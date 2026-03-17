Известно, что в нас с рождения заложен защитный механизм, срабатывающий при получении повреждений, который притормаживает переживание физической боли в её полном объёме. Такая отсрочка чувствительности позволяет организму направить остаток энергии в те его части, которые в настоящий момент испытывают в этом необходимость. В результате шока ослабляется не только физическая боль, но также и эмоциональная реакция на травму.



Шок, который мы испытываем в подобных случаях, необходим для нашего выживания. Он защищает нас до тех пор, пока мы, наконец, не обретём возможность справиться с болью. И хотя его роль в критические моменты трудно переоценить, этот защитный механизм остаётся активным лишь какое-то время . Ведь боль также необходима нам. Если бы мы совсем не чувствовали боли, то не узнали бы о полученных повреждениях. Например, представьте, что ваше тело совсем не чувствует боли, и тогда ничто не мешало бы вам оставить руку на разогретой плите, но в результате вы неминуемо получили бы ожог. Боль, кроме того, служит сигналом о том, что мы нуждаемся в помощи.

Мэрилен Мюррей - Узник иной войны - Удивительная история исцеления детской травмы

Пер. с анrл. М. Поповой. - СПб.: Мирт, 2022. - 272 с.

ISBN 978-5-88869-345-2

Мэрилен Мюррей - Узник иной войны - Удивительная история исцеления детской травмы - Содержание

Введение. Боль и шок

Часть первая. ВОЗНИКНОВЕНИЕ КОНТРОЛИРУЮЩЕГО РЕБЁНКА

Глава первая. Военное время — 1944

Глава вторая. Свобода и похороны

Глава третья. Картины и тюрьмы

Глава четвёртая. Больше, чем друзья

Часть вторая. ОСВОБОЖДЕНИЕ ПЛАЧУЩЕГО РЕБЁНКА

Глава пятая. Вулкан

Глава шестая. Коробка карандашей

Глава седьмая. Дети в ссоре

Глава восьмая. Осколки стекла

Часть третья. ВОССТАНОВЛЕНИЕ ИЗНАЧАЛЬНОГО РЕБЁНКА

Глава девятая. Возвращение

Глава десятая. Сочувствующие лица и землетрясение

Глава одиннадцатая. Болота и бикини

Глава двенадцатая. Комья глины

Глава тринадцатая. Забор из колючей проволоки

Часть четвёртая. РАЗВИТИЕ ЗДОРОВОЙ УРАВНОВЕШЕННОЙ ЛИЧНОСТИ

Глава четырнадцатая. Недостающий кусочек

Глава пятнадцатая. Песок и огонь

Глава шестнадцатая. Хрупкая броня

Глава семнадцатая. Румба и ракеты

Глава восемнадцатая. Все мои жертвы

Глава девятнадцатая. Реальный мир, реальная война

Эпилог I. Круг замкнулся

Эпилог II. Благословение