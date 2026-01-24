Нахман - Рассказы о необычайном
«Рассказы о необычайном» — это не просто фольклор, а зашифрованные карты внутреннего мира человека. Раби Нахман утверждал, что в этих историях скрыты тайны исправления мира (Тиккун). Главный герой здесь — всегда человеческая душа, которая ищет свою «утраченную принцессу» или пытается пробудить «семерых нищих».
Рав Адин Штейнзальц, обладая даром объединять кабалистическую мудрость с современной психологией, расшифровывает символы раби Нахмана. Он показывает, как эти сказки лечат депрессию, возвращают веру в чудо и помогают найти выход из тупиков экзистенциального отчаяния. Это книга для тех, кто готов воспринимать миф как высшую форму реальности.
Рассказы о необычайном (сипурей-маасийот) раби Нахмана из Браслава с комментариями р. Адина Штейнзальца (Эвен-Исраэля)
Издание 2-е, исправленное
Иститут изучения иудаизма в СНГ, 2005 (5766), - 445 с.
ISBN 5-900309-09-6
Рассказы о необычайном (сипурей-маасийот) раби Нахмана из Браслава с комментариями р. Адина Штейнзальца (Эвен-Исраэля) - Содержание
Предисловие
Комментарии к «Историям о необычайном» р. Адина Штейнзальца
О ТОМ, КАК ПРОПАЛА ЦАРСКАЯ ДОЧЬ
Комментарии р. Штейнзальца
МУДРЕЦ И ПРОСТАК
Комментарии р. Штейнзальца
КУПЕЦ И БЕДНЯК
Комментарии р. Штейнзальца
О СЫНЕ ЦАРЯ И СЫНЕ СЛУЖАНКИ
Комментарии р. Штейнзальца
БААЛЬ ТФИЛА
Комментарии р. Штейнзальца
СЕМЬ НИЩИХ
Комментарии р. Штейнзальца
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