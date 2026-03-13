В школе активно проводилось атеистическое воспитание. В тот год в космос полетел Юрий Гагарин. Учительница рассказывала нам о его полете, о научных открытиях в освоении Вселенной, о том, как мы должны гордиться, что первым поднялся в космос советский человек. «А главное, – говорила она, – Юрий Гагарин не увидел в космосе никакого Бога! Его космический корабль поднялся в небо так высоко, как никто еще не летал. Но сколько он ни смотрел, Бога так и не увидел. Значит, Бога нет – запомните это, ребята!»

Через два месяца после начала занятий нас стали готовить к вступлению в октябрята. Учительница показала красную звездочку с портретом Ленина и объяснила, что в годовщину революции, в день Седьмого ноября, каждому из нас на общешкольном собрании приколют такую звездочку. «Запомните, дети, – подчеркнула она, – звездочка не просто значок. Носить ее нужно с левой стороны, как можно ближе к сердцу. А это значит, что теперь Ленин будет жить в ваших сердцах!»

Наталья Винс - Рубежи детства

ISBN 978-617-503-107-0

Голос мучеников, 2012

Наталья Винс - Рубежи детства - Оглавление

Пролог

1. Из окна

2. Большие перемены

3. Рождество

4. Первый обыск

5. Свидание в Лефортовской тюрьме

6. «Суровый край: кругом леса, снега»

7. Будни в нашем доме

8. У костра

9. Пешком по шпалам

10. Вера в узах

11. Освобождение

12. Опустевший дом

13. Суд над бабушкой

14. Трудный урок

15. По московским лужам

16. Адвокат из Норвегии

17. В зале суда

18. Расправа

19. Против ветра

20. Крутой поворот

Эпилог