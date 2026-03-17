Известно, что в нас с рождения заложен защитный механизм, срабатывающий при получении повреждений, который притормаживает переживание физической боли в её полном объёме. Такая отсрочка чувствительности позволяет организму направить остаток энергии в те его части, которые в настоящий момент испытывают в этом необходимость. В результате шока ослабляется не только физическая боль, но также и эмоциональная реакция на травму.
Шок, который мы испытываем в подобных случаях, необходим для нашего выживания. Он защищает нас до тех пор, пока мы, наконец, не обретём возможность справиться с болью. И хотя его роль в критические моменты трудно переоценить, этот защитный механизм остаётся активным лишь какое-то время . Ведь боль также необходима нам. Если бы мы совсем не чувствовали боли, то не узнали бы о полученных повреждениях. Например, представьте, что ваше тело совсем не чувствует боли, и тогда ничто не мешало бы вам оставить руку на разогретой плите, но в результате вы неминуемо получили бы ожог. Боль, кроме того, служит сигналом о том, что мы нуждаемся в помощи.
Мэрилен Мюррей - Узник иной войны - Удивительная история исцеления детской травмы
Пер. с анrл. М. Поповой. - СПб.: Мирт, 2022. - 272 с.
ISBN 978-5-88869-345-2
Мэрилен Мюррей - Узник иной войны - Удивительная история исцеления детской травмы - Содержание
Введение. Боль и шок
Часть первая. ВОЗНИКНОВЕНИЕ КОНТРОЛИРУЮЩЕГО РЕБЁНКА
Глава первая. Военное время — 1944
Глава вторая. Свобода и похороны
Глава третья. Картины и тюрьмы
Глава четвёртая. Больше, чем друзья
Часть вторая. ОСВОБОЖДЕНИЕ ПЛАЧУЩЕГО РЕБЁНКА
Глава пятая. Вулкан
Глава шестая. Коробка карандашей
Глава седьмая. Дети в ссоре
Глава восьмая. Осколки стекла
Часть третья. ВОССТАНОВЛЕНИЕ ИЗНАЧАЛЬНОГО РЕБЁНКА
Глава девятая. Возвращение
Глава десятая. Сочувствующие лица и землетрясение
Глава одиннадцатая. Болота и бикини
Глава двенадцатая. Комья глины
Глава тринадцатая. Забор из колючей проволоки
Часть четвёртая. РАЗВИТИЕ ЗДОРОВОЙ УРАВНОВЕШЕННОЙ ЛИЧНОСТИ
Глава четырнадцатая. Недостающий кусочек
Глава пятнадцатая. Песок и огонь
Глава шестнадцатая. Хрупкая броня
Глава семнадцатая. Румба и ракеты
Глава восемнадцатая. Все мои жертвы
Глава девятнадцатая. Реальный мир, реальная война
Эпилог I. Круг замкнулся
Эпилог II. Благословение
