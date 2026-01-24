Раби Нахман из Браслава - Тикун Аклали

Благодаря связи с душой наши внутренние силы выстраиваются в гармонии и единстве, превращая нас в стойкую и цельную личность. Если же связь с душой разрывается, наши душевные силы распадаются, оставляя нас в пустоте, никчемности и бессмысленности. Как же происходит этот разрыв с душой? И как вернуться к своей душе и вернуть себе внутренний оптимизм и душевную стойкость? От человека требуется немало мужества и внутренней честности, чтобы вернуть утраченную гармонию. Наша душа - частица Самого Творца, она обладает невероятной чуткостью ко всему безнравственному, ко всему, что противоречит воле Творца. Если мы позволяем себе подобные деяния или помыслы, наша душа сразу отворачивается, отшатывается от нас, оставляя нас на произвол наших чувств и желаний.

Наши душевные силы уже не живут вместе в мире и согласии, подчиняясь воле души, а каждая из них, почувствовав автономию, тянет в свою сторону. Отсюда наши внутренние противоречия и опустошенность. Мы чувствуем себя ограбленными и потерянными, мы не способны управлять своими желаниями и чувствами, не способны противостоять внешним обстоятельствам, и в собственной своей душе не умеем отличить добрые побуждения от невинных на вид, но толкающих нас ко злу. Как же быть человеку, который не хочет мириться с таким незавидным своим положением? Во-первых, он обязан принять на себя исполнение воли Творца и для начала очистить свои поступки и мысли от всего, что даже на собственный его неискушенный взгляд кажется скверным. Можно считать это началом пути. А во-вторых... В маленьком местечке на Украине около двухсот лет назад жил человек из другого мира... Он ожидет нас Раби Нахман из Браслава.

Преодолевая барьер времени и пространства, вглядываются его глаза в будущие поколения, включая и наше, созерцают полет наших мечтаний, возвышенность наших стремлений, углубляются в причины наших падений, дивятся дремучести леса, в котором мы заблудились... Раби Нахман рассказывает в своих книгах о болезни отчаяния, о ее корнях и о средствах, несущих исцеление.

Раби Нахман из Браслава - Тикун Аклали

С параллельным русским переводом

Organization for dissemination of teachings of Rabbi Nachman from Breslov in Russian.

Книги раби Нахмана можно заказать:

В Израиле по тел. 02-5806591 E-mail: [email protected]

Раби Нахман из Браслава - Тикун Аклали - Указания к чтению Тикун Аклали

1. Читать Тикун-аКлали можно на иврите (текст справа) или в транслитерации (текст слева)

2. Перевод, приведенный снизу, дан только для понимания прочитанного,

3. Нумерация страниц идет в последовательности обычной для русскоязычных текстов.

4. Слова, в которых знак ударения не поставлен, имеют ударение на последнем слоге.

Раби Нахман из Браслава - Тикун Аклали - Текст

1. МИХТАМ ЛЕДАВИД. ШОМРЭ'НИ ЭЛЬ КИ ХАСИ'ТИ ВАХ.

2. АМАРТ ЛАДОНАЙ: АДОНАЙ АТА, ТОВАТИ БАЛЬ АЛЕ'ХА.

3. ЛИ-КДОШИМ АШЕР БААРЭЦ ЭМА, ВЭАДИРЭЙ КОЛЬ ХЭФЦИ ВАМ.

4. ИРБУ АЦВОТАМ, АХЭР МАА'РУ, БАЛЬ АСИХ НИСКЭЙЭМ МИДАМ УВАЛЬ ЭСА ЭТ ШМОТАМ АЛЬ СФАТАЙ.



1. Золотой венец Давида. Храни меня, Бог, ибо на Тебя я уповаю.

2. Сказала ты (душа моя), Богу: «Ты - Господь мой; нет у меня (иного) блага - только от Тебя».

3. К святым, которые в земле, к могучим - к ним всё желание мое.

4. Умножатся скорби тех, которые спешат к (богу) чужому; не буду совершать их кровавые возлияния, и не взойдут имена их на уста мои.

5. АДОНАЙ - МНАТ ХЭЛЬКИ ВЭХОСИ, АТА ТОМИХ ГОР АЛИ.

6. ХАВАЛИМ НАФЛЮ ЛИ БАНЭИМИМ, АФ НАХАЛЯТ ШАФРА АЛЯЙ.

7. АВАРЭХ ЭТ АДОНАЙ АШЕР ЕАЦАНИ, АФ ЛЕЙЛОТ ИСРУНИ ХИЛЬОТАЙ.

8. ШИВИТИ АДОНАЙ ЛЕНЭГДИ ТАМИД, КИ МИМИНИ Б АЛЬ ЭМОТ.

5. Бог - доля наследия моего и чаши моей. Ты поддерживаешь жребий мой.

6. Полосы надела выпали мне приятные, наследие моё прекрасно для меня.

7. Благословляю я Бога, Который наставлял меня; также совесть моя по ночам увещевала меня.

8. Представляю я Бога перед собой всегда, ибо (Он) справа от меня - не пошатнусь.

9. ЛЯХЭН САМАХ ЛИБИ, ВАЯ'ГЭЛЬ КВОДИ, АФ БСАРИ ИШКОН ЛЯВЭТАХ.

10. КИ ЛО ТААЗОВ НАФШИ ЛИШЪОЛЬ, ЛО ТИТЭН ХАСИДХА ЛИРЪОТ ША'ХАТ.

11.ТОДИЭНИ О'РАХ ХАИМ, СОЪА СМАХОТ ЭТ ПАНЭХА, НЭИМОТ БИМИНХА НЭ'ЦАХ.

9. Поэтому возрадовалось сердце моё, возликовала слава моя, также и плоть моя будет пребывать в спокойствии.

10. Ибо Ты не оставишь мою душу в могиле, не дашь благочестивому Твоему увидеть тление.

11. Укажи мне путь жизни, изобилие радости перед ликом Твоим, блаженство в деснице Твоей вовек