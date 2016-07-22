Наконечный - Украденое Имя
ХХI-й век... границы между государствами, казалось бы, начали стираться. Европа, измученная столетиями противостояний и войн, объединилась в Европейский Союз.
Сохраняя национальное, мир устремился к общему будущему без виз и границ, которые останутся только символическими линиями на картах. Глаза наши, устремленные в светлое будущее объединенного человечества, не хотели за мечать средневековье, продолжающее окружать нас.
Но ОНО оказалось не просто живучим, ОНО стало агрессивно заявлять свои права на соседние территории. ОНО отняло у Украины Крым и часть Донбасса и пытается отнять у нас европейское будущее.
ОНО кричит о «русском мире», размахивая автоматами в руках бурятов и чеченцев на Донбассе. ОНО говорит о «скрепах русского мира» и продолжает врать всем, невинно глядя в глаза. Это уже не макиавеллизм, это изощренное восточно-деспотическое лицемерие, взращенное в имперской России.
Византийска я традиция, которой там почему-то очень гордятся, помноженная на азиатские традиции деспотизма — эта гремучая смесь породила систему ценностей российской империи. С одной стороны — жестокая верховная власть, опирающаяся на чиновников-коррупционеров, с другой — нищий, закрепощенный народ, стоящий на страже имперских амбиций. А начиналось все с Московии...
Наконечный Евгэн Петрович - Украденое Имя, почему русины стали украинцами
Издательство Белявского
Киев — 2015
Серія «Повернення історії»
Киев — 2015
Серія «Повернення історії»
Наконечный Евгэн Петрович - Украденое Имя, почему русины стали украинцами - Содержание
Предисловие
I. Имя
IІ. Загадочное название
III. Русь этническая или «узкая»
IV. Залесье
V. «Старший брат»
VI. «Древнерусская народность»
VII. Ненавистный этноним
VIII. «Крестьяне»
IX. Появление Московии
X. Сохраненные традиции
XI. Московитяне
XII. Писари из Фанара
XIII. Москаль
XIV. Московия меняет свое название
XV. Русины
XVI. Притяжательное прилагательное
XVII. Украина
XVIII. Историческая необходимость
XIX. Галицкий пьемонт
XX. Соборность
XXI. Магическое слово
XXII. Хахол
XXIII. Кацап
XXIV. «Жиды» или «евреи»?
I. Имя
IІ. Загадочное название
III. Русь этническая или «узкая»
IV. Залесье
V. «Старший брат»
VI. «Древнерусская народность»
VII. Ненавистный этноним
VIII. «Крестьяне»
IX. Появление Московии
X. Сохраненные традиции
XI. Московитяне
XII. Писари из Фанара
XIII. Москаль
XIV. Московия меняет свое название
XV. Русины
XVI. Притяжательное прилагательное
XVII. Украина
XVIII. Историческая необходимость
XIX. Галицкий пьемонт
XX. Соборность
XXI. Магическое слово
XXII. Хахол
XXIII. Кацап
XXIV. «Жиды» или «евреи»?
Наконечный Евгэн Петрович - Украденое Имя, почему русины стали украинцами - Отрывок из главы "Имя"
Название народа, его имя, или иначе — этноним, является для каждого народа особым и священным. Как это ни парадоксально, но без этнонима народ существовать не может, в сущности говоря, без этнонима его просто нет, как нет человека без имени. «Каждый из этносов-народов имеет зримый и вместе с тем неотъемлемый внешний признак: самоназвание — собственное имя, этноним» [1]. История любого народа тесно связана с историей его этнонима. Вообще, среди главных атрибутов этнического сообщества на первом месте стоит именно групповое собственное название [2]. Этноним — это общее национальное имя, которое формирует и организовывает людей даже в большей мере, чем общий язык, общее происхождение, территория, чем обычаи и верования. Название народа (племени, рода) указывает на то, что единство его членов, как чего-то отличного от представителей других этнических объединений, уже целиком осознано. «Для каждого из таких единств, больших и малых, имя служит признаком,который объединяет внутри и различает снаружи» [3]. Итак, внешним символом внутреннего единства народа является общее национальное имя. Иногда считают, что этнонимы принадлежат к числу таких общественно-политических абстрактных терминов, как, скажем, «прогресс»,«реакция», «демократия», «капитализм», «социализм», «фашизм» и т.д .
Эти и подобные им абстрактные термины имеют многозначное расплывчатое содержание, которое меняется в зависимости от того, кто и с какой целью ими пользуется. Их нельзя сравнивать с этнонимами, которые непосредственно касаются жизни каждого человека. «Этнонимы содержат определенную характеристику называемых: содержащиеся в них оценки не всегда справедливые, однако всегда исторически обусловленные и тем самым представляют ценность как исторические свидетельства. Этноним выполняет и идеологическ ую функцию, служа кличем, флагом» [4]. У нас, например, этнонимы цыган, немец, поляк , грузин, татарин вызывают определенные, целиком конкретные, исторически мотивированные системные представления или, как их еще называют, «национальные стереотипы». По собственному опыту мы знаем, что у представителей други х национальностей этноним украинец тоже вызывает представление об определенном национальном стереотипе, который касается и физического вида, и черт характера, и темперамента, привычек, поведения, вкусов, предпочтений, верования и т.п. Вот какое содержание, например, вкладывают в термин «украинцы» в недавно изданном в Москве сборнике:
«Украинцы» отличаются обыкновенно тупостью ума, узостью кругозора, глупым упрямством, крайней нетерпимостью, гайдамацким зверством и нравственной распущенностью» [5].
Такими нас, к сожалению, видят определенные круги России.
«Национальное имя является голосом предков, которым они обращаются к потомкам и поколениям, воспитывают у них историческую память и самоуважение, связывают их в национальную общность, которая становится внутренней и внешней силой и создает свою историю и культуру, чем только и может вызвать интерес и уважение к себе. Связи народа с национальным именем не формальные, а прежде всего вну тренние, моральные, духовные, материальные, полные любви, интимности и взаимности. Естественное имя народа является для него основой морали и школой ее. Сам патриотизм, как одна из на ивысших категорий морали, связан с народностью и ее именем» [6]....
Цитата:"Глаза наши, устремленные в светлое будущее объединенного человечества..."
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