«Общение с Богом - единственное, что нам полезно; оно нас обновляет».

«Я ни от чего не отказался, а обрёл всё! Я считаю, что величайшая честь, которую Господь может оказать человеку, - призвать его стать вестником Евангелия». (В ответ на похвалу за то, что он «Пожертвовал» медициной ради служения.)

«Две величайшие встречи в моей жизни были молитвенными встречами».

«Вся моя жизнь - доказательство всевластия Бога и Его прямого вмешательства в жизнь людей. Я не могу не верить в то, во что верю. Я был бы безумцем, если бы поверил во что-либо иное. Меня просто поражает божественное руководство».

«Не тратьте слишком много времени на беспокойство о будущем христианской Церкви».

«Мы - грешники, спасённые по благодати. Мы обязаны только Его МИЛОСТИ».

«Любовь - самое великое, что есть в религии. И если предать её забвению, ничто не сможет занять её место».

Д. МАРТИН ЛЛОЙД-ДЖОНС



Мюррей Иан - Жизнь Мартина Ллойд-Джонса

Иан Мюррей; перевод с английского - Здолбунов: ФЛП Бортнийчук А. В.

Издательство «Левит», 2023. - 576 с.

ISBN 978-617-8232-30-6 (Украина)

ISBN 978-1-84871-180-8 (Великобритания)

Мюррей Иан - Жизнь Мартина Ллойд-Джонса - Содержание

Предисловие

Глава 1. «Теперь валлиец!»

Глава 2. Школьные годы: Трегарон и Лондон

Глава 3. Мир медицины

Глава 4. «Всё новое»

Глава 5. Призвание к служению

Глава 6. Бетан и Аберавон

Глава 7. Иная проповедь

Глава 8. Первые годы в Сандфилдсе

Глава 9. Вождь без войска

Глава 10. Локальное пробуждение

Глава 11. Церковная семья

Глава 12. Расширение поля деятельности

Глава 13. Отъезд из Аберавона

Глава 14. Англия и война

Глава 15. В семье

Глава 16. Становление нового лидера

Глава 17. Новая деятельность

Глава 18. Вестминстерская часовня, 1943-1945 гг.

Глава 19. Подтверждение призвания

Глава 20. Уэльс. Лето 1949 года

Глава 21. Молодая поросль

Глава 22. Воскресные дни в 1950-е годы

Глава 23. Противление

Глава 24. Возрождение книг

Глава 25. Единство экуменическое или евангельское?

Глава 26. Годы кризиса

Глава 27. Противоречия

Глава 28. Конец эпохи

Глава 29. Всемирная кафедра

Глава 30. 1970-е годы

Глава 31. «Умирая, он поклонялся»

Примечания

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