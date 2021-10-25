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Мюшембле - Оргазм или Любовные утехи на Западе - История наслаждения

Мюшембле Робер - Оргазм, или Любовные утехи на Западе. История наслаждения с XVI века до наших дней
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, Philosophy, History, Ethics, Pastoral Care Counseling, Psychology Psychotherapy, Sociology Political Science
Словом «наслаждение» характеризуют самые разнообразные жизненные явления. Это и чувственные удовольствия, и эстетическое наслаждение, и духовные радости, не говоря об удовольствиях застольных и всех видах опьянения. В древнем Китае, во времена династии Хань, мудрецы называли разными словами действие, направленное на получение удовольствия, состояние, подобное эйфории. Соответственно, они различали три возможные формы наслаждения: немедленное удовлетворение желания; сладостное осознание того, что владеешь определенными благами и богатствами (дворцами, садами, прекрасными лошадьми, красивыми женщинами, роскошной одеждой, изысканными яствами и винами), и сладострастие, происходящее из размышления над тем, какими путями можно прийти к наслаждению. Иногда в размышлениях выделялся какой-то один вид удовольствия, и экстаз, венчающий путь к этому удовольствию, представлялся тем более насыщенным, чем длиннее был путь, вплоть до пренебрежения в конце пути самим удовольствием. Мудрые учителя составляли для императоров настоящую политику наслаждения: следовало придать всем видам разгула и роскоши такие формы, чтобы они питали энергией государство, семью, саму личность, а не вели их к разврату и падению. С точки зрения конфуцианства путь к тому, что на Западе называли «счастьем», мог считаться завершенным лишь тогда, когда его венчали добродетель и воздержание.
Как известно, за двумя зайцами погонишься – ни одного не поймаешь. Мы не ставим задачей этого исследования исчерпать тему наслаждения в культуре. Я решил ограничиться проблемой сексуального наслаждения, тем более что она исследована мало, хотя Мишель Фуко обращался к ней в 1976 году3. Моя точка зрения прямо противоположна: на мой взгляд, к середине XVI века в нашей культуре утвердилась очень сильная тенденция к подавлению плотских вожделений. (Эта тенденция ослабла лишь с 1960-х годов.) Основополагающее напряжение между индивидуальным «либидо» и коллективными идеалами лежит в основе длительного процесса сублимации, охватывающего весь исторический период, о котором мы говорим. В разные эпохи сублимация рядилась в разные одежды и последовательно скрывалась под разными культурными покровами – то под религиозными, католическими или протестантскими, то под идеями умеренности философов Просвещения; ее необходимость провозглашалась врачами XIX века и связывалась с законами капиталистического рынка.
В XVII веке культура заложила фундамент принуждения, на котором держались поочередно то относительная свобода, то ужесточение моральных требований. Для меня чередование циклов свободы и подавления отражает общую картину динамического развития европейской культуры: после того как в общественном сознании происходит какой-либо переворот и привычные устои расшатываются, возникает необходимость преодолеть неустойчивость и вернуться к стабильности. Накопление подспудных и нереализованных желаний в периоды угнетения приводит к борьбе за эмансипацию, а в конце концов к разгулу и разврату. Но, с другой стороны, большое количество людей добровольно или вынужденно подчиняются жестким моральным требованиям и общественной тирании, и это толкает их вперед. Не имея возможности воплотить свои желания в частной жизни, они устремляются в различные сферы общественной активности: становятся рьяными религиозными проповедниками, желают завоевать мир, пытаются реализоваться в художественной или интеллектуальной деятельности, становятся коммерсантами мирового масштаба.
Рамки настоящего исследования ограничены пятью веками – от Ренессанса до наших дней: на мой взгляд, это целостный период, где все явления глубоко взаимосвязаны. Я буду вести исследование, сравнивая Англию и Францию. При всей очевидной разнице в культуре и исторически сложившемся соперничестве, продолжавшемся после распада колониальной системы вплоть до недавних времен, и в той, и в другой стране сформировались глубоко укоренившиеся традиции, и в них неожиданно обнаруживается поразительное сходство в отношении к плотскому наслаждению, в частности к оргазму. Одна страна – протестантская, другая – католическая, однако они так долго шли рядом, что я склонен свести к минимуму религиозный фактор в возникновении и утверждении определенных принципов самоконтроля в сексуальной сфере. Этот самоконтроль в конечном счете привел к возникновению «экономии энергии либидо», на которой базируется широкое распространение европейской цивилизации по всему свету после Великих географических открытий. Париж и Лондон, две конкурирующие столицы, стали лабораториями по разработке этой экономии. Наконец, Соединенные Штаты, унаследовавшие, с одной стороны, принципы гордых мятежников Альбиона, а с другой, завороженные еще со времен Лафайета образом француза-соперника, станут для нас третьим предметом исследования. На фоне этой культурной модели особенно заметно сходство между двумя странами Старого Света, отдающими дань наслаждениям жизни, в отличие от суровых нравов Нового Света.

Мюшембле Робер - Оргазм, или Любовные утехи на Западе. История наслаждения с XVI века до наших дней

Р. Мюшембле — «НЛО»,— (Культура повседневности)
М., 2021 г. - 512 с.
ISBN 978-5-44-481499-4

Мюшембле Робер - Оргазм, или Любовные утехи на Западе. История наслаждения с XVI века до наших дней

Год наслаждения
ВВЕДЕНИЕ
Часть первая ОРГАЗМ НА ЗАПАДЕ
  • Глава 1 НАСЛАЖДЕНИЕ, НАЗВАННОЕ ПЛОТСКИМ
Часть вторая ОТПЕЧАТКИ. НАСЛАЖДЕНИЕ В БОЛИ (XVI—XVII ВЕКА)
  1. Глава 2 МУЖСКОЕ И ЖЕНСКОЕ НАЧАЛО: ЧЕЛОВЕК И ЕГО ТЕЛО
  2. Глава 3 ПЛОТСКИЕ РАДОСТИ – СМЕРТНЫЕ ГРЕХИ
Часть третья ЦИКЛЫ. ДОБРОДЕТЕЛЬ И ПОРОК (1700—1960)
  • Глава 4 ЭРОТИКА ЭПОХИ ПРОСВЕЩЕНИЯ
  • Глава 5 ПОД ВИКТОРИАНСКИМИ ПОКРОВАМИ (1800–1960)
Часть четвертая РЕВОЛЮЦИИ? НАСЛЕДИЕ ШЕСТИДЕСЯТЫХ
  • Глава 6 ЭРА УДОВОЛЬСТВИЯ (ОТ 1960-х ДО НАШИХ ДНЕЙ)
Заключение НАРЦИССИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО
  • Ценности гедонистов
  • Нарциссизм и культура
БИБЛИОГРАФИЯ
Views 689
Rating 5.0 / 5
Added 25.10.2021
Author nomennescio
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5.0/5 (3)

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