Поройков - Общие основания религий

Около двух с половиной тысячелетий назад произошел всплеск философско-рслигиозной мысли, охвативший почти весь Древний Мир. Практически одновременно во всех крупных очагах древней цивилизации родились ярчайшие личности, повлиявшие на дальнейший ход мировой истории. В тот период в Древней Греции творила целая плеяда выдающихся мыслителей, таких как Пифагор, Сократ, Платон, Аристотель, чьи учения оказали существенное влияние на развитие западной философской мысли. Примерно в это же время на Древнем Востоке едва не повсеместно явились учения, во многом определивших культурно-историческое развитие целых народов. В Китае распространялись учения Лао-цзы — основоположника даосизма, а также Конфуция, чьи идеи способствовали формированию мировоззрения китайской нации. В Израиле явились многочисленные пророки; в Иране — Заратустра; в Индии — авторы Упанишад и Бхагавадгиты, основатель джайнизма Махавира, а также Будда. В незначительный по историческим меркам период времени были заложены основы сразу нескольких религий, созданы предпосылки для формирования современной культуры.

Перечисленные выше учения впитали в себя более ранние традиции. К примеру, в буддизме переосмыслен ряд представлений, традиционных для индуизма. В свою очередь, тексты, являющиеся священными в аврамических религиях, хронологически дополняют друг друга. Так, в Библии иудаистский Ветхий завет дополнен христианским Новым заветом. Основные библейские фигуры, такие как Авраам, Моисей, Иисус и дева Мария, упоминаются в Коране и почитаются исламом. Преемственность религиозных учений указывает на то, что зарождение религий представляст собой культурно-исторический процесс, подчиняющийся определенным закономерностям.

Поройков Сергей - Общие основания религий

монография

Москва: ИНФРА-М, 2022, 313 с.

Сериі "Научная мысль"

ISBN 978-5-16-1030561

Поройков Сергей - Общие основания религий - Содержание

ВВЕДЕНИЕ

ГЛАВА I. ФИЛОСОФСКИЕ АСПЕКТЫ РЕЛИГИЙ

1.1. Зарождение представлений о закономерном ходе вещей

1.2. Общие философские основания религий

1.3. Этическая проблематика в религиозных учениях

1.4. Выводы

ГЛАВА II. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РЕЛИГИЙ

2.1. Отражение в религиозных системах структуры психических функций

2.2. Экзистенциальная проблематика в религии

2.3. Представления о «я» в религиозных системах

2.4. Психотерапевтические аспекты религий

2.5. Выводы

ГЛАВА III. КОСМОГОНИЧЕСКИЕ ИДЕИ ДРЕВНЕГО МИРА

3.1. Представления о рождении вселенной

3.2. Представления о строении вселенной

3.3. Представления о цикличности Вселенной

3.4. Архетипические символы и числа

3.5. Метафизические проблемы, поднятые религиями

3.6. Выводы

Заключение

Литература