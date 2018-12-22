а) Имя Бог (Иоан.1:1) и имя Сын Божий (Мат.16:16), причем не в переносном смысле, в котором эти имена применяются также и к тварям (dei nuncupativi, 1Кор.8:5; Иоан.10:35), но в прямом [надлежащем], метафизическом смысле, так что Христос обладает не только Божественным назначением, но также и Божественною сущностью. Иоан. (10:30): “Я и Отец — одно”; Иоан.(1:14): “Славу Его, славу как Единородного от Отца”. Даже номен Dei essentiale et incommunicabile Иегова относится ко Христу (см. Пс.96:1,7; сравн. с Евр.1:10).

Фонд “Лютеранское наследие”, 2016

Переводчик: Константин Комаров

Предисловие

На протяжении более чем половины столетия видным преподавателем догматики в семинарии “Конкордия” был ныне покойный д-р Францис Пипер, которого Господь призвал в 1931 г. Его курс христианского богословия еще до недавнего времени преподавался на немецком языке, и его выдающийся труд по догматике “Christliche Dogmatik” также был написан по-немецки. Эта книга навсегда останется учебником, от чтения которого студенты и пасторы, в достаточной степени владеющие немецким языком, будут получать удовольствие и пользу. Но поскольку многие изучающие догматику студенты не знают немецкого, было решено написать достаточно полный учебник по этому предмету на английском языке. И вот я, нижеподписавшийся, будучи побуждаем просьбами многих студентов, а также поддержкой своего уважаемого учителя и остальных коллег, решил написать этот однотомный учебник Христианской догматики.

Моей целью было представление в наиболее краткой, ясной и в то же время полной и практически удобной форме обширных доктринальных материалов, изложенных в книге д-ра Пипера, чтобы студенты, изучающие доктринальное богословие, имели полезное пособие, благодаря которому они могли бы ознакомиться с этим важнейшим разделом теологии, а занятый своими делами пастор получил адекватно изложенный конспект материалов по христианскому исповеданию, позволяющий ему вспоминать и повторять данный предмет. Я не собирался писать книгу, которая сделала бы перевод монографии “Christliche Dogmatik” д-ра Пипера более ненужным и неактуальным, а также не хотел создавать какого-либо более серьезного труда по систематическому богословию. Эта книга задумана просто как достаточно обширный учебник христианской догматики, представляющий студентам богословских учебных заведений и пасторам в краткой, но достаточно полной форме весь предмет доктринального богословия в том ключе, как он изложен в “Christliche Dogmatik” д-ра Пипера.

Хотя автор данной монографии выбрал труд д-ра Пипера в качестве своего рода стандарта, он все же не связывал себя деталями формы или содержания указанной книги. Поэтому данная работа может использоваться как самостоятельный учебник, достаточно полный и законченный сам по себе. Стиль данной книги таков, что ссылки и примечания по большей части приводятся прямо в тексте. Материалы, имеющие сугубо полемический характер, были максимально сжаты, однако автор считает, что исключать их полностью было бы неразумно, поскольку конфессиональное лютеранство не может самовыражаться, не обращая внимания на противоположные тенденции в Римском католицизме, кальвинизме, синергизме и рационализме, всегда совершавших нападки и подвергавших опасности лютеранское учение.

Метод преподавания догматики, использованный д-ром Пипером, был во многом идеален. Однако каждый преподаватель этого раздела священного учения имеет определенные цели, которыми в большей или меньшей степени определяется его способ раскрытия материалов. Автор последовательно придерживался метода д-ра Пипера, цитируя Лютера и лютеранские Вероисповедания по основным разделам, по которым они высказывались, ибо студент-лютеранин не может не считаться с этими вескими свидетельствами. Вдобавок автор также часто цитирует наших древних догматиков, используя в качестве источника “Доктринальное богословие Евангелической Лютеранской церкви” Генриха Шмида в переводе с немецкого и латыни. Этот популярный том в удобной форме представляет студентам много полезных фрагментов из работ наших великих догматиков и поэтому заслуживает самого усердного изучения. По существу, автор согласен далеко не со всеми утверждениями д-ра Шмида, равно как и других упомянутых догматиков, однако рассмотрение хотя бы в краткой форме их доктринальных истолкований интересно и поучительно.