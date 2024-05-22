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Наставление ведущему малой группы

Наставление ведущему малой группы – Семинар-практикум по организации новых церквей
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, **Ecclesiology Faith Experience
Ваша роль как пастыря народа Божьего дорога в глазах Бога. В Церкви нет служения, которое имело бы столь же жизненное значение для ее состояния.
Мы молимся о том, чтобы это «Руководство» направило вас и помогло в служении. Сила вашей жизни и служения зависит единственно от ваших отношений и зависимости от Иисуса Христа. Христос в центре вашей жизни и жизни вашей малой группы явит свидетельство миру.
Предназначение физической клетки, клетки живого организма — в росте. Здоровая клетка, которая получает хорошее питание, будет многократно воспроизводиться. Здоровое тело состоит из многих клеточек, которые растут и воспроизводятся.
Точно так же и Церковь представляет из себя здоровый организм. Ее состояние зависит от здоровья составляющих ее клеточек Если клеточки (малые группы) являют любовь, заботу и растут, то и сама Церковь будет расти и сохранять хорошее состояние. Клеточки нашего тела не могут жить вне тела. Точно так же и малые группы, как клеточки, предназначены находиться в Теле Христовом — Церкви.
Пусть будет обильным ваше вознаграждение и ободрение как пастыря малой группы.
«... Все возращали в Того, Который есть глава Христос, из Которого все Тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимноскреппяющих связей, при действии в свою меру каждого члена, получает приращение для созидания самого себя в любви* (Ефес. 4:15-16).
  • Малые группы в Церкви — это соль и свет миру.
  • Малые группы помогают Церкви успешно и наиболее оптимально заботиться о людях.
  • Малые группы — это место, где руководители из простых членов церкви получают эффективную подготовку в служении.
  • Новозаветное общение верующих осуществляется глубже и более заботливо в малых группах.
  • Малые группы — это место, где происходит служение ближнему. Основное внимание нацелено на людей, а не на программы.
  • В малых группах людей радушно принимают и окружают любовью.
  • Духовные дары могут найти в малых группах должное применение.
  • Молитва может занимать существенное место в малой группе и совершаться непосредственно.
  • Малые группы вовлекают всех к соучастию в служении.
  • Малые группы проявляют гибкость в служении на разных языках, для людей разных возрастов, социального и экономического положения.
  • Малые группы составляют строительные блоки сильных церквей.
  • Ответственность за евангелизацию в тех церквях, которые состоят из малых групп находится в руках самих членов.
  • Малые группы не требуют больших затрат.
  • Учеба в малых группах тесно связана с жизненными вопросами и ценностями.
  • В малой группе можно восполнить физические, духовные, социальные, эмоциональные и интеллектуальные нужды людей.
  • Малые группы могут легко расти и умножаться.

Наставление ведущему малой группы – Семинар-практикум по организации новых церквей

Издание третье, 1998 г. – Украинский Центр Христианского Сотрудничества. - Киев: «Библейская лига», 1998. – 49 с.
ISBN 1-890863-20-3

Наставление ведущему малой группы – Содержание

  • Введение
  • Преимущества малой группы
  • Малая группа — место для созидания
  • Малая группа — место для созидания .
  • Виды духовной ответственности
  • Духовные дары
  • Малая группа — место для приведения других
  • Малая группа — место для братского общения
  • Грани христианской общности
  • Пастырь малой группы — прежде всего делает угодные Богу дела
  • Пастырь малой группы подражает Господу Иисусу Христу
  • Пастырь малой группы подражает Ап. Павлу
  • На чём сконцентрировано служение?
  • Центр служения
  • Фазы наставничества
  • Описание функций ведущего малой группы
  • Фазы развития малой группы
  • Направленность взаимоотношений в малой группе
  • Принципы руководства малой группой
  • Ориентировочные вопросы для обсуждения
  • Как решать проблемы?
  • Оценка эффективности
  • Навыки общения
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Rating 5.0 / 5
Added 22.05.2024
Author brat Vadim
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5.0/5 (4)

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