Справочник евангельских христиан-баптистов содержит сведения о ведущих деятелях и важнейших событиях евангельско-баптистского братства, а также вероисповедные истины, которых придерживаются евангельские христиане-баптисты.

Назначение Справочника — дать краткую, но необходимую информацию служителям, преподавателям богословских учебных заведений, учителям воскресных школ, а также проповедникам и членам евангельско-баптистских церквей.

Относительно биографических сведений, помещенных в Справочнике, следует сказать особо. К сожалению, о многих достаточно известных тружениках братства сохранились лишь отрывочные данные. Поэтому в случае обнаруженных неточностей или наличия дополнительных сведений убедительная просьба сообщить об этом. Адрес для сообщений: [email protected]

Выпуская Справочник, составитель надеется, что он в какой-то мере выполнит те наставления, которые содержатся в Священном Писании: «Вникай в себя и в учение» (1 Тим. 4:16), и: «Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам слово Божие, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их» (Евр. 13:7).

Нагирняк, Александр - Справочник евангельских христиан-баптистов

Steinhagen: Samenkorn, 2025. — 412 с.

В справочнике: 1330 кратких биографий служителей или духовньїх работников, 495 духовньїх статей

ISBN 978-3-862203-391-1

Нагирняк, Александр - Справочник евангельских христиан-баптистов - Содержание

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