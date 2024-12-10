Очи Господа, Бога твоего, непрестанно на ней (на земле), от начала года и до конца года.

Второзаконие 11,12

Сегодня первый день Нового года. Сколько лет тебе исполнилось в прошлом году? В этом году ты повзрослеешь еще на один год, может быть пойдешь в школу, или перейдешь в другой класс. А если сегодня день твоего рождения, то я желаю тебе обильных Божьих благословений на новый год твоей жизни. В этом новом году мы хотим научиться от сердца любить нашего Господа, потому что от Его благословения зависит вся наша жизнь. Иисус Христос прощает нам все грехи: ложь и плохие слова, плохие мысли, грубые ответы. И в новом году Господь хочет охранить нас от всякого зла, от опасности, если мы играем на улице или находимся на пути в школу - вобщем везде, где мы будем находиться.

Наш Библейский стих гласит: «Очи Господа, Бога твоего непрестанно на ней (на земле)». Откуда Господь смотрит на нас? Конечно, с неба! Он видит все, что мы делаем, знает любим ли мы наших родителей, слушаемся ли их, ходим ли мы на собрания или остаемся дома и проказничаем. Бог видит и знает все с самого начала года и до конца его. Поэтому будем делать добро и просить Господа, чтобы Он помог нам в этом.

Что же мы видим на картинке? Вверху, на крыше - ангелы, которые охраняют всех, находящихся в доме: маму с маленьким ребенком на руках, отца, сидящего в кресле, бабушку, которая собирается поставить на стол кофейник и кувшинчик с молоком, детей и зверей.

Что же делают эти детки с листком бумаги в руках? Они рассказывают стихотворение:

Проходят незаметно наши дни,

Уж слышны года нового шаги,

Навстречу мне уверенно идет.

Что приготовил ты, грядущий год?

Но с неба, знаю я, приходишь ты,

И тайны, что несешь, мне не страшны,

Ведь ты по Божьей воле к нам идешь

И вечности привет земле несешь.

Вы тоже учили стишки к Новому году? Справа на картинке мы видим почтальона, который принес письмо. Что же написано в этом письме? «Сердечно поздравляем вас с Новым годом и желаем Божьего благословения на всех путях».

Маленькая собачка тоже вытянула лапку для поздравления, а кошечка лакает молоко. В комнате уютно и тепло, но на улице идет снег. Птицы молча сидят на ветках дерева. Им не хватает корма, но Господь заботится и о них.

Часы бьют десять. Скоро начнется первое богослужение в этом новом году.

И мы также первый раз е этом году помолимся о том, чтобы Господь простил нам все наши грехи, чтобы мы могли войти в небо. Попросим Его охранять нас весь этот год.

Юст Мюллер-Бон - … ибо их есть Царство Небесное - Назидания для детей на каждый день с гравюрами Людвига Рихтера - Том 1 (январь-март)

Гуммерсбах: Издательство миссии Фриденсштимме, 2015. – 192 с.

Band 1 ISBN: 978-3-88503-121-5

Band 1-4 (Set) ISBN: 978-3-88503-125-3

Юст Мюллер-Бон - … ибо их есть Царство Небесное – Том 1 – Содержание

Дорогие мальчики и девочки

Адриан Людвиг Рихтер (28.09.1803-19.06.1884)

1 января – 31 марта

Юст Мюллер-Бон - … ибо их есть Царство Небесное - Назидания для детей на каждый день с гравюрами Людвига Рихтера - Том 2 (апрель - июнь)

Гуммерсбах: Издательство миссии Фриденсштимме, 2015. – 192 с.

Band 2 ISBN: 978-3-88503-122-2

Band 1-4 (Set) ISBN: 978-3-88503-125-3

Юст Мюллер-Бон - … ибо их есть Царство Небесное – Том 2 – Содержание

Дорогие мальчики и девочки

Адриан Людвиг Рихтер 28.09.1803-19.06.1884

1 апреля – 30 июня

Юст Мюллер-Бон - … ибо их есть Царство Небесное - Назидания для детей на каждый день с гравюрами Людвига Рихтера - Том 3 (июль - сентябрь)

Гуммерсбах: Издательство миссии Фриденсштимме, 2015. – 192 с.

Band 3 ISBN: 978-3-88503-123-9

Band 1-4 (Set) ISBN: 978-3-88503-125-3

Юст Мюллер-Бон - … ибо их есть Царство Небесное – Том 3 – Содержание

Дорогие мальчики и девочки

Адриан Людвиг Рихтер 28.09.1803-19.06.1884

1 июля – 30 сентября

Юст Мюллер-Бон - … ибо их есть Царство Небесное - Назидания для детей на каждый день с гравюрами Людвига Рихтера - Том 4 (октябрь-декабрь)

Гуммерсбах: Издательство миссии Фриденсштимме, 2015. – 194 с.

Band 4 ISBN: 978-3-88503-124-6

Band 1-4 (Set) ISBN: 978-3-88503-125-3

Юст Мюллер-Бон - … ибо их есть Царство Небесное – Том 4 – Содержание