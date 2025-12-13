Нагирняк Александр - Справочник евангельских христиан-баптистов
Справочник евангельских христиан-баптистов содержит сведения о ведущих деятелях и важнейших событиях евангельско-баптистского братства, а также вероисповедные истины, которых придерживаются евангельские христиане-баптисты.
Назначение Справочника — дать краткую, но необходимую информацию служителям, преподавателям богословских учебных заведений, учителям воскресных школ, а также проповедникам и членам евангельско-баптистских церквей.
Относительно биографических сведений, помещенных в Справочнике, следует сказать особо. К сожалению, о многих достаточно известных тружениках братства сохранились лишь отрывочные данные. Поэтому в случае обнаруженных неточностей или наличия дополнительных сведений убедительная просьба сообщить об этом. Адрес для сообщений: [email protected]
Выпуская Справочник, составитель надеется, что он в какой-то мере выполнит те наставления, которые содержатся в Священном Писании: «Вникай в себя и в учение» (1 Тим. 4:16), и: «Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам слово Божие, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их» (Евр. 13:7).
Нагирняк, Александр - Справочник евангельских христиан-баптистов
Steinhagen: Samenkorn, 2025. — 412 с.
В справочнике: 1330 кратких биографий служителей или духовньїх работников, 495 духовньїх статей
ISBN 978-3-862203-391-1
Нагирняк, Александр - Справочник евангельских христиан-баптистов - Содержание
- Вступительное слово
- Статьи по алфавиту: А - Я (Краткие биографии и события, 1330 статей)
- Дополнения
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АВГУСТИНОВИЧ Аркадий Федорович (1895–1972) — старший пресвитер ВСЕХБ. Участник съезда-совещания 1944 года. Работал старшим пресвитером ВСЕХБ по Крыму (1945–1954).
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«АВГУСТОВСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ» — соглашение об объединении христиан веры евангельской (пятидесятников) с евангельскими христианами-баптистами (24 августа 1945 года). Произошло под влиянием властей. По условиям, пятидесятники отказывались от незнакомых языков и омовения ног в общественных собраниях. В 1989 году пятидесятники вышли из Союза ЕХБ.
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АВЕРБУХ Лев Яковлевич — служитель Бессарабского Союза ЕХБ, пресвитер, работник среди евреев. Директор издательства Бессарабского Союза (с 1920 г.). Открыл церковь «Вефиль» в Кишиневе (1926 г.).
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АВЕТАРАНИЯН Иоганнес — благовестник среди армян, уйгуров и других народностей Востока. Бывший мулла. Крещен по вере в Тифлисе (1885 г.). Участвовал в переводе Нового Завета на уйгурский язык.
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АВТОНОМНЫЕ ЦЕРКВИ — поместные церкви ЕХБ, не признающие структурной зависимости от религиозных центров. Возникли в середине 1970-х годов в результате несогласия с централизацией в Совете Церквей. Стали третьей ветвью братства (наряду со ВСЕХБ и СЦ ЕХБ).
Огромное спасибо за ценный справочник!