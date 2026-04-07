Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Наумова - Казахские мифы

Наумова - Казахские мифы
Download
Обзор книги
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, Mythology Legends
Series Мифы от и до (24 books)

Книга «Казахские мифы. От демоницы албасты и пери до айдахара и шамана Коркута» — это увлекательное исследование духовного наследия кочевых народов Казахстана, выпущенное в серии «Мифы от и до». Автор Юлия Наумова под научной редакцией Дмитрия Доронина воссоздает целостную картину мироздания, зародившуюся под бескрайним куполом степного неба. Издание предлагает читателю не просто сборник сказок, а глубокий анализ этиологических мифов, которые веками служили для казахов истиной, объясняющей происхождение гор, звезд, животных и самих людей. Книга опирается на фрагменты устной традиции, фольклорные записи и данные археологии, связывая современные представления с древнетюркскими руническими памятниками.

Путешествие по страницам книги начинается с устройства трехчастной Вселенной, где правит бог-творец Тенгри, а земная жизнь находится под защитой богини-матери Умай. Читатель столкнется с миром «невидимых соседей» — от прекрасных пери до зловещих албасты и драконов-айдахаров. Особое место в исследовании отведено феномену шаманизма: в главе о шаманах-баксы описываются их духи-помощники и легендарный первоучитель Коркут, искавший бессмертие в звуках кобыза. Книга богато иллюстрирована и снабжена подробным научным аппаратом, что делает её ценным источником как для любителей этнографии, так и для тех, кто хочет понять глубокую связь между мифом, бытом и ценностями кочевой культуры.

Юлия Наумова — Казахские мифы

Москва : Манн, Иванов и Фербер (МИФ), 2026. — 224 с. (Серия «Мифы от и до»)
ISBN 978-5-00250-738-2. С иллюстрациями и комментариями.

Юлия Наумова — Казахские мифы - Содержание

  • Вертикаль мироздания: Космология кочевников, иерархия божеств во главе с Тенгри и роль Мирового древа как оси Вселенной.

  • Животные в мифе: Почему у ласточки раздвоенный хвост, а верблюд лишился рогов? Этиологические легенды, объясняющие черты зверей и птиц.

  • Духи-покровители скота: Культ покровителей четырех видов домашнего скота (Зеңгі Баба, Ойсыл Қара и др.), жизненно важных для кочевого хозяйства.

  • Казахская демонология: Подробное описание вредоносных существ — албасты, пери, дивов и айдахаров, подстерегающих неосторожных в степи.

  • Институт баксы: Шаманские практики, борьба со злыми духами и музыкальный инструмент кобыз как мост между мирами.

  • Природные объекты: Предания о происхождении сакральных гор, рек и озер Казахстана.

Views 50
Rating
Added 07.04.2026
Author brat Vadim
Rate this publication:
/5 (0)

Comments

No comments yet. Be the first!

