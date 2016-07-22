ХХI-й век... границы между государствами, казалось бы, начали стираться. Европа, измученная столетиями противостояний и войн, объединилась в Европейский Союз.

Сохраняя национальное, мир устремился к общему будущему без виз и границ, которые останутся только символическими линиями на картах. Глаза наши, устремленные в светлое будущее объединенного человечества, не хотели за мечать средневековье, продолжающее окружать нас.

Но ОНО оказалось не просто живучим, ОНО стало агрессивно заявлять свои права на соседние территории. ОНО отняло у Украины Крым и часть Донбасса и пытается отнять у нас европейское будущее.

ОНО кричит о «русском мире», размахивая автоматами в руках бурятов и чеченцев на Донбассе. ОНО говорит о «скрепах русского мира» и продолжает врать всем, невинно глядя в глаза. Это уже не макиавеллизм, это изощренное восточно-деспотическое лицемерие, взращенное в имперской России.

Византийска я традиция, которой там почему-то очень гордятся, помноженная на азиатские традиции деспотизма — эта гремучая смесь породила систему ценностей российской империи. С одной стороны — жестокая верховная власть, опирающаяся на чиновников-коррупционеров, с другой — нищий, закрепощенный народ, стоящий на страже имперских амбиций. А начиналось все с Московии...

Наконечный Евгэн Петрович - Украденое Имя, почему русины стали украинцами

Издательство Белявского

Киев — 2015

Серія «Повернення історії»

Наконечный Евгэн Петрович - Украденое Имя, почему русины стали украинцами - Содержание

Предисловие

I. Имя

IІ. Загадочное название

III. Русь этническая или «узкая»

IV. Залесье

V. «Старший брат»

VI. «Древнерусская народность»

VII. Ненавистный этноним

VIII. «Крестьяне»

IX. Появление Московии

X. Сохраненные традиции

XI. Московитяне

XII. Писари из Фанара

XIII. Москаль

XIV. Московия меняет свое название

XV. Русины

XVI. Притяжательное прилагательное

XVII. Украина

XVIII. Историческая необходимость

XIX. Галицкий пьемонт

XX. Соборность

XXI. Магическое слово

XXII. Хахол

XXIII. Кацап

XXIV. «Жиды» или «евреи»?