§1 . Натанаэль рассказывает о себе

Несколько особых, веских причин побудили меня назвать себя Натанаэлем. Я - реальный человек, а не вымышленный персонаж, и все, что я описываю в этой небольшой книге, на самом деле произошло в моем сознании, когда наш Бог по великой милости Своей вызволил меня из бушующего океана огорчавших мою душу сомнений, страхов и состязаний с силами тьмы - а также с моим собственным сердцем, каменным по природе своей (Иезекииль 36:26), - и даровал мне славную свободу детей Божьих.

Это был безвозмездный, великодушный Божий дар - что и означает имя Натанаэль, которое я избрал для себя.

§2 . Влияние жизни Божьей на душу

Когда жизнь Божья изливается в человеческую душу посредством Духа Святого, появляется неутолимая жажда познания небесной истины о «Тайне Триединства». Утолить эту жажду могут лишь наставления Святого Духа, открывающего нам Бога чрез Слово Его. Библия и только Библия дана нам Богом для того, чтобы направлять нашу веру и поступки. Однако, увы! Народ Его, дети Израиля, изобрели, следуя своему суетному воображению, множество всевозможных традиций и поставили их выше Слова Божьего, чрезвычайно умалив таким образом влияние закона и пророков на свою жизнь. В результате сыны народа моего потеряли верное, библейское представление о Боге, которое сохранили лишь очень немногие.

Однако уже во втором веке нашей эры не стало и этих немногих. В писаниях раввинов на протяжении последовавших пяти или шести веков мы находим лишь отдельные цитаты из учений их древних наставников, и зачастую смысл этих цитат затуманен всевозможными вставками. Воистину, слова Божьи, сказанные чрез пророка Иеремию (глава 2, стих 13), не потеряли своей актуальности: «Ибо два зла сделал народ Мой: Меня, источник воды живой, оставили, и высекли себе водоемы разбитые, которые не могут держать воды».

Требуется немало душевных сил, чтобы подняться над сим невежеством, в которое впал народ мой, сыны Израиля. И силы эти можно почерпнуть лишь у Бога. Он говорит чрез пророка Иезекииля (36:37):

כה אמר אדני יהוה עוד זאת אדרש לבית־ישראל:

«Так говорит Господь Бог: вот, еще и в том явлю милость Мою дому Израилеву...»

Посему вот молитва моя:

הדריכני באמיתך ולמדני כי אתה אלהי ישעי אותך קויתי כל היום:

«Направь меня на истину Твою и научи меня, ибо Ты Бог спасения моего; на Тебя надеюсь всякий день» (Псалом 24:5).

Рабби Цви Насси (Гирш Приц) - Великая тайна или Как Трое могут быть Одним?

Перевод с английского Анна Исахарова. – Иерусалим: Керен Ахва Мешихит, 2014. – 116 с.

ISBN 978-965^147^137-5

Цви Насси - Великая тайна – Содержание

Часть 1

§1· Натанаэль рассказывает о себе

§2· Влияние жизни Божьей на душу

§3. Натанаэль объясняет, как он проводил свои исследования

§4· Натанаэль кратко описывает своих учителей и их древние книги

§5· Принцип грамматики еврейского языка

§6 Логическое согласование между подлежащим и сказуемым или между существительным и глаголом

Часть 2

Бог Израиля

§1· Натанаэль исследует, открывался ли Бог людям как Триединый. Его Имя

§2· Непреодолимая страсть Натанаэля к познанию Бога

§3· Книга «Зоар» открывает Натанаэлю, что в слове אלהים сокрыта Тайна Триединства - רזא דשלושא

§4· Размышления Натанаэля

§5· Подтверждение истинности вышесказанного

§6· Мир был сотворен тремя независимыми Сущностями, ל הויות, в Едином Боге - המיוחד

§7· Натанаэль верит, что есть лишь один Бог, триединый по природе Своей

§8· Объяснения к предыдущему параграфу

§9· Натанаэль продолжает обращаться к рабби Менахему Реканати, который объясняет ему тайну רזא דשלושא - Триединства - из Второзакония 6:4, подобно толкованиям рабби Шимона бар Йохая

