Мюллер - Шесть систем индийской философии

Мюллер - Шесть систем индийской философии
Category ESXATOS BOOKS, Philosophy, History, Reference, Religious Studies Atheism
Series Концепции (3 books)

Книга Фридриха Макса Мюллера «Шесть систем индийской философии» является классическим трудом выдающегося немецко-британского филолога и востоковеда, который открыл для западного интеллектуального мира глубину и стройность классической мысли Индии. Автор ставит перед собой задачу систематизировать и проанализировать основные философские школы (даршаны), признающие авторитет Вед. Главная идея произведения заключается в том, что индийская философия — это не набор хаотичных верований, а строго логичные, взаимодополняющие системы, которые на протяжении веков искали ответы на фундаментальные вопросы о природе реальности, сознания и освобождения души.

Содержательная часть книги представляет собой детальный разбор шести классических систем: Веданты, Мимансы, Санкхьи, Йоги, Ньяи и Вайшешики. Мюллер не просто пересказывает их положения, но исследует их генезис, взаимосвязи и терминологический аппарат. Он подробно останавливается на метафизике Веданты с её учением об Брахмане и Атмане, анализирует дуализм духа и материи в Санкхье, а также логические основания Ньяи и атомистическую теорию Вайшешики. Автор подчеркивает уникальность индийского подхода, где философия никогда не была сугубо академической дисциплиной, а всегда служила практическим путем к достижению высшего блага — мокши.

Текст написан в глубоком, академическом, но при этом живом и уважительном стиле, характерном для гуманитарной мысли XIX века. Макс Мюллер выступает как бережный интерпретатор, стремящийся очистить индийские учения от наслоений более поздних суеверий и показать их универсальное значение для мировой культуры. Работа служит фундаментальным источником для религиоведов, философов и всех, кто интересуется восточной мудростью. Это чтение, которое позволяет увидеть в индийской мысли не экзотическую диковину, а мощную интеллектуальную традицию, сопоставимую по значимости с античной философией Запада.

Мюллер Ф. М. - Шесть систем индийской философии

Пер. с англ. — М.: Академический Проект; Альма Матер, 2020. — 432 с. — (Серия «Концепции»)

ISBN 978-5-8291-3234-7

Мюллер Ф. М. - Шесть систем индийской философии - Содержание

Предисловие

Глава первая. Введение

  • Философия и философы - Шрути и смрити - Период упанишад с 700 года до новой эры - Период, предшествующий упанишадам - Умственная жизнь в древней Индии - Кшатрии и брахманы - Показания упанишад, Джанака, Аджаташатру - Аджаташатру - Буддийский период - Прасенаджит и Бимбисара - Брахмаджаласутта - Махабхарата - Будда - Отчеты греков - Буддийские пилигримы. Сюань-цзан - Царь Харша -

Глава вторая. Веды

  • Философская основа богов вед - Три класса ведических богов - Другие классификации богов - Вишведевы - Тенденции к единству богов - Генотеизм - Монотеизм и монизм - Праджапати - Вишвакарман - Тваштар - Поиски Высшего существа - Гимн неизвестному богу - Брахман, атман, тад экам - Гимн Насадии - Брахман и его различные значения - Брих и Брахман, Слово - Восток и Запад - Дух и речь - Атман - Праджапати, Брахман, Атман -

Глава третья. Системы философии

  • Развитие философских идей - Прастхана-бхеда - Литературные ссылки в упанишадах - Шесть систем философии - Брихаспати-сутры - Источники - Даты философских сутр - Санкхья-сутры - Веданта-сутры - Мнемоническая литература - Философия Брихаспати - Общие философские идеи -

Глава четвертая. Веданта

  • Веданта или уттара-миманса - Бадараяна - Основные учения веданты - Извлечения из Чхандогья-упанишады - Извлечения из Катха-упанишады - Перевод упанишад - Характер упанишад - Веданта-сутры - Ссылки на веды - Праманы - Праманы в философии санкхьи - Пратьякша - Анумана - Шабда (слово) - Авторитет вед - Значение Веды - Деловая и философская части вед - Видья и авидья - Субъект и объект - Феноменальная реальность мира - Создание или причинность - Причина и следствие - Сон и бодрствование - Высшее и низшее знания - Необходима ли для свободы добродетель? - Два брахмана - Философия и религия - Карма - Брахман есть все - Стхула и сукшма-шарира - Четыре состояния - Эсхатология - Свобода в этой жизни - Различные пути изучения философии - Рамануджа - Метафоры -

Глава пятая. Пурва-миманса

  • Содержание пурва-мимансы - Праманы у Джаймини - Стиль сутр - Сверхчеловеческое происхождение веды - Предполагаемый атеизм пурва-мимансы - Философская ли система пурва-миманса? -

