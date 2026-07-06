Поройков - Общие основания религий
Около двух с половиной тысячелетий назад произошел всплеск философско-рслигиозной мысли, охвативший почти весь Древний Мир. Практически одновременно во всех крупных очагах древней цивилизации родились ярчайшие личности, повлиявшие на дальнейший ход мировой истории. В тот период в Древней Греции творила целая плеяда выдающихся мыслителей, таких как Пифагор, Сократ, Платон, Аристотель, чьи учения оказали существенное влияние на развитие западной философской мысли. Примерно в это же время на Древнем Востоке едва не повсеместно явились учения, во многом определивших культурно-историческое развитие целых народов. В Китае распространялись учения Лао-цзы — основоположника даосизма, а также Конфуция, чьи идеи способствовали формированию мировоззрения китайской нации. В Израиле явились многочисленные пророки; в Иране — Заратустра; в Индии — авторы Упанишад и Бхагавадгиты, основатель джайнизма Махавира, а также Будда. В незначительный по историческим меркам период времени были заложены основы сразу нескольких религий, созданы предпосылки для формирования современной культуры.
Перечисленные выше учения впитали в себя более ранние традиции. К примеру, в буддизме переосмыслен ряд представлений, традиционных для индуизма. В свою очередь, тексты, являющиеся священными в аврамических религиях, хронологически дополняют друг друга. Так, в Библии иудаистский Ветхий завет дополнен христианским Новым заветом. Основные библейские фигуры, такие как Авраам, Моисей, Иисус и дева Мария, упоминаются в Коране и почитаются исламом. Преемственность религиозных учений указывает на то, что зарождение религий представляст собой культурно-исторический процесс, подчиняющийся определенным закономерностям.
Поройков Сергей - Общие основания религий
монография
Москва: ИНФРА-М, 2022, 313 с.
Сериі "Научная мысль"
ISBN 978-5-16-1030561
Поройков Сергей - Общие основания религий - Содержание
ВВЕДЕНИЕ
ГЛАВА I. ФИЛОСОФСКИЕ АСПЕКТЫ РЕЛИГИЙ
1.1. Зарождение представлений о закономерном ходе вещей
1.2. Общие философские основания религий
1.3. Этическая проблематика в религиозных учениях
1.4. Выводы
ГЛАВА II. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РЕЛИГИЙ
2.1. Отражение в религиозных системах структуры психических функций
2.2. Экзистенциальная проблематика в религии
2.3. Представления о «я» в религиозных системах
2.4. Психотерапевтические аспекты религий
2.5. Выводы
ГЛАВА III. КОСМОГОНИЧЕСКИЕ ИДЕИ ДРЕВНЕГО МИРА
3.1. Представления о рождении вселенной
3.2. Представления о строении вселенной
3.3. Представления о цикличности Вселенной
3.4. Архетипические символы и числа
3.5. Метафизические проблемы, поднятые религиями
3.6. Выводы
Заключение
Литература
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