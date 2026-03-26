Мюшембле - Очерки по истории дьявола: XII—XX вв.

Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, JUDAICA, CATHOLICISM, PROTESTANTISM, History, Religious Studies Atheism, Mythology Legends, Esotericism Mysticism Kabbalah

Люди всегда задавали себе вопрос о происхождения Зла и всегда пытались найти на него ответ. С точки зрения философии ответ зависит от взгляда на человеческую натуру и формулируется в зависимости от оптимистического или пессимистического настроя мыслителя, поэтому в различных философских теориях человек по отношению к ближнему своему предстает либо волком, либо агнцем. В задачу историка не входит вынесение моральных оценок, поэтому в своей работе он использует иные методы исследования. Для него цивилизованное общество является не скоплением определенным образом связанных между собой индивидов, а системой отношений, созданной для достижения одной или нескольких коллективных целей и предоставляющей средства для преодоления опасностей как естественного, так и искусственного характера, которые встретятся на пути следования к этим целям. Великие цивилизации, чьи звезды продолжительное время блистали на небосклоне истории, создавали обширные и прочные социальные связи. Каждый член сообщества был опутан частой сетью отношений, сотканной из взаимодействующих между собой знаменательных символов и конкретных практик, сплачивающих коллектив и с самой колыбели включающих индивида в число его членов, которым он и остается до самой могилы.

Мюшембле Робер - Очерки по истории дьявола: XII—XX вв.

М: Новое литературное обозрение, 2005. —584 с., ил.

ISBN 5-86795-364-4

Мюшембле Робер - Очерки по истории дьявола: XII—XX вв. - Содержание

Слова благодарности

Введение

Дьявол: тысячу лет вместе

ГЛАВА I

  • Сатана выходит на сцену. XII—XV вв.

  • Сатана и миф об изначальной битве

  • Хорошие и плохие демоны

  • Дьявольская одержимость на закате Средневековья

  • Лукавый и Зверь

Глава II

  • Ночной шабаш

  • Дорогой ереси

  • От вальденсов к колдунам

  • Молот, чтобы разить колдунов

  • Сатанинская нагота

  • Торжество демономании

  • Дьявольская отметина

ГЛАВА III

  • Тело, одержимое дьяволом

  • Колдовское тело

  • О женском теле

  • Чудовища и чудеса

  • Сексуальный ад

  • К истории восприятия чувств: возвышение зрения

  • К истории восприятия чувств: запах переходит к дьяволу

ГЛАВА IV

  • Сатанинская литература и трагическая культура 1550-1650 гг

  • Боязнь самого себя

  • Книги о чертях в протестантской Германии

  • Трагическая культура во Франции

  • Россе, демон и истлевший труп

  • Жан-Пьер Камю, или Театр ужасов

  • Кровавые истории из криминальной хроники

  • Барокко и преступление

ГЛАВА V

  • Сумерки дьявола: от классицизма к романтизму

  • Последний бал Сатаны

  • Воображаемое пагубное и раздробленное

  • Дьявол в отсутствие своих чар

  • Символическая перемена: от Сатаны к Мефистофелю

  • Дыхание вымысла

  • Влюбленный Вельзевул

ГЛАВА VI

  • Демон внутри нас. XIX—XX вв.

  • Доктринальное постоянство

  • Игра с демоном: готический роман и неистовая школа

  • Мятежный ангел поклонников Сатаны

  • Дети дьявола

  • Дьявольское бессознательное

  • «Приручить тьму»

  • Бумажный дьявол?

ГЛАВА VII

  • Наслаждение или кошмар. Демоны конца второго тысячелетия

  • Дьявол? Почему бы и нет. Осторожный экзорцизм

  • Чертовски здорово. Паб, пиво и комиксы

  • Демон экспрессионистов: от «Голема» до «Дня гнева»

  • «Черный» кинематограф: ужас, напряжение и извращения

  • Демоны Америки

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

  • Танцы с дьяволом

Избранные комиксы

Библиография

Дьявольское кино. Указатель фильмов

