Мюшембле - Очерки по истории дьявола: XII—XX вв.

Люди всегда задавали себе вопрос о происхождения Зла и всегда пытались найти на него ответ. С точки зрения философии ответ зависит от взгляда на человеческую натуру и формулируется в зависимости от оптимистического или пессимистического настроя мыслителя, поэтому в различных философских теориях человек по отношению к ближнему своему предстает либо волком, либо агнцем. В задачу историка не входит вынесение моральных оценок, поэтому в своей работе он использует иные методы исследования. Для него цивилизованное общество является не скоплением определенным образом связанных между собой индивидов, а системой отношений, созданной для достижения одной или нескольких коллективных целей и предоставляющей средства для преодоления опасностей как естественного, так и искусственного характера, которые встретятся на пути следования к этим целям. Великие цивилизации, чьи звезды продолжительное время блистали на небосклоне истории, создавали обширные и прочные социальные связи. Каждый член сообщества был опутан частой сетью отношений, сотканной из взаимодействующих между собой знаменательных символов и конкретных практик, сплачивающих коллектив и с самой колыбели включающих индивида в число его членов, которым он и остается до самой могилы.
Мюшембле Робер - Очерки по истории дьявола: XII—XX вв.
М: Новое литературное обозрение, 2005. —584 с., ил.
ISBN 5-86795-364-4
Слова благодарности
Введение
Дьявол: тысячу лет вместе
ГЛАВА I
Сатана выходит на сцену. XII—XV вв.
Сатана и миф об изначальной битве
Хорошие и плохие демоны
Дьявольская одержимость на закате Средневековья
Лукавый и Зверь
Глава II
Ночной шабаш
Дорогой ереси
От вальденсов к колдунам
Молот, чтобы разить колдунов
Сатанинская нагота
Торжество демономании
Дьявольская отметина
ГЛАВА III
Тело, одержимое дьяволом
Колдовское тело
О женском теле
Чудовища и чудеса
Сексуальный ад
К истории восприятия чувств: возвышение зрения
К истории восприятия чувств: запах переходит к дьяволу
ГЛАВА IV
Сатанинская литература и трагическая культура 1550-1650 гг
Боязнь самого себя
Книги о чертях в протестантской Германии
Трагическая культура во Франции
Россе, демон и истлевший труп
Жан-Пьер Камю, или Театр ужасов
Кровавые истории из криминальной хроники
Барокко и преступление
ГЛАВА V
Сумерки дьявола: от классицизма к романтизму
Последний бал Сатаны
Воображаемое пагубное и раздробленное
Дьявол в отсутствие своих чар
Символическая перемена: от Сатаны к Мефистофелю
Дыхание вымысла
Влюбленный Вельзевул
ГЛАВА VI
Демон внутри нас. XIX—XX вв.
Доктринальное постоянство
Игра с демоном: готический роман и неистовая школа
Мятежный ангел поклонников Сатаны
Дети дьявола
Дьявольское бессознательное
«Приручить тьму»
Бумажный дьявол?
ГЛАВА VII
Наслаждение или кошмар. Демоны конца второго тысячелетия
Дьявол? Почему бы и нет. Осторожный экзорцизм
Чертовски здорово. Паб, пиво и комиксы
Демон экспрессионистов: от «Голема» до «Дня гнева»
«Черный» кинематограф: ужас, напряжение и извращения
Демоны Америки
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Танцы с дьяволом
Избранные комиксы
Библиография
Дьявольское кино. Указатель фильмов
