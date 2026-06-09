Мюррей - Джон Мак-Артур
Книга Иана Мюррея представляет собой глубокое биографическое исследование жизни и служения Джона Мак-Артура, выдающегося христианского пастора и проповедника современности. Автор раскрывает не просто хронологию фактов, а проводит серьезный аналитический анализ духовных процессов, формирования богословских убеждений главного героя и его бескомпромиссного посвящения Евангелию Иисуса Христа. Жизненный путь Мак-Артура показан через призму верности Священному Писанию, любви к поместной церкви и готовности противостоять давлению окружающего мира ради утверждения Божьей истины.
Особое внимание в книге уделяется ключевым этапам служения Джона Мак-Артура в церкви «Грейс Коммьюнити», основанию колледжа и семинарии «Мастерс», а также международному распространению его проповедей через радиопрограмму «Благодать вам». Биография также подробно рассматривает важные богословские дискуссии, в которых Мак-Артур защищал библейское понимание спасения, покаяния и господства Христа. Эта книга станет источником глубокого духовного ободрения и назидания для пасторов, студентов богословия и всех верующих, стремящихся к благочестивой жизни в послушании Слову Господню.
Мюррей Иан – Джон Мак-Артур – Слуга Слова и Божьего стада
Пер. с англ. А. Аубакиров. – Самара: «Благая Весть», 2026. – 304 с.
ISBN 978-5-7454-1994-2
Мюррей Иан – Джон Мак-Артур – Содержание
Предисловие к изданию на русском языке
Предисловие
Введение. Кто такой евангельский лидер?
Глава 1. Юность в Калифорнии
Глава 2. Библия на первом месте
Глава 3. Начало служения в церкви «Грейс Коммьюнити»
Глава 4. От успеха к испытаниям
Глава 5. Писание и проповедь
Глава 6. Возвращение к древней истине
Глава 7. 1980-е годы
Глава 8. На другой стороне Тихого океана
Глава 9. Полемика
Глава 10. Патриция Мак-Артур
Глава 11. Исправление и пример из России
Глава 12. «Благодать вам»
Глава 13. Корзина писем
Глава 14. Возражения и вопросы
Глава 15. Меняющаяся картина в Соединенных Штатах
Глава 16. Визит в церковь «Грейс Коммьюнити»
Глава 17. Человек
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