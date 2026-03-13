В школе активно проводилось атеистическое воспитание. В тот год в космос полетел Юрий Гагарин. Учительница рассказывала нам о его полете, о научных открытиях в освоении Вселенной, о том, как мы должны гордиться, что первым поднялся в космос советский человек. «А главное, – говорила она, – Юрий Гагарин не увидел в космосе никакого Бога! Его космический корабль поднялся в небо так высоко, как никто еще не летал. Но сколько он ни смотрел, Бога так и не увидел. Значит, Бога нет – запомните это, ребята!»
Через два месяца после начала занятий нас стали готовить к вступлению в октябрята. Учительница показала красную звездочку с портретом Ленина и объяснила, что в годовщину революции, в день Седьмого ноября, каждому из нас на общешкольном собрании приколют такую звездочку. «Запомните, дети, – подчеркнула она, – звездочка не просто значок. Носить ее нужно с левой стороны, как можно ближе к сердцу. А это значит, что теперь Ленин будет жить в ваших сердцах!»
Наталья Винс - Рубежи детства
ISBN 978-617-503-107-0
Голос мучеников, 2012
Наталья Винс - Рубежи детства - Оглавление
Пролог
1. Из окна
2. Большие перемены
3. Рождество
4. Первый обыск
5. Свидание в Лефортовской тюрьме
6. «Суровый край: кругом леса, снега»
7. Будни в нашем доме
8. У костра
9. Пешком по шпалам
10. Вера в узах
11. Освобождение
12. Опустевший дом
13. Суд над бабушкой
14. Трудный урок
15. По московским лужам
16. Адвокат из Норвегии
17. В зале суда
18. Расправа
19. Против ветра
20. Крутой поворот
Эпилог
