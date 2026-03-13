Винс - Рубежи детства

Винс - Рубежи детства
Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, **Ecclesiology Faith Experience, History, **Persecution Secret Services, Philology Literature

В школе активно проводилось атеистическое воспитание. В тот год в космос полетел Юрий Гагарин. Учительница рассказывала нам о его полете, о научных открытиях в освоении Вселенной, о том, как мы должны гордиться, что первым поднялся в космос советский человек. «А главное, – говорила она, – Юрий Гагарин не увидел в космосе никакого Бога! Его космический корабль поднялся в небо так высоко, как никто еще не летал. Но сколько он ни смотрел, Бога так и не увидел. Значит, Бога нет – запомните это, ребята!»

Через два месяца после начала занятий нас стали готовить к вступлению в октябрята. Учительница показала красную звездочку с портретом Ленина и объяснила, что в годовщину революции, в день Седьмого ноября, каждому из нас на общешкольном собрании приколют такую звездочку. «Запомните, дети, – подчеркнула она, – звездочка не просто значок. Носить ее нужно с левой стороны, как можно ближе к сердцу. А это значит, что теперь Ленин будет жить в ваших сердцах!»

Наталья Винс - Рубежи детства

ISBN 978-617-503-107-0

Голос мучеников, 2012

Наталья Винс - Рубежи детства - Оглавление

Пролог

  • 1. Из окна

  • 2. Большие перемены

  • 3. Рождество

  • 4. Первый обыск

  • 5. Свидание в Лефортовской тюрьме

  • 6. «Суровый край: кругом леса, снега»

  • 7. Будни в нашем доме

  • 8. У костра

  • 9. Пешком по шпалам

  • 10. Вера в узах

  • 11. Освобождение

  • 12. Опустевший дом

  • 13. Суд над бабушкой

  • 14. Трудный урок

  • 15. По московским лужам

  • 16. Адвокат из Норвегии

  • 17. В зале суда

  • 18. Расправа

  • 19. Против ветра

  • 20. Крутой поворот

Эпилог

Comments (1 comment)

Z
zalservik 1 month ago
Благодарю.

