Н. А. Бердяев и единство европейского духа
«Сама Церковь есть душа мира, соединившаяся с Христом-Логосом. Соединение мистики субъективной и объективной дано лишь в Церкви, тайна всякого соединения и всякого преосуществления есть тайна церковная».
«Только в церковной мистике утверждается плоть, только она хранит тайну богоматериализма. Мистика не церковная обычно спиритуалистична и отвлеченна. И субъективная мистика переживаний, и мис тика гностическая и теософическая, и мистика протестантская - все это мистика отвлеченной духовности».
«В Церкви только дан богоматериализм. Поэтому мистика Церкви и есть мистика соединения и преосуществления». Пресуществление Слова Божьего означает обожествление плоти. «Поэтому церковь берет бремя мировой истории, не считает возможным его сбросить».
Под ред. Владимира Поруса
Серия «Религиозные мыслители»
М.: Библейско-богословский институт св. апостола Андрея, 2007. - 336 с.
ISBN 5-89647-184-Х
Н. А. Бердяев и единство европейского духа - редактор Порус - Содержание
От редактора
Н. А. Бердяев в контексте русской и европейской философской мысли XX века
Альберт Раух. Россия в Европе: взгляд Н. А. Бердяева
В. И. Красиков. Бердяев и европейская философия 20-40 гг. XX века
Ю. Б. Мелих. Н. А. Бердяев и Л. П. Карсавин. Анархизм и симфоничность личности
Ж.Л. Океанская, В. П. Океанский. Философия трагедии Н. А. Бердяева в контексте «Трагедии философии» о. Сергия Булгакова
Г.Я.Миненков. Динамика универсализма и партикуляризма в интерпретации Н. А. Бердяева
B. Ю.Даренский. Деконструкция антитезы «славянофильство» - «западничество» в историософии Н. А. Бердяева
Б. И. Пружинин, Т. Г. Щедрина. В поисках эпистемологии общения: Николай Бердяев - Густав Шпет - Лев Шестов
Богословие и религиозная философия
Кэтрин Личфилд. Онтология и меонтология в контексте экзистенциальной апофатики Бердяева
Д.Л.Шукуров (инок Дамаскин). Философия творчества Н. А. Бердяева и богословский дискурс ОБЭРИУ
Д.Е.Мартынов. Теургия: религиозно-эстетическая утопия Н. А Бердяева
C. А. Стеблев. Истина и христианский субъект: философия универсализма
Е. К Карпенко. Мистическая онтология и социальный утопизм в «Философии свободы» Н. Бердяева
Е.Я. Федотова. Взгляды Н. Бердяева на «еврейский вопрос», их соотнесение с традиционным христианским богословием и новыми исследованиями
Эсхатология и философия культуры
В. Н. Порус. Н. А. Бердяев: эсхатология свободы
Джордж Пэттисон. Эсхатология и онтология: Хайдеггер и Бердяев
Л. В. Стародубцева. Разорванная вечность: парадокс времени в эсхатологической перспективе
B. В. Бычков. Кризис культуры и искусства в эсхатологическом свете философии Николая Бердяева
Дэниэл Уистлер. «Умирающий Фауст»: Бердяев о Шпенглере
C. В. Колычева. Н. Бердяев о кризисе культуры
О. В. Ковалева. Культура не умирает - она уходит в глубину
Ю.Л. Курикалов. Дух и цивилизация
Личность и творчество
С. А. Титаренко. Специфика религиозной философии Николая Бердяева
Я Я Шкода. Николай Бердяев: христианский смысл творчества
Регула Цвален. Понятие «личности» в произведениях Николая Бердяева
Я К Чернусь. Проблема одиночества и общения в философии НА Бердяева
Философский дискурс
А. Я Усачев. О дискурсивных техниках философии Н. А. Бердяева
Г. Я Дьяченко. Лингвокогнитивные характеристики философского дискурса Н. Бердяева
Об авторах
