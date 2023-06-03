«Народна Біблія» е саме тим, про що нам говорить її назва — Біблією для народу. Вона включає повний текст Святого Письма за відомою версією New International Version. У коментарі, який подається нижче групи біблійних віршів, міститься ряд біографічних та історичних відомостей разом із поясненнями до тексту.

Авторами «Народної Біблії» виступають мужі ученості й глибокого практичного проникнення з накопиченим упродовж багатьох років досвідом викладання та пастирського проповідництва. Вони намагалися уникати професійного жаргону, котрим обмежено стільки серій коментарів для професійних біблієзнавців.

Вагомою рисою книг даної серії є їхня Христоцентричність. Ісус сам проголосив це, говорячи про Писання Старого Заповіту: «Дослідіть-но Писання..., — вони ж свідчать про мене!» (Ів. 5:39). Кожен том «Народної Біблії» звертає нашу увагу на Ісуса Христа, адже Він є центром усієї Біблії. І лише Він є нашим Спасителем.

Також, де це є необхідним, до коментарів подаються карти, ілюстрації та археологічний матеріал. Для сприяння читачеві в пошуку потрібного місця кожну з книг оснащено колонтитулами.

Дану серію коментарів було започатковано комісією з питань християнського книгодруку при Вісконсинському Євангельсько-Лютеранському Синоді.

І ми молимося про те, щоби ця наша спроба могла тривати так само плідно, як і почалася. Ми присвячуємо ці томи на славу Божу, Його ж людям — на добро.

Армій Пеннінг - Послання до римлян - Народна Біблія

Переклад і видавництво цієї книги здійснено Фундацією «Лютеранська Спадщина».

Київ — 2006

Армій Пеннінг - Послання до римлян - Народна Біблія - Зміст

Переднє слово редактора

Вступ до коментарів на Послання до римлян

Частина 1

Вступна частина листа (1:1-15)

Частина 2

Тема послання: праведність, що походить від Бога (1:16,17)

Частина З

Неправедність усіх людей (1:18-3:20)

Частина 4

Зарахована праведність: виправдання (3:21-5:21)

Частина 5

Праведність у християнському житті: освячення (6:1-8:39)

Частина 6

Божа праведність по відношенню до «Ізраїля» (9:1-11:36)

Частина 7

Дійсна праведність (12:1-15:13)

Частина 8

Праведність розділена з іншими (15:14-33)

Частина 9