Нахман - Рассказы о необычайном

«Рассказы о необычайном» — это не просто фольклор, а зашифрованные карты внутреннего мира человека. Раби Нахман утверждал, что в этих историях скрыты тайны исправления мира (Тиккун). Главный герой здесь — всегда человеческая душа, которая ищет свою «утраченную принцессу» или пытается пробудить «семерых нищих».

Рав Адин Штейнзальц, обладая даром объединять кабалистическую мудрость с современной психологией, расшифровывает символы раби Нахмана. Он показывает, как эти сказки лечат депрессию, возвращают веру в чудо и помогают найти выход из тупиков экзистенциального отчаяния. Это книга для тех, кто готов воспринимать миф как высшую форму реальности.

Рассказы о необычайном (сипурей-маасийот) раби Нахмана из Браслава с комментариями р. Адина Штейнзальца (Эвен-Исраэля)

Издание 2-е, исправленное

Иститут изучения иудаизма в СНГ, 2005 (5766), - 445 с.

ISBN 5-900309-09-6

Рассказы о необычайном (сипурей-маасийот) раби Нахмана из Браслава с комментариями р. Адина Штейнзальца (Эвен-Исраэля) - Содержание

Предисловие

Комментарии к «Историям о необычайном» р. Адина Штейнзальца

О ТОМ, КАК ПРОПАЛА ЦАРСКАЯ ДОЧЬ

Комментарии р. Штейнзальца

МУДРЕЦ И ПРОСТАК

Комментарии р. Штейнзальца

КУПЕЦ И БЕДНЯК

Комментарии р. Штейнзальца

О СЫНЕ ЦАРЯ И СЫНЕ СЛУЖАНКИ

Комментарии р. Штейнзальца

БААЛЬ ТФИЛА

Комментарии р. Штейнзальца

СЕМЬ НИЩИХ

Комментарии р. Штейнзальца