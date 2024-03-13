Насси, Рабби Цви - Великая тайна или Как Трое могут быть Одним?
§1 . Натанаэль рассказывает о себе
Несколько особых, веских причин побудили меня назвать себя Натанаэлем. Я - реальный человек, а не вымышленный персонаж, и все, что я описываю в этой небольшой книге, на самом деле произошло в моем сознании, когда наш Бог по великой милости Своей вызволил меня из бушующего океана огорчавших мою душу сомнений, страхов и состязаний с силами тьмы - а также с моим собственным сердцем, каменным по природе своей (Иезекииль 36:26), - и даровал мне славную свободу детей Божьих.
Это был безвозмездный, великодушный Божий дар - что и означает имя Натанаэль, которое я избрал для себя.
§2 . Влияние жизни Божьей на душу
Когда жизнь Божья изливается в человеческую душу посредством Духа Святого, появляется неутолимая жажда познания небесной истины о «Тайне Триединства». Утолить эту жажду могут лишь наставления Святого Духа, открывающего нам Бога чрез Слово Его. Библия и только Библия дана нам Богом для того, чтобы направлять нашу веру и поступки. Однако, увы! Народ Его, дети Израиля, изобрели, следуя своему суетному воображению, множество всевозможных традиций и поставили их выше Слова Божьего, чрезвычайно умалив таким образом влияние закона и пророков на свою жизнь. В результате сыны народа моего потеряли верное, библейское представление о Боге, которое сохранили лишь очень немногие.
Однако уже во втором веке нашей эры не стало и этих немногих. В писаниях раввинов на протяжении последовавших пяти или шести веков мы находим лишь отдельные цитаты из учений их древних наставников, и зачастую смысл этих цитат затуманен всевозможными вставками. Воистину, слова Божьи, сказанные чрез пророка Иеремию (глава 2, стих 13), не потеряли своей актуальности: «Ибо два зла сделал народ Мой: Меня, источник воды живой, оставили, и высекли себе водоемы разбитые, которые не могут держать воды».
Требуется немало душевных сил, чтобы подняться над сим невежеством, в которое впал народ мой, сыны Израиля. И силы эти можно почерпнуть лишь у Бога. Он говорит чрез пророка Иезекииля (36:37):
כה אמר אדני יהוה עוד זאת אדרש לבית־ישראל:
«Так говорит Господь Бог: вот, еще и в том явлю милость Мою дому Израилеву...»
Посему вот молитва моя:
הדריכני באמיתך ולמדני כי אתה אלהי ישעי אותך קויתי כל היום:
«Направь меня на истину Твою и научи меня, ибо Ты Бог спасения моего; на Тебя надеюсь всякий день» (Псалом 24:5).
Рабби Цви Насси (Гирш Приц) - Великая тайна или Как Трое могут быть Одним?
Перевод с английского Анна Исахарова. – Иерусалим: Керен Ахва Мешихит, 2014. – 116 с.
ISBN 978-965^147^137-5
Цви Насси - Великая тайна – Содержание
Часть 1
- §1· Натанаэль рассказывает о себе
- §2· Влияние жизни Божьей на душу
- §3. Натанаэль объясняет, как он проводил свои исследования
- §4· Натанаэль кратко описывает своих учителей и их древние книги
- §5· Принцип грамматики еврейского языка
- §6 Логическое согласование между подлежащим и сказуемым или между существительным и глаголом
Часть 2
Бог Израиля
- §1· Натанаэль исследует, открывался ли Бог людям как Триединый. Его Имя
- §2· Непреодолимая страсть Натанаэля к познанию Бога
- §3· Книга «Зоар» открывает Натанаэлю, что в слове אלהים сокрыта Тайна Триединства - רזא דשלושא
- §4· Размышления Натанаэля
- §5· Подтверждение истинности вышесказанного
- §6· Мир был сотворен тремя независимыми Сущностями, ל הויות, в Едином Боге - המיוחד
- §7· Натанаэль верит, что есть лишь один Бог, триединый по природе Своей
- §8· Объяснения к предыдущему параграфу
- §9· Натанаэль продолжает обращаться к рабби Менахему Реканати, который объясняет ему тайну רזא דשלושא - Триединства - из Второзакония 6:4, подобно толкованиям рабби Шимона бар Йохая
- § 10. Натанаэль размышляет над тайной сотворения человека и открывает сокрытую в ней רזא דשלושא - Тайну Триединства
- §11. Натанаэль встречает еще одного друга и заносит его в список своих учителей
- § 12. Единство Троичности и Троичность Единства
- §13 . Когда и подлежащее, и сказуемое стоят в форме множественного числа
- §14 . Ключ к пониманию тайны Троичности Единства и Единства Троичности
- §15 . Только в Шхине (שכינה) - то есть в Том, Кто есть Сияние Славы Божьей и Средний Столп в Боге, - можно увидеть тайну Троих в Одном и Одного в Троих
- §16 . Натанаэль полон решимости исследовать откровение каждой из трех самостоятельных Сущностей в Триедином Боге
Часть 3
Первый раздел
- § 1. Натанаэль находит в Священном Писании то, чему также учат его учителя: тайну откровения Каждого из Трех Духов, תלת רוחין, называемых также Тремя Сущностями, תלת הויות, в Едином Боге
- §2 . Слово Господа - מימרא די”י - назван именем י׳ה׳ו׳ה׳
- §3 . Слово Господа - מימרא די״י - является Творцом человека и всего мира
- §4 . Патриархи верили в מימרא די”י - Слово Господа
- §5 . Кто дал Закон?
