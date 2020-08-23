Пpивeт, я Эмма. Я очень люблю шоколад. Однажды мне захотелось съесть немного шоколадных капель. И моё желание было настолько сильным, что я решила стащить немного.

Я осторожно поставила тарелку на место, чтобы никто не смог даже заподозрить о том, что я её доставала. Те шоколадные капли были очень вкусными! В тот момент, когда я крала шоколадные капли, тихий голос в моём сердце шептал мне: «Постой, не делай этого. Нужно слушаться Маму!» Но желание полакомиться шоколадом было куда сильнее желания поступить правильно. Поэтому я не прислушалась к совету тихого голоса, звучавшего в моём сердце. Эта великолепная история указывает детям на то, как важно быть послушными Богу, прислушиваясь к голосу своей совести.

Населли Эндрю Дэвид - Тот тихий голос в твоём сердце

Узнай больше о своей совести / Эндрю Дэвид Населли;

переводз англ. - 3долбунов: ФЛП Бортнийчук А. В. (Издательство «Левит»), 2020. - 40 с.

ISBN 978-617-7662-25-8

Населли Эндрю Дэвид - Тот тихий голос в твоём сердце - Вступление

Вернувшись домой, мы вместе с Мамой принялись готовить печенье с шоколадными каплями. Я сказала ей: - Моя совесть мне всё время шептала о том, что Иден поступала плохо, но на самом деле это не так. Иден не нарушала библейские правила. Она просто следовала правилам своей семьи. Теперь я поняла, что ты хочешь мне сказать, Эмма, - ответила Мама. - Да, твоя совесть может ошибаться.

Иногда бывает так, что она заставляет тебя думать плохо о том, что не является плохим. Или, наоборот, то почему я должна её слушаться? - Это очень хороший вопрос, - ответила Мама. - Вот что я тебе скажу: ты почти всегда должна повиноваться голосу своей совести, потому что для тебя это самый безопасный путь.