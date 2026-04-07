Наумова - Казахские мифы

Книга «Казахские мифы. От демоницы албасты и пери до айдахара и шамана Коркута» — это увлекательное исследование духовного наследия кочевых народов Казахстана, выпущенное в серии «Мифы от и до». Автор Юлия Наумова под научной редакцией Дмитрия Доронина воссоздает целостную картину мироздания, зародившуюся под бескрайним куполом степного неба. Издание предлагает читателю не просто сборник сказок, а глубокий анализ этиологических мифов, которые веками служили для казахов истиной, объясняющей происхождение гор, звезд, животных и самих людей. Книга опирается на фрагменты устной традиции, фольклорные записи и данные археологии, связывая современные представления с древнетюркскими руническими памятниками.

Путешествие по страницам книги начинается с устройства трехчастной Вселенной, где правит бог-творец Тенгри, а земная жизнь находится под защитой богини-матери Умай. Читатель столкнется с миром «невидимых соседей» — от прекрасных пери до зловещих албасты и драконов-айдахаров. Особое место в исследовании отведено феномену шаманизма: в главе о шаманах-баксы описываются их духи-помощники и легендарный первоучитель Коркут, искавший бессмертие в звуках кобыза. Книга богато иллюстрирована и снабжена подробным научным аппаратом, что делает её ценным источником как для любителей этнографии, так и для тех, кто хочет понять глубокую связь между мифом, бытом и ценностями кочевой культуры.

Москва : Манн, Иванов и Фербер (МИФ), 2026. — 224 с. (Серия «Мифы от и до»)

ISBN 978-5-00250-738-2. С иллюстрациями и комментариями.

