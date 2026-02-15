Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Наследие - 1 - часть 1

Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, History, **History of Russian Orthodoxy, **Persecution Secret Services

Эта хрестоматия представляет собой масштабный корпус документов, охватывающий более чем тысячелетнюю историю взаимодействия духовной и светской властей в России — от Крещения Руси до современности. Издание задумано как глубокий научный инструмент для изучения того, как формировались институты религии, как они встраивались в государственные процессы и как трансформировалась общественная мысль под влиянием веры. Книга объединяет под одной обложкой уникальные источники: от летописных сводов и византийского права до современных законов о свободе совести.

Первая книга хрестоматии служит фундаментом для понимания того, как выстраивалась «симфония» властей в средневековой Руси, как радикально изменился статус церкви в эпоху петровских реформ и через какие испытания прошли конфессии в XX веке. Документы подобраны таким образом, чтобы читатель мог увидеть не только парадную сторону официальных отношений, но и внутренние конфликты, дискуссии о роли религии в образовании, армии и праве. Это незаменимое пособие для тех, кто хочет понять корни современных социокультурных процессов и увидеть преемственность в развитии российской государственно-конфессиональной модели на протяжении десяти веков.

Наследие - Выпуск 1 - Религия — общество — государство: институты, процессы, мысль. Книга 1: История государственно-конфессиональных отношений в России (X – начало XXI века) - хрестоматия в двух частях

Сост. Ю.П. Зуев; под общ. ред. Ю.П. Зуева, В.В. Шмидта

Часть I - X – начало XX века

М.: Изд-во РАГС; ИД «МедиаПром», 2010. — 392 с.

ISBN 978–5–7729–0592–0 (ч. I)

ISBN 978–5–7729–0681–1 (ч. I–II)

Наследие - Выпуск 1 - Книга 1 - История государственно-конфессиональных отношений в России (X – начало XXI века) - хрестоматия в двух частях - Часть I - X – начало XX века - Содержание

Предисловие

Список использованных сокращений

Часть I - X – начало XX века

I. Древнерусское государство и Церковь (X–XIII вв.)

II. Светская власть и Церковь в условиях феодальной раздробленности и формирования Русского централизованного государства (XIV – середина XVI в.)

  • ЗОЛОТАЯ ОРДА И РУССКАЯ ЦЕРКОВЬ

  • ДОКУМЕНТЫ НОВГОРОДА И ПСКОВА

  • ДОКУМЕНТЫ СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ РУСИ

  • ВЕЛИКОЕ КНЯЖЕНИЕ ИВАНА III (1462–1505)

III. Вероисповедная политика Российского государства в период сословнопредставительной монархии (2-я половина XVI–XVII в.)

  • ЦАРСТВОВАНИЕ ИВАНА IV (1533–1584)

  • ЦАРСТВОВАНИЕ ФЁДОРА ИОАННОВИЧА (1584–1598)

  • ЦАРСТВОВАНИЕ БОРИСА ГОДУНОВА (1598–1605)

  • ЦАРСТВОВАНИЕ МИХАИЛА ФЁДОРОВИЧА (1613–1645)

  • ЦАРСТВОВАНИЕ АЛЕКСЕЯ МИХАЙЛОВИЧА (1645–1676)

  • ЦАРСТВОВАНИЕ ФЕДОРА АЛЕКСЕЕВИЧА (1676–1682)

  • РЕГЕНТСТВО СОФЬИ АЛЕКСЕЕВНЫ ПРИ МАЛОЛЕТНИХ ИОАННЕ И ПЕТРЕ АЛЕКСЕЕВИЧАХ (1682–1689)

  • ИЗ ИСТОРИИ ПРОТЕСТАНТСТВА В РОССИИ

IV. Государственная вероисповедная политика в эпоху Российской империи (XVIII – начало ХХ в.)

  • ЦАРСТВОВАНИЕ ПЕТРА I (1689–1725)

  • ЦАРСТВОВАНИЕ ЕКАТЕРИНЫ I (1725–1727)

  • ЦАРСТВОВАНИЕ ПЕТРА II (1727–1730)

  • ЦАРСТВОВАНИЕ АННЫ ИОАННОВНЫ (1730–1740)

  • ЦАРСТВОВАНИЕ ЕЛИЗАВЕТЫ ПЕТРОВНЫ (1741–1761)

  • ЦАРСТВОВАНИЕ ЕКАТЕРИНЫ II (1762–1796)

  • ЦАРСТВОВАНИЕ АЛЕКСАНДРА I (1801–1825)

  • ЦАРСТВОВАНИЕ НИКОЛАЯ I (1825–1855)

  • ЦАРСТВОВАНИЕ АЛЕКСАНДРА II (1855–1881)

  • ЦАРСТВОВАНИЕ АЛЕКСАНДРА III (1881–1894)

  • ЦАРСТВОВАНИЕ НИКОЛАЯ II (1894–1917)

V. Свод законов Российской империи (вероисповедная политика государства в системе Свода законов)

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1. Мероприятия К.П. Победоносцева, направленные против евангельского движения в Петербурге и всей России

Приложение 2. Благодарственный адрес Его Императорскому Величеству, Государю Императору Николаю Александровичу

Приложение 3. Законопроекты, подготовленные П.А. Столыпиным для внесения в Государственную Думу

Views 93
Rating
Added 15.02.2026
Author brat christifid
Rate this publication:
/5 (0)

Comments

No comments yet. Be the first!

