Наследие - 1 - часть 1

Эта хрестоматия представляет собой масштабный корпус документов, охватывающий более чем тысячелетнюю историю взаимодействия духовной и светской властей в России — от Крещения Руси до современности. Издание задумано как глубокий научный инструмент для изучения того, как формировались институты религии, как они встраивались в государственные процессы и как трансформировалась общественная мысль под влиянием веры. Книга объединяет под одной обложкой уникальные источники: от летописных сводов и византийского права до современных законов о свободе совести.

Первая книга хрестоматии служит фундаментом для понимания того, как выстраивалась «симфония» властей в средневековой Руси, как радикально изменился статус церкви в эпоху петровских реформ и через какие испытания прошли конфессии в XX веке. Документы подобраны таким образом, чтобы читатель мог увидеть не только парадную сторону официальных отношений, но и внутренние конфликты, дискуссии о роли религии в образовании, армии и праве. Это незаменимое пособие для тех, кто хочет понять корни современных социокультурных процессов и увидеть преемственность в развитии российской государственно-конфессиональной модели на протяжении десяти веков.

Наследие - Выпуск 1 - Религия — общество — государство: институты, процессы, мысль. Книга 1: История государственно-конфессиональных отношений в России (X – начало XXI века) - хрестоматия в двух частях

Сост. Ю.П. Зуев; под общ. ред. Ю.П. Зуева, В.В. Шмидта

Часть I - X – начало XX века

М.: Изд-во РАГС; ИД «МедиаПром», 2010. — 392 с.

ISBN 978–5–7729–0592–0 (ч. I)

ISBN 978–5–7729–0681–1 (ч. I–II)

Содержание

Предисловие

Список использованных сокращений

Часть I - X – начало XX века

I. Древнерусское государство и Церковь (X–XIII вв.)

II. Светская власть и Церковь в условиях феодальной раздробленности и формирования Русского централизованного государства (XIV – середина XVI в.)

ЗОЛОТАЯ ОРДА И РУССКАЯ ЦЕРКОВЬ

ДОКУМЕНТЫ НОВГОРОДА И ПСКОВА

ДОКУМЕНТЫ СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ РУСИ

ВЕЛИКОЕ КНЯЖЕНИЕ ИВАНА III (1462–1505)

III. Вероисповедная политика Российского государства в период сословнопредставительной монархии (2-я половина XVI–XVII в.)

ЦАРСТВОВАНИЕ ИВАНА IV (1533–1584)

ЦАРСТВОВАНИЕ ФЁДОРА ИОАННОВИЧА (1584–1598)

ЦАРСТВОВАНИЕ БОРИСА ГОДУНОВА (1598–1605)

ЦАРСТВОВАНИЕ МИХАИЛА ФЁДОРОВИЧА (1613–1645)

ЦАРСТВОВАНИЕ АЛЕКСЕЯ МИХАЙЛОВИЧА (1645–1676)

ЦАРСТВОВАНИЕ ФЕДОРА АЛЕКСЕЕВИЧА (1676–1682)

РЕГЕНТСТВО СОФЬИ АЛЕКСЕЕВНЫ ПРИ МАЛОЛЕТНИХ ИОАННЕ И ПЕТРЕ АЛЕКСЕЕВИЧАХ (1682–1689)

ИЗ ИСТОРИИ ПРОТЕСТАНТСТВА В РОССИИ

IV. Государственная вероисповедная политика в эпоху Российской империи (XVIII – начало ХХ в.)

ЦАРСТВОВАНИЕ ПЕТРА I (1689–1725)

ЦАРСТВОВАНИЕ ЕКАТЕРИНЫ I (1725–1727)

ЦАРСТВОВАНИЕ ПЕТРА II (1727–1730)

ЦАРСТВОВАНИЕ АННЫ ИОАННОВНЫ (1730–1740)

ЦАРСТВОВАНИЕ ЕЛИЗАВЕТЫ ПЕТРОВНЫ (1741–1761)

ЦАРСТВОВАНИЕ ЕКАТЕРИНЫ II (1762–1796)

ЦАРСТВОВАНИЕ АЛЕКСАНДРА I (1801–1825)

ЦАРСТВОВАНИЕ НИКОЛАЯ I (1825–1855)

ЦАРСТВОВАНИЕ АЛЕКСАНДРА II (1855–1881)

ЦАРСТВОВАНИЕ АЛЕКСАНДРА III (1881–1894)

ЦАРСТВОВАНИЕ НИКОЛАЯ II (1894–1917)

V. Свод законов Российской империи (вероисповедная политика государства в системе Свода законов)

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1. Мероприятия К.П. Победоносцева, направленные против евангельского движения в Петербурге и всей России

Приложение 2. Благодарственный адрес Его Императорскому Величеству, Государю Императору Николаю Александровичу

Приложение 3. Законопроекты, подготовленные П.А. Столыпиным для внесения в Государственную Думу