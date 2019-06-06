Научное издание

«Когда я была маленькой девочкой, мир был поделен на две части, то есть Полоцк — то место, где я жила, и чужая страна, которая звалась Россия. Все маленькие девочки, которых я знала, со своими папами и мамами и друзьями жили в Полоцке. Россия была местом, куда папа отправлялся по делам.

Это было так далеко и так много плохого случалось там, что мама и бабушка и взрослые тети плакали на железнодорожной станции и надо было грустить весь тот день, когда папа уезжал в Россию». Так начинает первую главу «В черте» своих знаменитых воспоминаний «Земля обетованная» Машке (позднее Мэри) Энтин.

Со временем Энтин узнала, что у Полоцка много общего с близлежащим городом Витебском, и что Витебск, в свою очередь, связан с городом Вильна, и что все эти три города являются частью некого целого, известного как Черта постоянной еврейской оседлости, которая определяла границы жительства евреев в царской империи и еще, в собственном представлении Энтин, невидимую линию, отделяющую евреев от христиан. И тем не менее Энтин восклицала: «Как я хотела увидеть Россию!» В своей книге «За чертой» я исследую видимые и невидимые границы в Российской империи XIX и начала XX столетий.

Предметом моего внимания является встреча евреев и русских, динамика интеграции евреев в российское общество и те различные роли, которые сыграли в этом процессе личности, общественные группы и государство. Мы привыкли думать о евреях в имперской России, наименее интегрированных из всех еврейских общин в Европе, как об аутсайдерах и «козлах отпущения» для режима, окончательно рухнувшего под весом своей собственной отсталости в 1917 г. Этот взгляд в немалой мере поддерживался более чем двумя миллионами эмигрантов, спасшихся бегством от погромов и нищеты, канонизированных полотнами Марка Шагала и популярными рассказами писавшего на идиш Шолом-Алейхема.

Достаточно часто мы представляем русских евреев XIX века как жителей изолированных от внешнего мира местечек, маленьких городков, прочно связанных с традицией, в которых люди и домашние животные обитают в едином пространстве. И те, которые порывают с этим миром, представляются нам стоящими перед неизбежным выбором ухода в революцию или исхода из страны: присоединиться к борьбе за свержение деспотического режима Романовых или покинуть Россию и Европу, дабы поселиться в Новом Свете или на древней родине — в стране Израиль.

После революции 1917 г. эти образы были пересмотрены кардинально: евреи вдруг возникли в качестве подлинных сторонников и опоры молодого Советского государства. Они были крайне заметны в высших эшелонах правящей коммунистичекой партии, Красной армии и ЧК, влившись в институты государственной власти, что не имело аналогов в других странах и эпохах (за исключением, конечно, древнего и современного Израиля). В действительности еврейское участие в институтах молодого Советского государства было даже более значительным.

В 1920-х и 1930-х гг. евреи играли весьма заметную роль в управленческой, экономической, академической и культурной сферах советского общества в качестве журналистов, врачей, ученых, писателей, инженеров, экономистов, нэпманов, артистов ит.п. Как нам соизмерить эти столь различные впечатления от двух соседствующих исторических периодов, которые, вместе взятые, по сво- ей временной протяженности едва ли равны одной человеческой жизни? Несет ли ответственность революция 1917 г. за изменение положения евреев, как будто в один момент превратившихся из по сути аутсайдеров, находившихся на обочине общества, в полную противоположность — в истинных хозяев и творцов?