Мюшембле - Очерки по истории дьявола: XII—XX вв.

Люди всегда задавали себе вопрос о происхождения Зла и всегда пытались найти на него ответ. С точки зрения философии ответ зависит от взгляда на человеческую натуру и формулируется в зависимости от оптимистического или пессимистического настроя мыслителя, поэтому в различных философских теориях человек по отношению к ближнему своему предстает либо волком, либо агнцем. В задачу историка не входит вынесение моральных оценок, поэтому в своей работе он использует иные методы исследования. Для него цивилизованное общество является не скоплением определенным образом связанных между собой индивидов, а системой отношений, созданной для достижения одной или нескольких коллективных целей и предоставляющей средства для преодоления опасностей как естественного, так и искусственного характера, которые встретятся на пути следования к этим целям. Великие цивилизации, чьи звезды продолжительное время блистали на небосклоне истории, создавали обширные и прочные социальные связи. Каждый член сообщества был опутан частой сетью отношений, сотканной из взаимодействующих между собой знаменательных символов и конкретных практик, сплачивающих коллектив и с самой колыбели включающих индивида в число его членов, которым он и остается до самой могилы.

М: Новое литературное обозрение, 2005. —584 с., ил.

ISBN 5-86795-364-4

Мюшембле Робер - Очерки по истории дьявола: XII—XX вв. - Содержание

Слова благодарности

Введение

Дьявол: тысячу лет вместе

ГЛАВА I

Сатана выходит на сцену. XII—XV вв.

Сатана и миф об изначальной битве

Хорошие и плохие демоны

Дьявольская одержимость на закате Средневековья

Лукавый и Зверь

Глава II

Ночной шабаш

Дорогой ереси

От вальденсов к колдунам

Молот, чтобы разить колдунов

Сатанинская нагота

Торжество демономании

Дьявольская отметина

ГЛАВА III

Тело, одержимое дьяволом

Колдовское тело

О женском теле

Чудовища и чудеса

Сексуальный ад

К истории восприятия чувств: возвышение зрения

К истории восприятия чувств: запах переходит к дьяволу

ГЛАВА IV

Сатанинская литература и трагическая культура 1550-1650 гг

Боязнь самого себя

Книги о чертях в протестантской Германии

Трагическая культура во Франции

Россе, демон и истлевший труп

Жан-Пьер Камю, или Театр ужасов

Кровавые истории из криминальной хроники

Барокко и преступление

ГЛАВА V

Сумерки дьявола: от классицизма к романтизму

Последний бал Сатаны

Воображаемое пагубное и раздробленное

Дьявол в отсутствие своих чар

Символическая перемена: от Сатаны к Мефистофелю

Дыхание вымысла

Влюбленный Вельзевул

ГЛАВА VI

Демон внутри нас. XIX—XX вв.

Доктринальное постоянство

Игра с демоном: готический роман и неистовая школа

Мятежный ангел поклонников Сатаны

Дети дьявола

Дьявольское бессознательное

«Приручить тьму»

Бумажный дьявол?

ГЛАВА VII

Наслаждение или кошмар. Демоны конца второго тысячелетия

Дьявол? Почему бы и нет. Осторожный экзорцизм

Чертовски здорово. Паб, пиво и комиксы

Демон экспрессионистов: от «Голема» до «Дня гнева»

«Черный» кинематограф: ужас, напряжение и извращения

Демоны Америки

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Танцы с дьяволом

Избранные комиксы

Библиография

Дьявольское кино. Указатель фильмов