Мюллер-Бон - … ибо их есть Царство Небесное
Очи Господа, Бога твоего, непрестанно на ней (на земле), от начала года и до конца года.
Второзаконие 11,12
Сегодня первый день Нового года. Сколько лет тебе исполнилось в прошлом году? В этом году ты повзрослеешь еще на один год, может быть пойдешь в школу, или перейдешь в другой класс. А если сегодня день твоего рождения, то я желаю тебе обильных Божьих благословений на новый год твоей жизни. В этом новом году мы хотим научиться от сердца любить нашего Господа, потому что от Его благословения зависит вся наша жизнь. Иисус Христос прощает нам все грехи: ложь и плохие слова, плохие мысли, грубые ответы. И в новом году Господь хочет охранить нас от всякого зла, от опасности, если мы играем на улице или находимся на пути в школу - вобщем везде, где мы будем находиться.
Наш Библейский стих гласит: «Очи Господа, Бога твоего непрестанно на ней (на земле)». Откуда Господь смотрит на нас? Конечно, с неба! Он видит все, что мы делаем, знает любим ли мы наших родителей, слушаемся ли их, ходим ли мы на собрания или остаемся дома и проказничаем. Бог видит и знает все с самого начала года и до конца его. Поэтому будем делать добро и просить Господа, чтобы Он помог нам в этом.
Что же мы видим на картинке? Вверху, на крыше - ангелы, которые охраняют всех, находящихся в доме: маму с маленьким ребенком на руках, отца, сидящего в кресле, бабушку, которая собирается поставить на стол кофейник и кувшинчик с молоком, детей и зверей.
Что же делают эти детки с листком бумаги в руках? Они рассказывают стихотворение:
Проходят незаметно наши дни,
Уж слышны года нового шаги,
Навстречу мне уверенно идет.
Что приготовил ты, грядущий год?
Но с неба, знаю я, приходишь ты,
И тайны, что несешь, мне не страшны,
Ведь ты по Божьей воле к нам идешь
И вечности привет земле несешь.
Вы тоже учили стишки к Новому году? Справа на картинке мы видим почтальона, который принес письмо. Что же написано в этом письме? «Сердечно поздравляем вас с Новым годом и желаем Божьего благословения на всех путях».
Маленькая собачка тоже вытянула лапку для поздравления, а кошечка лакает молоко. В комнате уютно и тепло, но на улице идет снег. Птицы молча сидят на ветках дерева. Им не хватает корма, но Господь заботится и о них.
Часы бьют десять. Скоро начнется первое богослужение в этом новом году.
И мы также первый раз е этом году помолимся о том, чтобы Господь простил нам все наши грехи, чтобы мы могли войти в небо. Попросим Его охранять нас весь этот год.
Юст Мюллер-Бон - … ибо их есть Царство Небесное - Назидания для детей на каждый день с гравюрами Людвига Рихтера - Том 1 (январь-март)
Гуммерсбах: Издательство миссии Фриденсштимме, 2015. – 192 с.
Band 1 ISBN: 978-3-88503-121-5
Band 1-4 (Set) ISBN: 978-3-88503-125-3
Юст Мюллер-Бон - … ибо их есть Царство Небесное – Том 1 – Содержание
- Дорогие мальчики и девочки
- Адриан Людвиг Рихтер (28.09.1803-19.06.1884)
- 1 января – 31 марта
Юст Мюллер-Бон - … ибо их есть Царство Небесное - Назидания для детей на каждый день с гравюрами Людвига Рихтера - Том 2 (апрель - июнь)
Гуммерсбах: Издательство миссии Фриденсштимме, 2015. – 192 с.
Band 2 ISBN: 978-3-88503-122-2
Band 1-4 (Set) ISBN: 978-3-88503-125-3
Юст Мюллер-Бон - … ибо их есть Царство Небесное – Том 2 – Содержание
- Дорогие мальчики и девочки
- Адриан Людвиг Рихтер 28.09.1803-19.06.1884
- 1 апреля – 30 июня
Юст Мюллер-Бон - … ибо их есть Царство Небесное - Назидания для детей на каждый день с гравюрами Людвига Рихтера - Том 3 (июль - сентябрь)
Гуммерсбах: Издательство миссии Фриденсштимме, 2015. – 192 с.
Band 3 ISBN: 978-3-88503-123-9
Band 1-4 (Set) ISBN: 978-3-88503-125-3
Юст Мюллер-Бон - … ибо их есть Царство Небесное – Том 3 – Содержание
- Дорогие мальчики и девочки
- Адриан Людвиг Рихтер 28.09.1803-19.06.1884
- 1 июля – 30 сентября
Юст Мюллер-Бон - … ибо их есть Царство Небесное - Назидания для детей на каждый день с гравюрами Людвига Рихтера - Том 4 (октябрь-декабрь)
Гуммерсбах: Издательство миссии Фриденсштимме, 2015. – 194 с.
Band 4 ISBN: 978-3-88503-124-6
Band 1-4 (Set) ISBN: 978-3-88503-125-3
Юст Мюллер-Бон - … ибо их есть Царство Небесное – Том 4 – Содержание
- Дорогие мальчики и девочки
- Адриан Людвиг Рихтер 28.09.1803-19.06.1884
- 1 октября – 31 декабря
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