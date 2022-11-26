Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Мёрдок - Путешествие Героини

Мёрдок - Путешествие Героини
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, Psychology Psychotherapy
«Ныне возникла пустота между мужчиной и женщиной, полагавшими, что их женская натура, словно Персефона, удалилась в ад. И когда бы сия пустота, пропасть или рана ни раскрылась: исцеление следует искать в извергнувшийся из нее крови. Одна из старых алхимических истин гласит, что «Растворение невозможно, если оно не происходит в своей собственной крови». Так что женская пустота исцеляется не путем соединения с мужчиной, но напротив: путем обретения внутреннего единства, путем интеграции собственных частей, путем воспоминания или воссоединения единого тела матери-дочери».
Нор Холл «Луна и Дева»
Работая в качестве терапевта с женщинами, особенно в возрасте от тридцати до пятидесяти лет, я слышала оглушительный крик неудовлетворенности их собственными успехами в карьере и бизнесе. Эта неудовлетворенность описывалась, как ощущение стерильности, пустоты, расчленения и даже предательства. Эти женщины переняли стереотипы мужского героического путешествия и достигли успеха в науке, искусстве и финансовой сфере, но все же многих из них остался открытым вопрос: «Зачем мне все это?».
Погоня за успехом оставляла этих женщин выбитыми из колеи, опустошенными, страдающими от стрессовых заболеваний и недоумевающими: как так вышло, что они сбились с пути. Это было совсем не то, на что они рассчитывали, когда впервые добились успеха и признания. Тот образ, что увидели они, стоя на вершине, не подразумевал принесения в жертву души и тела. Заметив физический и эмоциональный ущерб, полученный женщинами на этом героическом пути, я пришла к выводу, что причина, по которой они испытывают столь много боли, в избранной ими модели, идущей в разрез с их собственной природой.

Морин Мёрдок - Путешествие Героини

М. : Клуб Касталия. 2018. — 240 с.
ISBN 978-5-519-60658-5

Морин Мёрдок - Путешествие Героини - Содержание

Благодарности
Введение
Глава 1. Сепарация от феминности
  • Отрицание феминности
  • Путешествие начинается: Сепарация от Матери
  • Ужасная Мать и Негативная Женственность
  • Отказ от Матери
  • Отделение от Благой Матери
  • Неприятие женского тела
  • Отвержение матерью
Глава 2. Идентификация с Маскулинностью. Папины дочки
  • Отец как союзник
  • Папина Дочка: Поглощение Женственности
  • Поиски отца. Сбор союзников
  • Отсутствие положительного мужского союзника
  • Склонность к Совершенству
  • Изучение правил игры с отцом
  • Предупреждения для патриархального мира
Глава 3. Дорога испытаний. Борьба с драконами и людоедами
  • Миф о зависимости
  • Двуглавый дракон
  • Миф о женской неполноценности
  • Порабощение тираном-людоедом
  • Миф о романтической любви
  • Психея и Эрос
Глава 4. Иллюзорная радость от успеха
  • Мистика Супервумен
  • Реакция на Таинственную Женственность
  • Великий притворщик
  • Миф о том, что никогда не будет достаточно
Глава 5. Сильная женщина
  • Чувство Предательства
  • Духовная засуха
  • Предательство Отцом: Ифигения
  • Предательство Богом
  • Духовные дщери Патриархата
  • Что происходит, когда женщины говорят «нет»?
  • Говоря «нет»: Король должен умереть
Глава 6. Инициация и нисхождение к Богине
  • Посвящение женщины
  • В Поиске потерянных частей себя
  • Мистерии Матери и Дочери
  • Богиня зерна
  • Нисхождение Инанны
  • Встреча с Темной Матерью
  • Сознательное страдание и Возвращение
Глава 7. Неотвратимая тоска по воссоединению с Женской частью
  • Недоразвитый ребенок
  • Разделение тела и духа
  • Женская сексуальность
  • Семейные сообщения о женском теле
  • Крышка на моем сердце
  • Скорбь отделения от женского
  • Бабушка-Паучиха
  • Женственность как Творец: Ошун и меняющаяся женщина
  • Очистка сосуда
Глава 8. Исцеление разрыва между матерью и дочерью
  • Дочь без матери
  • Мать как судьба
  • Поиск Личной Матери
  • Божественная заурядность
  • Исцеление в природе и сообществе
  • Бабушка как проводник
  • Женщина как создатель мифа
  • Происхождение изображений Богини
  • Женщина из Темного сна
  • Слова Женщины
  • Возвращение Тьмы: Исцеление Безумной Женщины
  • Восстановление силы женского пола
Глава 9. Поиск Внутреннего Мужчины с Сердцем
  • Разделенная маскулинность
  • Освобождение мачизма
  • Священный брак
  • Мудрая женщина и Мужчина с сердцем
  • Исцеляющие силы Женского: Хильдегарда
  • Сны о Священном браке
Глава 10. Вне Дуальности
  • Исцеление разделения между Женским и Мужским
  • Круговая перспектива
  • Двойственная природа Божественного
  • Кельтское христианство
  • Круг как модель для жизни
Заключение
Views 1 329
Rating 5.0 / 5
Added 26.11.2022
Author brat christifid
Rate this publication:
5.0/5 (3)

Comments

No comments yet. Be the first!

Related Books

All Books