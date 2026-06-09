Мюррей - Джон Мак-Артур

Книга Иана Мюррея представляет собой глубокое биографическое исследование жизни и служения Джона Мак-Артура, выдающегося христианского пастора и проповедника современности. Автор раскрывает не просто хронологию фактов, а проводит серьезный аналитический анализ духовных процессов, формирования богословских убеждений главного героя и его бескомпромиссного посвящения Евангелию Иисуса Христа. Жизненный путь Мак-Артура показан через призму верности Священному Писанию, любви к поместной церкви и готовности противостоять давлению окружающего мира ради утверждения Божьей истины.

Особое внимание в книге уделяется ключевым этапам служения Джона Мак-Артура в церкви «Грейс Коммьюнити», основанию колледжа и семинарии «Мастерс», а также международному распространению его проповедей через радиопрограмму «Благодать вам». Биография также подробно рассматривает важные богословские дискуссии, в которых Мак-Артур защищал библейское понимание спасения, покаяния и господства Христа. Эта книга станет источником глубокого духовного ободрения и назидания для пасторов, студентов богословия и всех верующих, стремящихся к благочестивой жизни в послушании Слову Господню.

Мюррей Иан – Джон Мак-Артур – Слуга Слова и Божьего стада

Пер. с англ. А. Аубакиров. – Самара: «Благая Весть», 2026. – 304 с.

ISBN 978-5-7454-1994-2

Мюррей Иан – Джон Мак-Артур – Содержание