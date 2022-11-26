Мёрдок - Путешествие Героини
«Ныне возникла пустота между мужчиной и женщиной, полагавшими, что их женская натура, словно Персефона, удалилась в ад. И когда бы сия пустота, пропасть или рана ни раскрылась: исцеление следует искать в извергнувшийся из нее крови. Одна из старых алхимических истин гласит, что «Растворение невозможно, если оно не происходит в своей собственной крови». Так что женская пустота исцеляется не путем соединения с мужчиной, но напротив: путем обретения внутреннего единства, путем интеграции собственных частей, путем воспоминания или воссоединения единого тела матери-дочери».
Нор Холл «Луна и Дева»
Работая в качестве терапевта с женщинами, особенно в возрасте от тридцати до пятидесяти лет, я слышала оглушительный крик неудовлетворенности их собственными успехами в карьере и бизнесе. Эта неудовлетворенность описывалась, как ощущение стерильности, пустоты, расчленения и даже предательства. Эти женщины переняли стереотипы мужского героического путешествия и достигли успеха в науке, искусстве и финансовой сфере, но все же многих из них остался открытым вопрос: «Зачем мне все это?».
Погоня за успехом оставляла этих женщин выбитыми из колеи, опустошенными, страдающими от стрессовых заболеваний и недоумевающими: как так вышло, что они сбились с пути. Это было совсем не то, на что они рассчитывали, когда впервые добились успеха и признания. Тот образ, что увидели они, стоя на вершине, не подразумевал принесения в жертву души и тела. Заметив физический и эмоциональный ущерб, полученный женщинами на этом героическом пути, я пришла к выводу, что причина, по которой они испытывают столь много боли, в избранной ими модели, идущей в разрез с их собственной природой.
Морин Мёрдок - Путешествие Героини
М. : Клуб Касталия. 2018. — 240 с.
ISBN 978-5-519-60658-5
Морин Мёрдок - Путешествие Героини - Содержание
Благодарности
Введение
Глава 1. Сепарация от феминности
- Отрицание феминности
- Путешествие начинается: Сепарация от Матери
- Ужасная Мать и Негативная Женственность
- Отказ от Матери
- Отделение от Благой Матери
- Неприятие женского тела
- Отвержение матерью
Глава 2. Идентификация с Маскулинностью. Папины дочки
- Отец как союзник
- Папина Дочка: Поглощение Женственности
- Поиски отца. Сбор союзников
- Отсутствие положительного мужского союзника
- Склонность к Совершенству
- Изучение правил игры с отцом
- Предупреждения для патриархального мира
Глава 3. Дорога испытаний. Борьба с драконами и людоедами
- Миф о зависимости
- Двуглавый дракон
- Миф о женской неполноценности
- Порабощение тираном-людоедом
- Миф о романтической любви
- Психея и Эрос
Глава 4. Иллюзорная радость от успеха
- Мистика Супервумен
- Реакция на Таинственную Женственность
- Великий притворщик
- Миф о том, что никогда не будет достаточно
Глава 5. Сильная женщина
- Чувство Предательства
- Духовная засуха
- Предательство Отцом: Ифигения
- Предательство Богом
- Духовные дщери Патриархата
- Что происходит, когда женщины говорят «нет»?
- Говоря «нет»: Король должен умереть
Глава 6. Инициация и нисхождение к Богине
- Посвящение женщины
- В Поиске потерянных частей себя
- Мистерии Матери и Дочери
- Богиня зерна
- Нисхождение Инанны
- Встреча с Темной Матерью
- Сознательное страдание и Возвращение
Глава 7. Неотвратимая тоска по воссоединению с Женской частью
- Недоразвитый ребенок
- Разделение тела и духа
- Женская сексуальность
- Семейные сообщения о женском теле
- Крышка на моем сердце
- Скорбь отделения от женского
- Бабушка-Паучиха
- Женственность как Творец: Ошун и меняющаяся женщина
- Очистка сосуда
Глава 8. Исцеление разрыва между матерью и дочерью
- Дочь без матери
- Мать как судьба
- Поиск Личной Матери
- Божественная заурядность
- Исцеление в природе и сообществе
- Бабушка как проводник
- Женщина как создатель мифа
- Происхождение изображений Богини
- Женщина из Темного сна
- Слова Женщины
- Возвращение Тьмы: Исцеление Безумной Женщины
- Восстановление силы женского пола
Глава 9. Поиск Внутреннего Мужчины с Сердцем
- Разделенная маскулинность
- Освобождение мачизма
- Священный брак
- Мудрая женщина и Мужчина с сердцем
- Исцеляющие силы Женского: Хильдегарда
- Сны о Священном браке
Глава 10. Вне Дуальности
- Исцеление разделения между Женским и Мужским
- Круговая перспектива
- Двойственная природа Божественного
- Кельтское христианство
- Круг как модель для жизни
Заключение
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