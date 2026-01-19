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Мюллер Конрад - И пророки всё ещё говорят

Конрад Мюллер - … И пророки всё ещё говорят
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology

Вдохновляющий анализ пророческих книг, который доказывает, что голоса древних вестников Бога не умолкли и сегодня. Конрад Мюллер мастерски перекидывает мост через тысячелетия, показывая, что проблемы, с которыми боролись пророки — социальное неравенство, лицемерие и духовная черствость — остаются болезненно актуальными. Автор подчеркивает, что пророк — это не «гадалка», а совесть нации, человек, видящий мир глазами Бога. Книга помогает читателю услышать в суровых обличениях и нежных обещаниях пророков живое слово, обращенное лично к нему. Это призыв к пробуждению, к честности перед Богом и к активной вере, которая не боится называть зло своим именем и всегда указывает путь к покаянию и обновлению.

Конрад Мюллер - … И пророки всё ещё говорят

Пер. с англ. — Заокский: «Источник жизни», 2000. — 160 с.
ISBN 5-86847-355-8.

Конрад Мюллер - … И пророки всё ещё говорят – Содержание

Введение

  • Кто такие пророки?

  • Осия — вестник любящего Бога, глашатай надежды для всех

  • Иоиль: Иегова есть Бог

  • Амос — пророк из простонародья

  • Авдий — раб Божий

  • Иона — пророк, который пытался убежать от Бога

  • Михей — мессианский пророк

  • Наум — Ной д ля Ниневии

  • Аввакум — пророк, который спорил с Богом

  • Софония — вестник грядущего Царства

  • Аггей: постройте дом Богу

  • Захария (часть I): как народу начать всё сначала

  • Захария (часть II): жемчужная цепь мессианских пророчеств

  • Малахия (часть I): диалог людей с Богом

  • Малахия (часть II): панорама далёкого будущего

  • Цари земные и Царь небесный

  • На следующий день после смерти

  • Тот памятный день

Views 301
Rating 5.0 / 5
Added 19.01.2026
Author brat christifid
Rate this publication:
5.0/5 (2)

Comments (1 comment)

S
Sergey05 1 month ago
Большое спасибо!

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