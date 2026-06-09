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Мюррей - Джон Мак-Артур

Мюррей - Джон Мак-Артур
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Обзор книги
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, New Arrivals, PROTESTANTISM, Theology, **Ecclesiology Faith Experience, Homiletics, *Biographies Memoirs

Книга Иана Мюррея представляет собой глубокое биографическое исследование жизни и служения Джона Мак-Артура, выдающегося христианского пастора и проповедника современности. Автор раскрывает не просто хронологию фактов, а проводит серьезный аналитический анализ духовных процессов, формирования богословских убеждений главного героя и его бескомпромиссного посвящения Евангелию Иисуса Христа. Жизненный путь Мак-Артура показан через призму верности Священному Писанию, любви к поместной церкви и готовности противостоять давлению окружающего мира ради утверждения Божьей истины.

Особое внимание в книге уделяется ключевым этапам служения Джона Мак-Артура в церкви «Грейс Коммьюнити», основанию колледжа и семинарии «Мастерс», а также международному распространению его проповедей через радиопрограмму «Благодать вам». Биография также подробно рассматривает важные богословские дискуссии, в которых Мак-Артур защищал библейское понимание спасения, покаяния и господства Христа. Эта книга станет источником глубокого духовного ободрения и назидания для пасторов, студентов богословия и всех верующих, стремящихся к благочестивой жизни в послушании Слову Господню.

Мюррей Иан – Джон Мак-Артур – Слуга Слова и Божьего стада

Пер. с англ. А. Аубакиров. – Самара: «Благая Весть», 2026. – 304 с.
ISBN 978-5-7454-1994-2

Мюррей Иан – Джон Мак-Артур – Содержание

  1. Предисловие к изданию на русском языке

  2. Предисловие

  3. Введение. Кто такой евангельский лидер?

  4. Глава 1. Юность в Калифорнии

  5. Глава 2. Библия на первом месте

  6. Глава 3. Начало служения в церкви «Грейс Коммьюнити»

  7. Глава 4. От успеха к испытаниям

  8. Глава 5. Писание и проповедь

  9. Глава 6. Возвращение к древней истине

  10. Глава 7. 1980-е годы

  11. Глава 8. На другой стороне Тихого океана

  12. Глава 9. Полемика

  13. Глава 10. Патриция Мак-Артур

  14. Глава 11. Исправление и пример из России

  15. Глава 12. «Благодать вам»

  16. Глава 13. Корзина писем

  17. Глава 14. Возражения и вопросы

  18. Глава 15. Меняющаяся картина в Соединенных Штатах

  19. Глава 16. Визит в церковь «Грейс Коммьюнити»

  20. Глава 17. Человек

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Added 09.06.2026
Author brat Vadim
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