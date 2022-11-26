«Ныне возникла пустота между мужчиной и женщиной, полагавшими, что их женская натура, словно Персефона, удалилась в ад. И когда бы сия пустота, пропасть или рана ни раскрылась: исцеление следует искать в извергнувшийся из нее крови. Одна из старых алхимических истин гласит, что «Растворение невозможно, если оно не происходит в своей собственной крови». Так что женская пустота исцеляется не путем соединения с мужчиной, но напротив: путем обретения внутреннего единства, путем интеграции собственных частей, путем воспоминания или воссоединения единого тела матери-дочери».

Нор Холл «Луна и Дева»

Работая в качестве терапевта с женщинами, особенно в возрасте от тридцати до пятидесяти лет, я слышала оглушительный крик неудовлетворенности их собственными успехами в карьере и бизнесе. Эта неудовлетворенность описывалась, как ощущение стерильности, пустоты, расчленения и даже предательства. Эти женщины переняли стереотипы мужского героического путешествия и достигли успеха в науке, искусстве и финансовой сфере, но все же многих из них остался открытым вопрос: «Зачем мне все это?».

Погоня за успехом оставляла этих женщин выбитыми из колеи, опустошенными, страдающими от стрессовых заболеваний и недоумевающими: как так вышло, что они сбились с пути. Это было совсем не то, на что они рассчитывали, когда впервые добились успеха и признания. Тот образ, что увидели они, стоя на вершине, не подразумевал принесения в жертву души и тела. Заметив физический и эмоциональный ущерб, полученный женщинами на этом героическом пути, я пришла к выводу, что причина, по которой они испытывают столь много боли, в избранной ими модели, идущей в разрез с их собственной природой.

Морин Мёрдок - Путешествие Героини

М. : Клуб Касталия. 2018. — 240 с.

ISBN 978-5-519-60658-5

Морин Мёрдок - Путешествие Героини - Содержание

Благодарности

Введение

Глава 1. Сепарация от феминности

Отрицание феминности

Путешествие начинается: Сепарация от Матери

Ужасная Мать и Негативная Женственность

Отказ от Матери

Отделение от Благой Матери

Неприятие женского тела

Отвержение матерью

Глава 2. Идентификация с Маскулинностью. Папины дочки

Отец как союзник

Папина Дочка: Поглощение Женственности

Поиски отца. Сбор союзников

Отсутствие положительного мужского союзника

Склонность к Совершенству

Изучение правил игры с отцом

Предупреждения для патриархального мира

Глава 3. Дорога испытаний. Борьба с драконами и людоедами

Миф о зависимости

Двуглавый дракон

Миф о женской неполноценности

Порабощение тираном-людоедом

Миф о романтической любви

Психея и Эрос

Глава 4. Иллюзорная радость от успеха

Мистика Супервумен

Реакция на Таинственную Женственность

Великий притворщик

Миф о том, что никогда не будет достаточно

Глава 5. Сильная женщина

Чувство Предательства

Духовная засуха

Предательство Отцом: Ифигения

Предательство Богом

Духовные дщери Патриархата

Что происходит, когда женщины говорят «нет»?

Говоря «нет»: Король должен умереть

Глава 6. Инициация и нисхождение к Богине

Посвящение женщины

В Поиске потерянных частей себя

Мистерии Матери и Дочери

Богиня зерна

Нисхождение Инанны

Встреча с Темной Матерью

Сознательное страдание и Возвращение

Глава 7. Неотвратимая тоска по воссоединению с Женской частью

Недоразвитый ребенок

Разделение тела и духа

Женская сексуальность

Семейные сообщения о женском теле

Крышка на моем сердце

Скорбь отделения от женского

Бабушка-Паучиха

Женственность как Творец: Ошун и меняющаяся женщина

Очистка сосуда

Глава 8. Исцеление разрыва между матерью и дочерью

Дочь без матери

Мать как судьба

Поиск Личной Матери

Божественная заурядность

Исцеление в природе и сообществе

Бабушка как проводник

Женщина как создатель мифа

Происхождение изображений Богини

Женщина из Темного сна

Слова Женщины

Возвращение Тьмы: Исцеление Безумной Женщины

Восстановление силы женского пола

Глава 9. Поиск Внутреннего Мужчины с Сердцем

Разделенная маскулинность

Освобождение мачизма

Священный брак

Мудрая женщина и Мужчина с сердцем

Исцеляющие силы Женского: Хильдегарда

Сны о Священном браке

Глава 10. Вне Дуальности

Исцеление разделения между Женским и Мужским

Круговая перспектива

Двойственная природа Божественного

Кельтское христианство

Круг как модель для жизни

Заключение