- §6 . Вера отца нашего Авраама
- §7 . Во имя Кого молился отец наш Авраам?
- §8 . Кому поклонялся наш учитель Моисей?
- §9 . Моисей передал веру патриархов их потомкам
- §10 . Никакая клятва моих предков не считалась действительной, кроме клятвы, произнесенной во имя Слова Господа - מימרא די״י
- §11 . Причина, по которой мои предки клялись Словом Господа, מימרא די״י
- § 12. Повеление древних наставников Израиля
- § 13. Слову Господа - מימרא די״י - нужно подчиняться как Богу
- §14 . Натанаэль обнаруживает, что Бог никогда не заключал завета ни с одним из патриархов без посредничества Слова Господа - מימרא די״י
- §15 . Натанаэль приходит к заключению, что нет иного спасения, как только в Слове Господа - מימרא די”י
Второй раздел
- § 1. Слово Господа, מימרא די”י, является Ангелом מלאך הברית - Завета
- §2 . Ангел Завета, מלאך הברית - личность несотворенная, Которую величают так: אלהים, יהוה и אדון
- §3 . Нет иного Избавителя, кроме Ангела Завета –
- §4 מלאך הברית Натанаэль открывает великую истину: Бог открывался в Ангеле Завета - מלאך הברית
- §5 . Тайна жертвоприношения Исаака
- §6 . Натанаэль духовно переносится на гору Хорив (Исход 3:2)
- §7 . Ангел Завета, מלאך הברית, является Шхиной, שכינה, Славой Божьей
- §8 . Обетование
- §9 . Ангелу Завета, מלאך הברית, необходимо повиноваться, ибо в нем Бог
- § 10. Еще больше света изливается на разум Натанаэля
Третий раздел
- § 1. Натанаэль обнаруживает, что Слово Господа, מימרא די”י, не только названо Ангелом Завета, מלאך הברית, но и Метатроном, מטטרון
- §2 . Что означает имя מטטרון, Метатрон?
- §3 . Никто не видел Бога - даже Моисей. Однако Моисей видел Метатрона, явившегося ему
- §4 . Метатрон, מטטרון, первенец Божий
- §5 . Метатрон, מטטרון, высоко превознесенный
- §6 . Метатрон - единственный посредник между Богом и человеком
- §7 . Всемогущий, שדי, открывался лишь в מטטרון, Метатроне, хранителе Израиля
- §8 . Метатрон, מטטרון, назван Сыном Божьим
Четвертый раздел
- §1 . Средний столп в Боге, עמודא דאמצעיתא, открывался как Сын Божий
- §2 . Натанаэль постигает, что Сын Божий - от вечности и суть Эманация от Бога, посему Он и назван
- §יהוה 3. Сын Божий, источник света, рожденный от вечности
- §4 . Непобедимая вера моих предков в Сына Божьего
- §5 . Молитва и наставление рабби Шимона бар Йохая (תקוני זהר, глава 18, стр. 65, амстердамское издание)
Часть 4
Святой Дух - רוח הקדש
- § 1. Натанаэль введен во внутренние чертоги света
- §2 . Святой Дух, רוח הקדש, суть реально существующая личность в Боге, Творце мира
- §3 . Заключение из вышесказанного
- §4 . Вопрос
- §5 . רוח הקדש - Святой Дух - обладает всеми качествами Бога: Он всемогущ, вездесущ и всеведущ
- §6 . В чем состоит роль רוח הקדש - Святого Духа?
- §7 . Как я могу познать Бога из Его Слова?
- §8 . Святой Дух - רוח הקדש - вел и направлял Израиль Божий с самого начала
- §9 . Святой Дух, רוח הקדש, посылал пророков и говорил чрез них
- §10. Святой Дух, רוח הקדש, воскресит мертвых
- §11 . Натанаэль делает обзор всего вышесказанного и укрепляется прекрасной надеждой на будущее
Спасибо!
Огромное спасибо!
Дуже, дуже дякую!