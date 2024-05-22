Наставление ведущему малой группы – Семинар-практикум по организации новых церквей

Ваша роль как пастыря народа Божьего дорога в глазах Бога. В Церкви нет служения, которое имело бы столь же жизненное значение для ее состояния.

Мы молимся о том, чтобы это «Руководство» направило вас и помогло в служении. Сила вашей жизни и служения зависит единственно от ваших отношений и зависимости от Иисуса Христа. Христос в центре вашей жизни и жизни вашей малой группы явит свидетельство миру.

Предназначение физической клетки, клетки живого организма — в росте. Здоровая клетка, которая получает хорошее питание, будет многократно воспроизводиться. Здоровое тело состоит из многих клеточек, которые растут и воспроизводятся.

Точно так же и Церковь представляет из себя здоровый организм. Ее состояние зависит от здоровья составляющих ее клеточек Если клеточки (малые группы) являют любовь, заботу и растут, то и сама Церковь будет расти и сохранять хорошее состояние. Клеточки нашего тела не могут жить вне тела. Точно так же и малые группы, как клеточки, предназначены находиться в Теле Христовом — Церкви.

Пусть будет обильным ваше вознаграждение и ободрение как пастыря малой группы.

«... Все возращали в Того, Который есть глава Христос, из Которого все Тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимноскреппяющих связей, при действии в свою меру каждого члена, получает приращение для созидания самого себя в любви* (Ефес. 4:15-16).

Малые группы в Церкви — это соль и свет миру.

Малые группы помогают Церкви успешно и наиболее оптимально заботиться о людях.

Малые группы — это место, где руководители из простых членов церкви получают эффективную подготовку в служении.

Новозаветное общение верующих осуществляется глубже и более заботливо в малых группах.

Малые группы — это место, где происходит служение ближнему. Основное внимание нацелено на людей, а не на программы.

В малых группах людей радушно принимают и окружают любовью.

Духовные дары могут найти в малых группах должное применение.

Молитва может занимать существенное место в малой группе и совершаться непосредственно.

Малые группы вовлекают всех к соучастию в служении.

Малые группы проявляют гибкость в служении на разных языках, для людей разных возрастов, социального и экономического положения.

Малые группы составляют строительные блоки сильных церквей.

Ответственность за евангелизацию в тех церквях, которые состоят из малых групп находится в руках самих членов.

Малые группы не требуют больших затрат.

Учеба в малых группах тесно связана с жизненными вопросами и ценностями.

В малой группе можно восполнить физические, духовные, социальные, эмоциональные и интеллектуальные нужды людей.

Малые группы могут легко расти и умножаться.

Наставление ведущему малой группы – Семинар-практикум по организации новых церквей

Издание третье, 1998 г. – Украинский Центр Христианского Сотрудничества. - Киев: «Библейская лига», 1998. – 49 с.

ISBN 1-890863-20-3

Наставление ведущему малой группы – Содержание