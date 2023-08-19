Эта книга — глубоко личная. В ней я делюсь с вами своим опытом, потому что моя теория выросла из стремления понять себя и свои отношения с другими людьми. Я хочу, чтобы вы выполнили определенные упражнения и при этом позволили мне вас сопровождать.

Во время своего исцеляющего путешествия — долгого, трудного и порой мучительного — я испытала большую радость, многое поняла и приобрела ценные навыки. Это происходило по мере того, как я восстанавливала в себе личность, которая соответствует божественному замыслу. Я приглашаю вас отправиться в исцеляющее путешествие. Вы должны стать таким, каким вас задумал Бог. Благодаря этому вы вернете себе свою душу — изумительно талантливую и прекрасную часть вашей личности, стремящейся к осмысленному духовному единению с Богом.

Возможно, вы хотите прочитать эту книгу «просто для информации», не рассчитывая пользоваться ею как руководством по личностному росту, однако в ней есть несколько упражнений, которые могут показаться вам интересными. Эти несложные, но эффективные упражнения выполняли люди в возрасте от 13 до 80 лет — разных национальностей, разного уровня образования и социального статуса.

Эта книга может пригодиться как отдельным людям, так и участникам семинаров или групп поддержки. Я рекомендую вам поступить следующим образом: сначала прочитать ее, не обращая внимания на упражнения, затем перечитать текст, знакомясь с упражнениями, чтобы решить, будете ли вы их выполнять и вообще хотите ли вы отправиться в исцеляющее путешествие. Если вы ответили положительно на последний вопрос, то не спешите, обдумывая и записывая ответы на вопросы каждого упражнения.

Упражнения принесут максимальную пользу, если выполнять их вместе с другим человеком или несколькими людьми — например, с близким другом, членом семьи, в группе поддержки, под наблюдением психолога или психотерапевта. Если, читая текст книги или отвечая на вопросы упражнения, вы ощутили стресс, то остановитесь и отдохните. Если неприятное чувство не проходит, обратитесь к психотерапевту.

Эта книга не является заменой профессионального консультирования или терапии. Если вы сейчас проходите курс психологической коррекции или психиатрического лечения, посоветуйтесь с соответствующим специалистом, прежде чем выполнять предлагаемые мной упражнения.

Мюррей Мэрилин - Метод Мюррей

Пер. с англ. — СПб.: Шандал, 2012. — 416 с.

ISBN 978-5-9903895-1-9 (МЦММ)

ISBN 978-5-93925-185-3 (Шандал)

Мюррей Мэрилин - Метод Мюррей - Оглавление

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Словарь

Введение. Осмысление исцеляющего путешествия

Пролог. Мое исцеляющее путешествие

ПЕРВАЯ ВЕХА: ЦЕЛЬ И ПРОЦЕСС

Глава 1. Душевная боль: шок и «расщепление»

Глава 2. Корни проблемы и типичное поведение

ВТОРАЯ ВЕХА: ГАРМОНИЯ И ЗДОРОВЬЕ

Глава 3. Очищение Моря боли и освобождение плачущего ребенка

Глава 4. Воспоминания и лекарство: очистить фильтр и вскрыть рану

Глава 5. Одиннадцатая заповедь: «Да не чувствуй»

Глава 6. Приз: возвращение Изначального ребенка

Глава 7. Духовное здоровье: возможно ли единение с Богом?

ТРЕТЬЯ ВЕХА: ВЕРА И ЦЕННОСТИ

Глава 8. Назад, к основам

Глава 9. Новый стандарт нормальности

Глава 10. Кто первый?

ЧЕТВЕРТАЯ ВЕХА: УСТАНОВКИ, ДЕЙСТВИЯ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Глава 11. Из жертвы в обидчика

Глава 12. Встреча с врагом: пагубные пристрастия

Глава 13. Равновесие, равновесие, равновесие

ПЯТАЯ ВЕХА: МУДРОСТЬ И ЗРЕЛОСТЬ

Глава 14. Исцеляющее путешествие

Упражнения

Иллюстрации