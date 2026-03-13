Сборник научных исследований «Наследие блаженного Августина в патристическом и неопатристическом контексте» посвящён богословскому и историко-философскому осмыслению наследия Августин Блаженный в традиции христианской мысли.
В книге рассматривается влияние идей Августина на развитие богословия поздней патристики, средневековой христианской философии и современного богословского движения, известного как неопатристический синтез. Авторы анализируют ключевые темы августиновского учения — учение о благодати, грехе, свободе воли, Церкви, истории и природе человека.
Особое внимание уделяется тому, как труды Августина воспринимались и переосмыслялись в восточной и западной христианской традиции, а также в работах богословов XX века, стремившихся вернуть богословие к наследию святых отцов. В рамках этого анализа обсуждается диалог между августиновской мыслью и богословием таких направлений, как православная неопатристика.
Книга представляет собой академическое исследование, раскрывающее значение богословского наследия Августина для понимания истории христианской мысли, развития патристической традиции и современного богословского дискурса.
Наследие блаженного Августина в патристическом и неопатристическом контексте
Москва : Изд-во ПСТГУ, 2023. - 228 с.
ISBN 978-5-7429-1525-6
Наследие блаженного Августина в патристическом и неопатристическом контексте - Содержание
От авторов
Н. А. Кулькова. Латинские переводы Священного Писания и их использование северо-африканскими церковными авторами II—V вв.
А. Фитцджеральд, O.S.A. Сочинение блж. Августина «Толкование на Евангелие от Иоанна»: его создание и рецепция
Диак. Сергий Кожухов. Термины «лицо», «сущность» и «природа» в христологии блж. Августина Иппонского
Г. Е. Захаров. Статус апостольских престолов в экклезиологии блж. Августина
Д. В. Смирнов. Образ антихриста в толковании блж. Августина на 9-й псалом: экзегетический контекст, источники и рецепция
М. В. Грацианский. Проблема апелляций к римской кафедре в письмах блж. Августина о деле Антонина Фуссальского
П. Маттей. Фульгенций Руспийский как последователь августиновского богословия благодати
И. С. Редькова. Восприятие страдания и боли в трудах блж. Августина
М. Ю. Биркин. Caritas как социально-политическое понятие в Толедском королевстве вестготов: история и контекст
Прот. Павел Хондзинский. Учение блж. Августина об обожении в современной патристике: история вопроса и нерешенные проблемы
Н. Г. Головнина, А. А. Медведева. Блаженный Августин и современная библеистика: пересечения и расхождения на примере сочинения «О согласии евангелистов»
