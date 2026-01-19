Мюллер Конрад - И пророки всё ещё говорят
Вдохновляющий анализ пророческих книг, который доказывает, что голоса древних вестников Бога не умолкли и сегодня. Конрад Мюллер мастерски перекидывает мост через тысячелетия, показывая, что проблемы, с которыми боролись пророки — социальное неравенство, лицемерие и духовная черствость — остаются болезненно актуальными. Автор подчеркивает, что пророк — это не «гадалка», а совесть нации, человек, видящий мир глазами Бога. Книга помогает читателю услышать в суровых обличениях и нежных обещаниях пророков живое слово, обращенное лично к нему. Это призыв к пробуждению, к честности перед Богом и к активной вере, которая не боится называть зло своим именем и всегда указывает путь к покаянию и обновлению.
Конрад Мюллер - … И пророки всё ещё говорят
Пер. с англ. — Заокский: «Источник жизни», 2000. — 160 с.
ISBN 5-86847-355-8.
Конрад Мюллер - … И пророки всё ещё говорят – Содержание
Введение
Кто такие пророки?
Осия — вестник любящего Бога, глашатай надежды для всех
Иоиль: Иегова есть Бог
Амос — пророк из простонародья
Авдий — раб Божий
Иона — пророк, который пытался убежать от Бога
Михей — мессианский пророк
Наум — Ной д ля Ниневии
Аввакум — пророк, который спорил с Богом
Софония — вестник грядущего Царства
Аггей: постройте дом Богу
Захария (часть I): как народу начать всё сначала
Захария (часть II): жемчужная цепь мессианских пророчеств
Малахия (часть I): диалог людей с Богом
Малахия (часть II): панорама далёкого будущего
Цари земные и Царь небесный
На следующий день после смерти
Тот памятный день
Comments (1 comment)