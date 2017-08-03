Хорошо известно из многовековой истории борьбы религии против науки, каким жестоким преследованиям подвергались ученые, защищавшие естественно-научные теории, так иди иначе задевавшие религиозные предрассудки. Было бы неправильно полагать, что эта борьба сейчас утратила свою остроту или вообще стала уже достоянием истории.



Борьба религии против науки продолжается. Эта борьба ведется сейчас не менее ожесточенно, но только в несколько иных формах, нежели в прошлом. Религия по-прежнему остается врагом истины и разума и будет оставаться им до тех пор, пока она существует. Конечно, и помимо религии у науки было и есть немало врагов, явно или тайно ведущих против нее самую настоящую войну: в современной буржуазной идеологии отчетливо прослеживается тенденция критики науки с позиций иррационализма.

В основе всех попыток принизить науку и дискредитировать принципы научного мышления лежит осознание того факта, что наука выступает как величайший разоблачитель всяческих предрассудков, мистификаций, иллюзий, сколь бы авторитетны, привычны они ни были. Наука бескомпромиссна в этом отношении: она переста-ет быть собой, если поступается объективной истиной. Против науки ополчаются все те, для кого страшна и



Наука и теология ХХ века (Критика теологических концепций науки)

ГЛАВНАЯ РЕДАКЦИЯ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ВПШ и АОН при ЦК КПСС

Издательство "Мысль"

Москва 1972

Под редакцией В. И. ГАРАДЖИ, А. Д. СУХОВА

Наука и теология ХХ века - Критика теологических концепций науки - Содержание

Предисловие

В.И. Гараджа. Критика теологической интерпретации науки

Е.М. Бабосов. Несостоятельность теологической концепции научно-технической революции

В.М. Пасика. Теология и наука в интерпретации тейярдизма

И.Г. Иванов. Интерпретация современной теологией религиозной картины мира

М.М. Скибицкий. Теологическая фальсификация мировоззренческого значения естествознания

Г.Л. Габинский. Иррационализм и теология

Б.А. Алиева. Теория двойственной истины и метод предметного разграничения в современной теологии

А.М. Прохоров. Наука и религия несовместимы

Наука и теология ХХ века (Критика теологических концепций науки) - Введение

Как и все религиозные направления, христианство переживает в условиях современной исторической эпо-хи глубокий кризис. Одна из причин, подрывающих позиции религии, заключается в том, что развивающая-ся наука оказывает все большее влияние на решающие сферы жизни общества — производство, социальные отношения, общественное сознание. В связи с этим вопрос об отношении религии к науке приобретает большую, чем когда-либо, остроту и существенно новые черты: научное познание оказывается непосредственно связан-ным с революционным действием, направленным на пре-образование мира.



Отношение современной теологии к науке рассматривается в настоящей статье именно в этом плане. Разобраться в данном вопросе важно прежде всего потому, что религия продолжает играть заметную роль в духовной и политической жизни современного буржуазного общества. Сравнительно сильны еще ее позиции и в ряде социалистических стран. Необходимость изучения отношения современной теологии к научному прогрессу диктуется, таким образом, задачами борьбы против буржуазной идеологии и потребностями атеистической работы как составной части коммунистического воспитания. Говоря об отношении христианской теологии к науке, необходимо иметь в виду ту внутреннюю дифференциацию, которая характерна для современной теологии. Эта дифференциация проходит как по конфессиональным границам, так и внутри конфессий.Вполне оправданным поэтому является рассмотрение вопроса об отношении современной теологии к науке с учетом этой дифференциации. В данной статье мы рассмотрим отношение к науке со стороны католической и протестантской теологии, обращая внимание на те расхождения, которые имеются внутри каждого из указанных течений.



Необходимо иметь в виду, что протестантская идеология более мобильна по сравнению с православной или католической. На протяжении длительного времени именно протестантизм прокладывал и прокладывает пути религиозного «модернизма» в целом. Даже видя трудности'и издержки, с которыми сопряжены попытки «обновления» религии, полемизируя с протестантскими «модернистами», православные и католические идеологи оказываются вынужденными рано или поздно приспосабливать христианство к современной действительности вслед за протестантами. Анализ идеологии протестантизма интересен поэтому тем, что он помогает увидеть тенденции, которые завтра могут стать общей позицией христианства, а также противоречия, которые определя-ют существо кризиса всего религиозного сознания в со-временную эпоху....