§ 10. Натанаэль размышляет над тайной сотворения человека и открывает сокрытую в ней רזא דשלושא - Тайну Триединства

§11. Натанаэль встречает еще одного друга и заносит его в список своих учителей

§ 12. Единство Троичности и Троичность Единства

§13 . Когда и подлежащее, и сказуемое стоят в форме множественного числа

§14 . Ключ к пониманию тайны Троичности Единства и Единства Троичности

§15 . Только в Шхине (שכינה) - то есть в Том, Кто есть Сияние Славы Божьей и Средний Столп в Боге, - можно увидеть тайну Троих в Одном и Одного в Троих

§16 . Натанаэль полон решимости исследовать откровение каждой из трех самостоятельных Сущностей в Триедином Боге

Часть 3

Первый раздел

§ 1. Натанаэль находит в Священном Писании то, чему также учат его учителя: тайну откровения Каждого из Трех Духов, תלת רוחין, называемых также Тремя Сущностями, תלת הויות, в Едином Боге

§2 . Слово Господа - מימרא די”י - назван именем י׳ה׳ו׳ה׳

§3 . Слово Господа - מימרא די״י - является Творцом человека и всего мира

§4 . Патриархи верили в מימרא די”י - Слово Господа

§5 . Кто дал Закон?

§6 . Вера отца нашего Авраама

§7 . Во имя Кого молился отец наш Авраам?

§8 . Кому поклонялся наш учитель Моисей?

§9 . Моисей передал веру патриархов их потомкам

§10 . Никакая клятва моих предков не считалась действительной, кроме клятвы, произнесенной во имя Слова Господа - מימרא די״י

§11 . Причина, по которой мои предки клялись Словом Господа, מימרא די״י

§ 12. Повеление древних наставников Израиля

§ 13. Слову Господа - מימרא די״י - нужно подчиняться как Богу

§14 . Натанаэль обнаруживает, что Бог никогда не заключал завета ни с одним из патриархов без посредничества Слова Господа - מימרא די״י

§15 . Натанаэль приходит к заключению, что нет иного спасения, как только в Слове Господа - מימרא די”י

Второй раздел

§ 1. Слово Господа, מימרא די”י, является Ангелом מלאך הברית - Завета

§2 . Ангел Завета, מלאך הברית - личность несотворенная, Которую величают так: אלהים, יהוה и אדון

§3 . Нет иного Избавителя, кроме Ангела Завета –

§4 מלאך הברית Натанаэль открывает великую истину: Бог открывался в Ангеле Завета - מלאך הברית

§5 . Тайна жертвоприношения Исаака

§6 . Натанаэль духовно переносится на гору Хорив (Исход 3:2)

§7 . Ангел Завета, מלאך הברית, является Шхиной, שכינה, Славой Божьей

§8 . Обетование

§9 . Ангелу Завета, מלאך הברית, необходимо повиноваться, ибо в нем Бог

§ 10. Еще больше света изливается на разум Натанаэля

Третий раздел

§ 1. Натанаэль обнаруживает, что Слово Господа, מימרא די”י, не только названо Ангелом Завета, מלאך הברית, но и Метатроном, מטטרון

§2 . Что означает имя מטטרון, Метатрон?

§3 . Никто не видел Бога - даже Моисей. Однако Моисей видел Метатрона, явившегося ему

§4 . Метатрон, מטטרון, первенец Божий

§5 . Метатрон, מטטרון, высоко превознесенный

§6 . Метатрон - единственный посредник между Богом и человеком

§7 . Всемогущий, שדי, открывался лишь в מטטרון, Метатроне, хранителе Израиля

§8 . Метатрон, מטטרון, назван Сыном Божьим

Четвертый раздел

§1 . Средний столп в Боге, עמודא דאמצעיתא, открывался как Сын Божий

§2 . Натанаэль постигает, что Сын Божий - от вечности и суть Эманация от Бога, посему Он и назван

§יהוה 3. Сын Божий, источник света, рожденный от вечности

§4 . Непобедимая вера моих предков в Сына Божьего

§5 . Молитва и наставление рабби Шимона бар Йохая (תקוני זהר, глава 18, стр. 65, амстердамское издание)

Часть 4

Святой Дух - רוח הקדש