Глава шестая. Философия санкхьи

  • Смесь санкхьи с позднейшей ведантой - Относительная древность философских систем и сутр - Древность сутр Капилы - Санкхья-карики - Дата Гаудапады - Таттва-самаса - Первенство во времени веданты или санкхьи - Атеизм и ортодоксия - Авторитет вед - Санкхья враждебна жречеству - Параллельное развитие философских систем - Буддизм появился позже упанишад - Лалитавистара - «Буддхачарита» Ашвагхоши - Сутры буддистов - Ашвалаяна грихья-сутры - Заимствовал ли Будда у Капилы? - «Харшачарита» Баны - Таттвасамаса - Двадцать пять таттв - Авьякта - Буддхи - Аханкара - Пять танматр - Шестнадцать викар - Пять буддхендрий - Пять кармендрий - Манас - Пять махабхут - Пуруша (дух, я) - Пуруша (субъект) - Деятелен ли пуруша? - Три гуны - Один ли пуруша или множественный? - Изречения веданты - Отношения между ведантой и санкхьей в древности - Трайгунья - Санкара и пратисанкара - Адхьятма, адхибхута и адхидайвата - Абхибуддхи - Кармаёни - Ваю - Карматманы - Авидья - Ашакти, - Атушти и тушти - Асиддхи и сиддхи - Тушти и сиддхи - Муликартхи - Шашти-тантра - Ануграха-сарга - Бхута-сарга - Бандха - Узы дакшины - Мокша - Праманы - Духкха - Истинное значение санкхьи - Сущность страдания - Веданта и санкхья - Веданта, авидья и авивека - Санкхья, авивека - Атман и пуруша - Происхождение авидьи - Шастра - Космическое развитие пракрити - Общий обзор системы Капилы - Идеализм ли санкхья? - Пуруша и пракрити - Состояние пуруши, когда он свободен - Значение страдания - Пуруша - Автомат ли пракрити? - Неэгоистичность пракрити - Грубое и невещественное тело - Атеизм Капилы - Безнравственность санкхьи - Притчи санкхьи -

Глава седьмая. Йога

  • Йога и санкхья - Значение слова йога - Йога — не соединение, а разъединение - Йога как различение - Патанджали. Вьяса - Второе столетие до новой эры - Хронология мышления - Философия йоги - Недоразумения относительно цели йоги - Преданность Господу - Что такое Ишвара? - Действительная аргументация Капилы - Теория дела - Четыре книги сутр йоги - Истинная цель йоги - Читта - Функции ума - Упражнения - Вайрагья - Созерцание с объектом или без объекта - Снова об Ишваре - Другие средства достижения самадхи - Самадхи апраджнята - Кайвалья - Йоганджи — вспомогательные средства йоги - Вибхути - Самаяма и сиддхи - Чудеса - Истинная йога - Три гуны - Санскары и васаны - Кайвалья - Есть ли йога нигилизм? -

Глава восьмая. Ньяя и вайшешика

  • Отношения между ньяей и вайшешикой - Дигнага - Библиография - Философия ньяи - Высшее благо - Средства спасения - Средства знания - Объекты знания - Падартха - Шесть падартх вайшешики - Отчет Мадхавы о ньяе - Прамана - Пратьякша - Анумана - Упамана - Шабда - Прамея - Саншая - Прайоджана, дриштанта, сиддханта - Аваявы - Индийская и греческая логика - Тарка - Нирная - Вада, джалпа, витанда, хетвабхаса, джати, чхала, ниграхастхана - Мнения об индийской логике - Последние книги ньяи - Пратьякша - Время — настоящее, прошедшее и будущее - Упамана - Шабда - Восемь праман - Мысли о языке - Спхота - Слова выражают summum genus - Выражают ли слова род или индивидуум? - Все слова обозначают бытие - Веданта о спхоте - Йога и санкхья о спхоте - Ньяя о спхоте - Вайшешика о спхоте - Прамеи - Индрии - Шарира - Манас - Атман - Память - Знание не вечно - Другие объекты знания - Жизнь после смерти - Существование Божества - Причина и следствие - Вознаграждение - Освобождение - Знание идей, а не вещей - Силлогизм - Праманы в различных философских школах - Анумана для других -

Глава девятая. Философия вайшешики

  • Дата сутр - Даты по тибетским источникам - Канада - Субстанции - Свойства - Действия - Причина - Исследование свойств - Время - Пространство - Манас - Ану - Саманья - Вишеша - Самавая - Абхава - Шесть систем -

Список сокращений

