Наговицын - От философских теорий до практики сказкотерапии

Читателям книги предлагается интересная иллюстрация классических теорий и толкований символов путем проекции этих толкований на материал популярных сказок и сюжетов. А.Е. Наговицын и В.И. Пономарева соотносят толкование философских положений и концепций символов известных философов и культурологов с рекомендациями по поводу того, как те или иные положения можно проецировать на сюжеты сказок. Авторы книги проводят оригинальный анализ символов и символической организации многих популярных сюжетов, стремясь установить единую логику символической организации человеческого сознания.

Алексей Евгеньевич Наговицын, Валентина Ивановна Пономарева - Симвология - От философских теорий до практики сказкотерапии

(Психологические технологии: Сказко-терапия)

М.: Академический проект, 2023. — 379 с.

ISBN 978-5-8291-4101-1

Алексей Евгеньевич Наговицын, Валентина Ивановна Пономарева - Симвология - От философских теорий до практики сказкотерапии - Содержание

Предисловие (В.К. Шабельников)

От авторов. Для чего сказкотерапевту симвология?

Глава 1. Символ и симвология

Глава 2. История символа с древнейших времен и ее уроки для сказкотерапии

Глава 3. Европейские теории знака и символа в Новое время

Глава 4. Учения о символе и символизации в Новейшее время

Глава 5. Построение основных понятий символогии

Послесловие

Библиография

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Содержание