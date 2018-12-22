Мюллер - Христианская догматика
О том, что Христос является истинным Богом, в равной мере вечным и единосущным Отцу, неоспоримо свидетельствует Святое Писание. Доказательства этого учения могут быть сгруппированы следующим образом. Библия приписывает Христу:
а) Имя Бог (Иоан.1:1) и имя Сын Божий (Мат.16:16), причем не в переносном смысле, в котором эти имена применяются также и к тварям (dei nuncupativi, 1Кор.8:5; Иоан.10:35), но в прямом [надлежащем], метафизическом смысле, так что Христос обладает не только Божественным назначением, но также и Божественною сущностью. Иоан. (10:30): “Я и Отец — одно”; Иоан.(1:14): “Славу Его, славу как Единородного от Отца”. Даже номен Dei essentiale et incommunicabile Иегова относится ко Христу (см. Пс.96:1,7; сравн. с Евр.1:10).
б) Божественные качества: вечность (Иоан.8:58; 17:5; 1:1), всеведение (Иоан.21:17), всемогущество (Иоан.10:28-30).
в) Божественные деяния: сотворение и промысл Божий (Кол.1:16,17; Иоан.5:17-19), воскресение из мертвых (Иоан.5:21,28,29), чудеса, которые Он совершил собственными силами (Иоан.2:11).
г) Божественное служение и поклонение (Иоан.20:28; 5:23; Филип.2:9 и далее). Таким образом, всевозможными способами Библия описывает Христа равным Богу в Божественном величии, славе и чести (Филип.2:6).
Джон Теодор Мюллер - Христианская догматика
Фонд “Лютеранское наследие”, 2016
Переводчик: Константин Комаров
Джон Теодор Мюллер - Христианская догматика - Оглавление
Предисловие
- ПРИРОДА И СУЩНОСТЬ БОГОСЛОВИЯ
- УЧЕНИЕ О СВЯТОМ ПИСАНИИ
- УЧЕНИЕ О БОГЕ
- УЧЕНИЕ О БОЖЕСТВЕННЫХ УСТАНОВЛЕНИЯХ
- УЧЕНИЕ О СОТВОРЕНИИ
- УЧЕНИЕ О БОЖЕСТВЕННОМ ПРОМЫСЛЕ
- УЧЕНИЕ ОБ АНГЕЛАХ
- УЧЕНИЕ О ЧЕЛОВЕКЕ
- СВОБОДА ВОЛИ
- БЛАГОДАТЬ БОЖИЯ ПО ОТНОШЕНИЮ К ПАДШЕМУ ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ
- УЧЕНИЕ О ХРИСТЕ
- СОТЕРИОЛОГИЯ
- УЧЕНИЕ О СПАСИТЕЛЬНОЙ ВЕРЕ
- ОБРАЩЕНИЕ, ИЛИ ДАРОВАНИЕ ВЕРЫ
- ОПРАВДАНИЕ ВЕРОЮ
- УЧЕНИЕ ОБ ОСВЯЩЕНИИ И ДОБРЫХ ДЕЛАХ
- УЧЕНИЕ О СОХРАНЕНИИ ВЕРЫ
- УЧЕНИЕ О СРЕДСТВАХ БЛАГОДАТИ
- ЗАКОН И ЕВАНГЕЛИЕ
- УЧЕНИЕ О СВЯТОМ КРЕЩЕНИИ
- УЧЕНИЕ О СВЯТОМ ПРИЧАСТИИ
- УЧЕНИЕ О ХРИСТИАНСКОЙ ЦЕРКВИ
- УЧЕНИЕ О ПУБЛИЧНОМ СЛУЖЕНИИ
- УЧЕНИЕ О ВЕЧНОМ ИЗБРАНИИ
- УЧЕНИЕ ОБ ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ СУДЬБЕ МИРА И ЧЕЛОВЕКА
Джон Теодор Мюллер - Христианская догматика - Предисловие
На протяжении более чем половины столетия видным преподавателем догматики в семинарии “Конкордия” был ныне покойный д-р Францис Пипер, которого Господь призвал в 1931 г. Его курс христианского богословия еще до недавнего времени преподавался на немецком языке, и его выдающийся труд по догматике “Christliche Dogmatik” также был написан по-немецки. Эта книга навсегда останется учебником, от чтения которого студенты и пасторы, в достаточной степени владеющие немецким языком, будут получать удовольствие и пользу. Но поскольку многие изучающие догматику студенты не знают немецкого, было решено написать достаточно полный учебник по этому предмету на английском языке. И вот я, нижеподписавшийся, будучи побуждаем просьбами многих студентов, а также поддержкой своего уважаемого учителя и остальных коллег, решил написать этот однотомный учебник Христианской догматики.
Моей целью было представление в наиболее краткой, ясной и в то же время полной и практически удобной форме обширных доктринальных материалов, изложенных в книге д-ра Пипера, чтобы студенты, изучающие доктринальное богословие, имели полезное пособие, благодаря которому они могли бы ознакомиться с этим важнейшим разделом теологии, а занятый своими делами пастор получил адекватно изложенный конспект материалов по христианскому исповеданию, позволяющий ему вспоминать и повторять данный предмет. Я не собирался писать книгу, которая сделала бы перевод монографии “Christliche Dogmatik” д-ра Пипера более ненужным и неактуальным, а также не хотел создавать какого-либо более серьезного труда по систематическому богословию. Эта книга задумана просто как достаточно обширный учебник христианской догматики, представляющий студентам богословских учебных заведений и пасторам в краткой, но достаточно полной форме весь предмет доктринального богословия в том ключе, как он изложен в “Christliche Dogmatik” д-ра Пипера.
Хотя автор данной монографии выбрал труд д-ра Пипера в качестве своего рода стандарта, он все же не связывал себя деталями формы или содержания указанной книги. Поэтому данная работа может использоваться как самостоятельный учебник, достаточно полный и законченный сам по себе. Стиль данной книги таков, что ссылки и примечания по большей части приводятся прямо в тексте. Материалы, имеющие сугубо полемический характер, были максимально сжаты, однако автор считает, что исключать их полностью было бы неразумно, поскольку конфессиональное лютеранство не может самовыражаться, не обращая внимания на противоположные тенденции в Римском католицизме, кальвинизме, синергизме и рационализме, всегда совершавших нападки и подвергавших опасности лютеранское учение.
Метод преподавания догматики, использованный д-ром Пипером, был во многом идеален. Однако каждый преподаватель этого раздела священного учения имеет определенные цели, которыми в большей или меньшей степени определяется его способ раскрытия материалов. Автор последовательно придерживался метода д-ра Пипера, цитируя Лютера и лютеранские Вероисповедания по основным разделам, по которым они высказывались, ибо студент-лютеранин не может не считаться с этими вескими свидетельствами. Вдобавок автор также часто цитирует наших древних догматиков, используя в качестве источника “Доктринальное богословие Евангелической Лютеранской церкви” Генриха Шмида в переводе с немецкого и латыни. Этот популярный том в удобной форме представляет студентам много полезных фрагментов из работ наших великих догматиков и поэтому заслуживает самого усердного изучения. По существу, автор согласен далеко не со всеми утверждениями д-ра Шмида, равно как и других упомянутых догматиков, однако рассмотрение хотя бы в краткой форме их доктринальных истолкований интересно и поучительно.
Дякую!