Мысин - Разговор с будущим – Добро и зло

Евр. 13:7 «Поминайте наставников ваших, которые проповедывали вам Слово Божие, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их».

Деян. Ап. 2:17-21 «И будет в последние дни, говорит Бог, изолью от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши, и юноши ваши будут видеть видения, и старцы ваши сновидениями вразумляемы будут...

...Ипокажу чудеса на небе вверху...

...И будет: всякий, кто призовет имя Господне, спасется»!

В земной жизни человека есть три особенных рубежа! Это рождение, брак и смерть!

Именно эти рубежи неразрывно связаны с особым состоянием нашей души и тела. В момент пересечения границ этих трех рубежей, они переносят нас в неведомые ранее сферы бытия, которые человеку лично еще абсолютно неизвестны и загадочны, и это, не смотря на то, что он многократно слышал и постоянно встречается с этим в своей жизни.

Они особенно отличаются от остальных событий нашей жизни именно тем, что опыт этих переживаний не возможно передать другим. Поэтому, как-бы вы не рассказывали об этом другим людям, какие бы инструкции и руководства вы им не писали, как бы талантливо их не учили - ничего не поможет! Они вас не поймут!

Эти три рубежа человеку надо пережить самому!

О нашем первом рубеже - рождении, известно очень мало. В силу ограниченности нашей памяти материальными рамками, мы не в состоянии вспомнить ни момент своего рождения, также как и то, где мы были до того?! И были ли мы, вообще?!

Во второй главе Книги Бытие мы читаем, что при сотворении Адама Бог дал ему дыхание жизни, благодаря которому стал Адам душею живою. А в 12й главе Книги Екклизиаста мы читаем, что: «...дух возвратится к Богу, Который дал его...»

Итак, мы видим, что процесс жизни человека на земле и начинается и заканчивается Богом, к Немуже, в конце концов, и возвращается дух жизни, которым Он ЖИВОТВОРИТ ВСЯКУЮ плоть.

В 103 Псалме, Дух Святой очень хорошо проиллюстрировал нам эту полную зависимость всей твари, населяющей нашу землю от своего Создателя.

«... Как многочисленны дела Твои, Гэсподи! Все соделал Ты премудро; земля полна произведений Твоих.

Это море - великое и пространное: там пресмыкающиеся, которым нет числа, животные малые с большими.

Владимир Сергеевич Мысин - Разговор с будущим – Быль

Sacramento, California: Metro Grafix, 2001. – 116 с.

Владимир Сергеевич Мысин - Разговор с будущим - Содержание

ВСТУПЛЕНИЕ

СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

РАЗГОВОР С БУДУЩИМ

ВЕРНЫЙ ПУТЬ

ЭПИЛОГ