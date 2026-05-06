Натаф - Мэтры оккультизма
Энциклопедия Андре Натафа «Мэтры оккультизма» (2002) представляет собой масштабный свод знаний о «неуловимом и непознаваемом», охватывающий историю эзотерических учений от древности до ХХ века. Автор, опираясь на широкое определение Мирчи Элиаде, выстраивает структуру книги по трем основным векторам: понятийный аппарат (термины), биографии великих учителей и отражение оккультных идей в мировой литературе. Книга призвана показать, что оккультизм — это не просто набор суеверий, а параллельный науке путь познания мира, основанный на интуиции и методе аналогии.
Особое внимание Натаф уделяет «герметическому массиву» знаний — алхимии, астрологии и Каббале, объясняя их не в обыденном, «мирском» смысле, а как инструменты духовной трансформации и исправления человеческой природы. В биографическом разделе представлены портреты ключевых фигур: от легендарного Гермеса Трисмегиста и Никола Фламеля до таких реформаторов мысли, как Георгий Гурджиев и Карл Густав Юнг. Литературный раздел раскрывает тайные мотивы в творчестве Гете, Шекспира и Бальзака, демонстрируя, как эзотерические идеи питали величайшие произведения искусства, превращая «мир сна» в носителя истины.
Натаф А. - Мэтры оккультизма
СПб.: «Академический проект», 2002. — 360 с., илл.
ISBN 5-7331-0131-8
Натаф А. - Мэтры оккультизма - Содержание
Введение: Исторические рамки оккультизма, его взаимоотношения с христианством и наукой.
Основные понятия (Агарта — Этапы мира): Разбор фундаментальных категорий, таких как Алхимия (как духовное делание), Астрология, Таро, Каббала и символика чисел.
Учителя (Абеллио — Этейла): Обширный биографический справочник деятелей эзотерики (Якоб Бёме, Джон Ди, Элифас Леви, Парацельс, Сен-Жермен и др.).
Литература и оккультизм: Эссе о влиянии тайных знаний на творчество Бодлера, Гете, Метерлинка, Новалиса и Шекспира.
Заключительные эссе и аппарат: Размышления об эзотеризме и реальности, глоссарий и указатель имен.
No comments yet. Be the first!