯНУ — ЧЕЛОВЕК

ПРИЛОЖЕНИЯ